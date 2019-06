E3 2019: главные игры и анонсы

Вчера мы говорили об общих трендах E3 2019, сегодня давайте обратим внимание на самые интересные из представленных на выставке, а точнее, еще до ее начала, игры и сервисы. И хотя многочисленные сливы и утечки в преддверии мероприятия испортили часть сюрпризов, мы все-таки отберем по пять самых значимых событий и проектов из каждой презентации.

Stadia Connect

И первой в преддверии E3 2019, 6 июня 2019 г., выступила… Google, представившая свой стриминговый сервис Stadia, назвав дату его запуска на некоторых территориях и стоимость подписки.

Google Stadia будет доступна для пользователей 14 стран (США, Канада, Великобритания, Бельгия, Финляндия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция) уже в ноябре 2019 г. Украины в списке нет, но есть ощущение, что сервис будет запущен в нашей стране в начале 2020 г. Команда Google Ukraine старается не отставать от мировых трендов, и наша страна на хорошем счету в головном офисе, Украина считается одной из самых успешных в мире по скорости внедрения инноваций. Для игры в 4K Stadia понадобится канал на 35 Mbps, для 720p/60fps хватит и 10 Mbps. На старте в сервисе будет доступна 31 игра, включая актуальные каталоги Bethesda, Square Enix, Ubisoft. Игры придется покупать отдельно.

Лучше всего играть на Stadia с помощью фирменного Stadia Controller, соединяющегося непосредственно с сервисом, что снижает задержку, но поддерживаются и другие контроллеры, включая клавиатуру и мышь. На ПК сервис работает через браузер Chrome.

Забавно что именно мероприятие Stadia Connect выбрали Larian Studios и Wizards of the Coast, чтобы анонсировать самую ПК-ориентированную игру выставки – Baldur’s Gate III. События триквела Baldur’s Gate от авторов Divinity: Original Sin II будут происходить через 100 лет после первых двух частей, а основана игра на 5-ой редакции правил D&D. Релиз не раньше 2020 г.

Одним из эксклюзивов Google Stadia будет хоррор action/adventure GYLT от студии Tequila Works, авторов Deadlight, The Sexy Brutale и Rime. Игра чем-то похожа на Little Nightmares от Tarsier Studios. Дата релиза пока не названа.

Второй эксклюзив Stadia – кооперативный симулятор переезда Get Packed, выйдет в 2020 г. Ответственны за это безумие Moonshine Studios, и это их первый проект.

EA Play

Прошедшее 8–9 июня мероприятие EA Play было посвящено в основном… старым играм EA и обновлениям к ним. Что ж, модель Games as a Service подразумевает именно такой подход, впрочем, нашлось на мероприятии место и для нескольких новинок.

И самой важной из них стала, естественно, Star Wars Jedi: Fallen Order от Respawn Entertainment, авторов Titanfall и Apex Legends. Игра, события которой происходят через некоторое время после Episode III – Revenge of the Sith, расскажет о юном падаване, которому удалось выжить после исполнения печально знаменитого приказа 66. Герой должен скрываться, но однажды демонстрирует владение Силой и становится объектом охоты. Показанный геймплей выглядит пока несколько тяжеловесным и медленным, надеемся, к моменту выхода игры 15 ноября 2019 г. темп повысят, все же джедаи в тех же Jedi Knight II: Jedi Outcast (2002), Jedi Academy (2003) и The Force Unleashed (2008) были пошустрее.

И хотя серия FIFA давно уже стала ежегодной, анонс двадцать шестой (!) игры серии, FIFA 20, заинтересовал нас, и не только тем, что показанный EA трейлер снимался в Киеве на недостроенном Дарницком вокзале с участием украинских уличных футболистов. Интересно появление в FIFA 20 нового режима, VOLTA Football – уличного футбола 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5 и профессионального мини-футбола. Со своей онлайн-лигой и сюжетной кампанией! Впрочем, основная часть, большой футбол, тоже подвергся доработке и улучшениям. Здесь стало больше игры один на один, появилась новая механика штрафных и свободных ударов, была улучшена физика мяча.

Мы помним, что обещали отобрать по пять анонсов и событий с каждого мероприятия, но, честно говоря, рассказывать о начале второго сезона Apex Legends, DLC Island Living к The Sims 4, новых картах для Battlefield V и крайне непопулярной у нас в стране серии Madden NFL, кажется нам бессмысленным.

Microsoft

Мероприятие Microsoft приятно удивило сюрпризами, один из которых буквально украл E3 2019, и количеством анонсированных игр. Компания, над консолью которой долгое время издевались как над приставкой без игр, выкатила 9 июня 2019 г. целых 60 новых проектов. Больше, чем у остальных компаний и уж точно больше, чем у Sony, которая опять проигнорировала выставку. Плюс Microsoft раскрыла некоторые подробности о следующей Xbox, пока еще не имеющей названия. Выберем самое главное.

И это, конечно же, появление на сцене Киану Ривза и объявление даты выхода Cyberpunk 2077. Киану буквально взорвал аудиторию и, по словам самого актера, был действительно шокирован реакцией публики. Показанный перед его выходом на сцену ролик из игры явно намекал на фильм Johnny Mnemonic (1995), сделавший Ривза популярным и предрешивший его появление в Matrix. Кстати, события Johnny Mnemonic происходят в 2021 г. Выход же Cyberpunk 2077 запланирован чуть раньше, на 16 апреля 2020 г. Предзаказ на игру уже открыт. В Steam Cyberpunk 2077 стоит 899 грн., в родном для CD Projekt GOG – $29,99, то есть около 800 грн., причем в последнем случае вся сумма идет непосредственно разработчику.

Новый Xbox на E3 скрывался под кодовым именем Project Scarlett, у консоли следующего поколения еще нет официального названия и дизайна. Зато Microsoft обнародовала некоторые технические детали. Итак, Xbox Project Scarlett будет построена на кастомном процессоре AMD Ryzen 2 и GPU AMD Navi c памятью GDDR6. Мощи должно хватить, чтобы демонстрировать картинку в разрешении 8K при 120 fps c Ray Tracing в реальном времени. В качестве устройства хранения используется SSD нового поколения. Консоль, очевидно, будет иметь обратную совместимость и позволит стримить игры с сервиса xCloud, своеобразного ответа Microsoft на Google Stadia. Релиз Xbox Project Scarlett вместе с Halo Infinite запланирован на рождество 2020 г., а говорить о цене еще рано. С CG-роликом Halo Infinite можно ознакомиться ниже.

Еще один важный анонс от Microsoft – появление подписки Game Pass на ПК. Бета-тест запущен уже сейчас при стоимости подписки $4,99. В сентябре, когда сервис заработает полноценно, стоимость вырастет до $9,99 в месяц. На старте в каталоге Game Pass на ПК будет 104 игры, среди которых Metro Exodus, Wolfenstein II: The New Colossus, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Football Manager 2019, Imperator: Rome, Forza Horizon 4 и т.д. Ещё 10 игр, включая Gears 5, появятся в подписке сразу же после релиза. Расширенная подписка Xbox Game Pass Ultimate будет стоить $14,99 в месяц и включать все подписные сервисы Microsoft – Xbox Live Gold, Game Pass на Xbox One и Game Pass на ПК.

Как уже говорилось выше, число показанных Microsoft игр было просто аномальным, выделим только несколько из них, увеличив число анонсов до 8, за счет неиспользованных EA.

The Outer Worlds, фантастическая RPG от Obsidian Entertainment и легендарного Леонарда Боярского, обзавелась датой выхода. Игра появится на Microsoft Windows, PlayStation 4 и Xbox One 25 октября 2019 г., в один день с Call of Duty: Modern Warfare. И хотя стрельба в The Outer Worlds выглядит несколько деревянной, графический стиль и возможность отыгрыша разных ролей откровенно подкупают.

Достаточно неожиданно прозвучал анонс Bleeding Edge от Ninja Theory, авторов Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West, DmC: Devil May Cry и Hellblade: Senua’s Sacrifice, год назад ставших частью Microsoft. Это командный, 4 на 4, онлайн-слешер с героями – этакий Overwatch на мечах, топорах и бензопилах. Автором боевой механики является человек, ответственный за боевку в DmC, так что должно быть весело. Техническая альфа игры стартует уже 27 июня, записывайтесь.

Новый ужастик от польской студии Bloober Team, авторов Layers of Fear, Observer и Layers of Fear 2 (рецензия на ITC.ua появится уже в эти выходные), называется Blair Witch и связан с одноименной кинофраншизой. Действие игры происходит в 1996 г., через два года после событий фильма. Выглядит игра действительно жутко, а выходит уже совсем скоро – 30 августа 2019 г.

Долгожданная Gears 5 выходит на Windows PC и Xbox One уже 10 сентября 2019 г., на E3 же Microsoft рассказала о новом игровом режиме Escape, который появится в игре. Это кооперативные миссии для трех человек, в процессе которых вы должны пробиться через толпы противников и сбежать из Улья.

И конечно же, мы просто не могли пройти мимо Microsoft Flight Simulator. Игра возвращается после перерыва в 14 лет и выглядит просто фантастически. Релиз в 2020, очевидно на ПК и Xbox следующего поколения.

Как уже говорилось выше, Microsoft представила на своем мероприятии 60 игр, вместить их все в одну статью нереально. Ограничимся перечислением лишь самых интересных: Wasteland 3 (2020), Ori and the Will of the Wisps (11 февраля 2020), Minecraft Dungeons (весна 2020), Spiritfarer (2020), Battletoads (без даты), Age of Empires II Definitive Edition (одновременно с Game Pass для ПК), Psychonauts 2 (2020), Lego Star Wars The Skywalker Saga (2020), Dragon Ball Z Kakarot (2020), Way To The Woods (2020), 12 minutes (скоро), Dying Light 2 (весна 2020), Phantasy Star Online 2 (весна 2020), Crossfire X (2020), Tales of Arise (2020), Borderlands 3 (13 сентября 2019) и Elden Ring от FromSoftware и Джорджа Мартина (без даты). Отлично сыграно, Microsoft.

Bethesda

Пожалуй, самом ярким фрагментом презентации Bethesda стало появление на сцене Икуми Накамуры, креативного директора Tango Gameworks. С новой игры Tango и начнем.

GhostWire: Tokyo – новая игра от авторов The Evil Within и The Evil Within 2, и это снова хоррор, правда, по совсем новому IP. CG-ролик выглядит невероятно стильно, но что представляет собой сама игра, решительно непонятно.

Вторым громким анонсом мероприятия стала игра Deathloop от Arkane Studios, авторов Arx Fatalis, Dishonored, Dishonored 2 и Prey. Судя по впечатляющему трейлеру – это игра про двух убийц, попавших во временную петлю. Один из них пытается прервать цикл, второй — сохранить. Ни даты релиза, ни других подробностей пока нет, но выглядит ролик действительно круто.

Долгожданный Doom Eternal наконец-то обзавелся датой релиза. Игра выйдет 22 ноября 2019 г. на Google Stadia, Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One. Впечатляющее разнообразие платформ.

Новая часть, точнее, спин-офф к Wolfenstein – Wolfenstein: Youngblood, выходит уже 26 июля 2019 г., так что игру показали публике последний раз перед релизом. Напомним, это кооперативный шутер, где вы играете за дочек Би-Джей Бласковица, Джесс и Софи, которые отправляются в Париж на поиски пропавшего отца. Youngblood – совместный проект MachineGames и Arkane Studios.

Ну и последний из анонсов Bethesda оказался настоящим сюрпризом. Это переосмысление серии платформеров Commander Keen для iOS и Android. Для тех, кто забыл, напомним, Commander Keen – первая игра, точнее, первые четыре игры легендарной id Software, вышедшие в 1990-91 гг. и принесшие компании известность.

Что же до остальных трейлеров, показанных на мероприятии Bethesda, то это обновления и DLC для Fallout 76, The Elder Scrolls Online, The Elder Scrolls: Legends и Rage 2.

PC Gaming Show 2019

И хотя на специальном мероприятии PC Gaming Show, которое проходит в рамках E3 вот уже пять лет, было представлено множество игр, в основном инди-проектов, само шоу показалось нам скучным и плохо срежиссированным. Выберем самые интересные презентации.

В первую очередь это новый трейлер Shenmue III, точнее, последовавший за ним скандал. Shenmue III, собравшая в 2015 г. впечатляющие $6,333,295 на Kickstarter и надолго зависшая в производственном аду, все-таки доберется до пользователей. 19 ноября 2019 г. игра выйдет… в Epic Games Store. Учитывая, что в Kickstarter кампании игрокам обещали выход игры на Steam, такое резкое изменение планов, мягко говоря, взбесило общественность. Люди стали требовать возврат средств, на что разработчики ответили отказом. Как вы понимаете, это только подлило масла в огонь.

Torn Banner Studios, авторы успешного средневекового слешера Chivalry: Medieval Warfare, анонсировали его сиквел – Chivalry 2. Игра выйдет в 2020 г. … эксклюзивно в Epic Games Store. Глядишь, к тому времени любители подобных игр уже устанут от Mordhau.

Студия Rebellion, занимавшаяся в последнее время исключительно шутерами, представила сиквел культовой стратегии про суперзлодеев – Evil Genius 2. Геймплей пока не показали, дату релиза не назвали, хотя приглашают записываться в бету.

Remnant: From The Ashes – это кооперативный survival шутер с элементами MMO от создателей Darksiders III, студии Gunfire Games. Игра уже близка к релизу, который намечен на 20 августа 2019 г.

И напоследок хочется отметить Griftlands, новую игру от Klei Entertainment, авторов Don’t Starve, Invisible, Inc. и Mark of the Ninja. Разработчики не изменяют своему кредо – новая игра, новый жанр. Griftlands – это карточная игра, в которой карты можно использовать не только для боя, но и для убеждения, подкупа, обмана и других взаимодействий с NPC. Фирменный графический стиль Klei Entertainment прилагается. Игра выйдет эксклюзивно… да, в Epic Games Store, доступ к альфа-версии откроют уже 11 июля 2019 г.

Кроме названных выше проектов, на PC Gaming Show 2019 были показаны: Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 (март 2020), BlipBlop (2019), многопользовательский action Midnight Ghost Hunt (без даты), рогалик Unexplored 2 (без даты), Conan Chop Chop (3 сентября 2019), Last Oasis (3 сентября 2019), Age of Wonders: Planetfall (6 августа 2019), Army Dead War 4 (2020), Planet Zoo (5 ноября 2019), Songs of Conquest (конец 2020), Per Aspera (2020), CrisTales (2020), Valfaris (без даты), Maneater (2020), Telling Lies от автора Her Story (без даты), Genesis Noir (без даты), El Hijo (без даты).

Ubisoft

На собственном мероприятии в рамках E3 2019 Ubisoft показала новые проекты, которые из-за ряда утечек были засвечены раньше времени, и рассказала об обновлениях старых игр. Напомним, что большинство AAA-игр издателя работают по схеме Game as a Service. Итак, самое интересное.

Watch Dogs: Legion. Действия третьей части серии происходят в Лондоне, в Великобритании, которая после Brexit и ряда других решений правительства превратилась в настоящее полицейское государство. По настроению это похоже на нечто среднее между V for Vendetta (фильмом, а не комиксом) и Deus Ex. Игроку предстоит стать участником сопротивления и вербовать сторонников, которыми могут стать все, кто угодно. Любой NPC, в прямом смысле любой, может стать игровым персонажем, управление которым вы можете взять в любой момент времени. У всех лондонцев есть причины не любить правительство, у каждого есть собственные способности, гаджеты, анимации и т.д. Играйте хоть за старушку любительницу механических паучков, хоть за подростка-хулигана, хоть за агента MI-6 в отставке. Переключаться между персонажами точно придется, ведь смерть в игре перманентная. Выглядит все это в показанных геймплейных видео просто нереально круто, как будет на самом деле, посмотрим уже следующей весной. Игра выйдет 6 марта 2020 г на всех основных платформах, включая Google Stadia.

Игровая подписка Ubisoft, Uplay+ запускается на ПК уже 3 сентября 2019 г. и даст доступ к более чем 100 играм (и всем DLC к ним). Все новые игры Ubisoft, включая Watch Dogs: Legion, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Gods & Monsters буду доступны с ранним доступом за 3 дня до релиза. Стоимость подписки 14,99 евро в месяц, с 3 по 30 сентября можно попробовать сервис бесплатно, если зарегистрироваться на uplay.com до 15 августа 2019 г.

Rainbow Six Quarantine – спин-офф к Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, выросший в отдельную игру из игрового события Operation Сhimera, проходившего в марте 2018. Это кооперативный тактический survival шутер, где трем игрокам противостоят орды зараженных. Выход игры запланирован на начало 2020 г.

Источником вдохновения для бесплатной многопользовательской спортивной игры Roller Champions послужили фильм Rollerball (1975) и игра Rocket League. В матче 3 на 3 игроки должны пробежать с мячом один или несколько кругов по овальному роллердрому и забросить мяч в кольцо. Нечто подобное, правда, с членовредительством, мы видели в Alita: Battle Angel. В течение E3 2019, с 10 по 14 июня, можно попробовать демо игры в Uplay. Вы еще успеваете.

Gods & Monsters — одна из немногих игр Ubisoft, об анонсе которой не было известно заранее. Это сказочный проект Ubisoft Quebec, авторов большинства игр серии Assassin’s Creed, включая Odyssey. Вам предстоит стать героем, который окажет помощь самим богам. У игры, которая выходит 25 февраля 2020 г., очень милая, мультяшная графика. К сожалению, каких-либо подробностей о геймплее пока нет.

Кроме того, Ubisoft в рамках своей презентации анонсировала Assassin’s Creed Odyssey Discovery Tour (осень 2019), ситком о разработчиках игр Mythic Quest Raven’s Banquet для Apple TV+, дополнение Rainbow Six Siege – Operation Phantom Sight, мобильную игру Tom Clancy’s Elite Squad, новый режим Shadows of the Hitokiri для For Honor, фильм по Tom Clancy’s The Division от Netflix с Джейком Джилленхолом, который уже снимался в картине по играм Ubisoft (Prince of Persia: The Sands of Time) и Джессикой Честейн (Zero Dark Thirty, Molly’s Game), Just Dance 2020 (5 ноября 2019) и обновление для Tom Clancy’s The Division 2. Хорошая конференция, впрочем, тут я немного предвзят.

Square Enix

Складывается впечатление, что большая часть конференции Square Enix была посвящена ремейкам, ремиксам и дополнениям к разным версиям Final Fantasy, впрочем, нашлось место и для нескольких анонсов, не связанных с этой вселенной.

И самым громким стал анонс кооперативной action/adventure Marvel’s Avengers, разрабатываемой Crystal Dynamics (Tomb Raider: Underworld, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider). Это будет игра-сервис, которую компания планирует поддерживать долгое время, выпуская новых героев и задания. На старте, который запланирован на 15 мая 2020 г., игрокам будут доступны Железный человек, Капитан Америка, Халк, Тор и Чёрная вдова. Авторы клянутся, что никаких лутбоксов в игре не будет.

Еще один новый проект – кооперативный шутер Outriders, от авторов Painkiller и Bulletstorm, польской студии People Can Fly. В 2015 г. компания получила независимость от… Epic Games и это первая их самостоятельная игра после большого перерыва. Лично я верю в эту команду. Игра выйдет летом 2020 на всех основных платформах.

А вот милая action/RPG Oninaki от Tokyo RPG Factory выходит уже совсем скоро, 22 августа 2019 г. на PlayStation 4, Nintendo Switch и в Steam.

Кроме того, издатель показал немного геймплея из выходящей весной 2020 г. Dying Light 2.

Но для многих поклонников игр Square Enix главным показанным проектом стал, конечно, полный ремастер культовой седьмой «финалки» — трейлер Final Fantasy VII Remake выглядит просто потрясающе, а заодно демонстрирует реальный геймплей (который сильно отличается от канонического — сложно сказать, как это воспримут фанаты классической игры). Выход запланирован на 3 марта 2020 г.

Nintendo

По мнению нинтендобоев, именно Nintendo, чья презентация была последней, выиграла E3 2019. Что ж, каждый имеет право на собственное мнение, хотя японская компания действительно показала много интересных игр.

Главный анонс прозвучал под самый занавес мероприятия, причем у показанной игры нет не только даты выхода… но даже названия. Это продолжение одной из самых высокооцененных игр в истории The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017). Естественно, разрабатывается она эксклюзивно для Nintendo Switch. Если при создании предыдущей игры команда разработчиков вдохновлялась в том числе и Skyrim, то в этот раз многие члены команды активно играют в Red Dead Redemption 2. Разработкой сиквела занимается геймдиректор Breath of the Wild Хидэмаро Фудзибаяси.

И хотя Animal Crossing: New Horizons для Switch отложили до 20 марта 2020 г., этот симулятор — по-прежнему одна из самых ожидаемых игр от Nintendo.

Еще одна игра для преданных фанатов Nintendo – Luigi’s Mansion 3, выйдет до конца 2019 г. В новой части серии будет кооперативный режим и онлайн-режим ScareScraper на восьмерых пользователей.

Оригинальная The Legend of Zelda: Link’s Awakening, четвертая игра серии, вышла еще в 1993 г. и стала первой для портативной консоли Game Boy. Для многих именно с нее начиналось знакомство с The Legend of Zelda, Nintendo и играми в целом. Естественно, анонс ремейка Link’s Awakening, который выйдет уже 20 сентября 2019 г., был встречен с восторгом.

В 2015 г., в момент выхода, The Witcher 3: Wild Hunt мог поставить на колени любой, даже самый мощный, игровой компьютер. И вот теперь игра, продавшаяся тиражом более 20 млн. копий (почти половина на ПК), выходит на портативной консоли Nintendo Switch. Впечатляющий прогресс железа! Точной даты релиза Switch-версии The Witcher 3: Wild Hunt еще нет, но это случится еще в 2019 г. В комплектацию игры входят и все дополнения.

Кроме этих проектов, Nintendo показала такие трейлеры игр для своей консоли: The Dark Crystal Age of Resistance Tactics (2019), Trials of Mana (2020), Fire Emblem: Three Houses (26 июля 2019), Resident Evil 5 и 6 (2019), Daemon X Machina (13 сентября 2019), No More Heroes 3 (2020), Contra: Rogue Corp (24 сентября 2019), ремейк Panzer Dragoon (зима 2019), Astral Chain от PlatinumGames (30 августа 2019), Empire of Sin (весна 2020), Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (19 июля 2019), Cadence of Hyrule (13 июня 2019), Mario & Sonic at the Olympic Games (ноябрь 2019). Действительно впечатляющий список.

Что ж, наверняка мы вспомнили не все значимые проекты E3 2019, их было действительно немало. Ничего страшного, в конце лета нас ждет европейская выставка Gamescom 2019 (21-24 августа), на которой мы наверняка узнаем больше о представленных на E3 проектах. Оставайтесь на связи.