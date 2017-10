The Evil Within 2: ищите девочку

В The Evil Within 2 великий и ужасный Синдзи Миками выступал лишь продюсером — плохая новость для поклонников творчества мастера ужаса и хорошая для всех остальных. Признаюсь, я отношусь к той категории игроков, которая камерность первой части совсем не оценила — игра была неплохой, но морально устаревшей, да и напугать могла разве что необходимостью перепроходить какой-то чрезмерно затянутый эпизод или неоправданно сложную схватку с боссом. Сиквел у Tango Gameworks получился совершенно другим.

The Evil Within 2 Жанр Survival Horror

Платформы PC/PlayStation 4/Xbox One

Разработчик Tango Gameworks

Издатель Bethesda Softworks

Сайт, Steam

The Evil Within 2 — это больше survival horror чем психологический триллер, от загадочности первой части не осталось и следа. Детектив Кастелланос, пережив психиатрическую лечебницу Маяк и первое погружение в STEM, все свободное от поисков следов таинственной организации Мебиус время проводит на дне бутылки, пытаясь заглушить боль от утраты дочери. Разумеется, вскоре обнаруживается, что Мебиус, хрестоматийные злодеи, до неприличия похожие на корпорацию Umbrella, сфабриковали смерть дочери Себастиана, поместили девочку в новую машину STEM и теперь, когда “что-то пошло не так”, находят Кастелланоса и предлагают тому отправиться внутрь, чтобы спасти положение и отыскать девочку. Прямо скажем, оригинальностью сюжет не блещет, здесь игра явно проигрывает первой части, зато во всем остальном ее превосходит.

Подключившись к STEM, Себастиан попадает в провинциальный американский городок Юнион, созданный Мебиусом в экспериментальных целях. Не уверен, каким был затерянный в лесах Юнион до “инцидента”, но сейчас он выглядит так, будто часть Сайлент Хилла перевезли куда-то в Брайт-Фоллс. Дополняют картину разверзающаяся под ногами земля и целые районы города, зависшие в воздухе под немыслимыми углами. По улицам бродят обезумевшие, охочие до крови и плоти жители, а в заросли лучше и вовсе не соваться без крайней необходимости. Эта часть The Evil Within 2 очень напоминает извращенную версию The Last of Us — постаревший Кастелланос, чертовски смахивающий на заросшего Джоэла, перемещается перебежками от здания к зданию и отсиживается в кустах, выжидая пока очередная мерзкая тварь пройдет мимо. Драк лучше избегать — во-первых, противники необычайно живучи и без особых проблем переживают парочку попаданий в голову (в другие части тела стрелять практически бесполезно), а на шум могут и ребята с соседних улиц заглянуть, что чревато загрузкой с чекпойнта. Что еще хуже — незапланированная перестрелка легко может оставить вас без патронов, а здесь это практически гарантированная смерть. Можно и даже нужно обыскивать мусорные баки и темные переулки в поисках пороха, гвоздей, обрезков труб и прочего хлама, из которого потом можно смастерить патроны и арбалетные болты, но встречается все вышеперечисленное реже, чем хотелось бы, плюс такие поиски зачастую выводят на затаившегося врага, что чревато.

По той же причине стоит дважды подумать о том, нужно ли заходить вон в тот дом или идти проверять сигнал, который словил ваш коммуникатор: желание поживиться чем-то ценным может привести к напряженной схватке с трехметровым кошмаром, которая оставит вас совершенно безоружным на следующий час с небольшим. Прийти на бой с боссом, имея в кармане 5 патронов для дробовика и половину пистолетной обоймы? Совершенно штатная ситуация для неосторожного игрока в The Evil Within 2. Так что не забывайте использовать окружение — можно взорвать бочку с топливом, уничтожив таким образом парочку снующих рядом монстров, можно перевернуть ее, заманить в образовавшуюся лужу толпу побольше и поджечь, неплохой вариант — открыть гидрант, залив пространство вокруг водой, и использовать электрический болт, чтобы обездвижить зараженных и получить возможность выписать пару хэдшотов. Засев со снайперской винтовкой на крыше дома, можно без особых проблем зачистить пару кварталов, красота же.

Исследовательский интерес разработчики подогревают побочными заданиями, которые выдают выжившие в Юнионе, таких необязательных квестов немного, как и самих выживших, но они помогают лучше понять происходящее, узнать подробности падения города и планы Мебиуса относительно будущего STEM, так что пропускать их не рекомендуется.

Несмотря на то что открытый мир в игре однозначно удался, большую часть времени Кастелланос все-таки проводит в закрытых локациях, и вот тут игра уже больше походит на первую часть — психиатрическая лечебница (опять), подземелья средневекового замка, театр, лаборатории Мебиуса, все это богато узкими, вызывающими приступы клаустрофобии коридорами, в которых (ну разумеется!) Себастиана поджидают отвратительные монстры. Классика жанра. Но выжить здесь, как ни странно, проще — разработчики не поскупились на различные ящики, тележки, перевернутые столы и колонны, за которыми можно спрятаться и уличить момент для скрытного убийства. Впрочем, можно и попросту перебегать от одного укрытия к другому — на этот раз стелс в игре работает неплохо, при должной сноровке можно улизнуть и от некоторых промежуточных боссов. Более того, некоторые самые напряженные моменты строятся именно на этой механике, одни эпизоды с онре Анимой, напевающей прямо из геймпада (да, полностью всю прелесть встречи с этой милой дамой оценят только владельцы PlayStation 4), чего только стоят.

Первая часть водила игрока за нос, регулярно переворачивая происходящее с ног на голову не в последнюю очередь благодаря уникальности антагониста — Рувик был, пожалуй, лучшим, что подарила нам The Evil Within. В продолжении антагониста сразу два, но до уровня Рувика они совсем не дотягивают. Отец Теодор — банальный культист, Стефано — маньяк-социопат, создающий художественные инсталляции из останков своих жертв. Прозаично, как весь сюжет сиквела.

В итоге с The Evil Within 2 получается странная штука — это отличный современный хоррор-блокбастер, который выглядит и играется гораздо лучше предшественника, от здешнего геймдизайна не веет архаикой, многие промахи, допущенные в прошлый раз, учли, от части плохих решений избавились, сюжет, в угоду массовой аудитории, сделали более удобоваримым, но почему-то намертво привязали его к оригиналу. В итоге по достоинству оценить и понять происходящее, не играя в первую часть, вряд ли выйдет. С другой стороны, фанатам Синдзи Миками история спасения дочери Кастелланоса покажется примитивной — никакой загадки, никаких откровений, никакого домысливания происходящего и пространства для фантазии, игра довольно однозначно отвечает на все возникающие вопросы, кроме самого главного — где Рувик? Но несмотря на это, вопрос играть или не играть здесь и близко не стоит — The Evil Within 2 уверенно занимает почетное место в списке лучших хорроров новой волны, рядом с Alien: Isolation и Resident Evil 7: Biohazard.

4.5 Редакция ITC.UA | 4.7 Читатели ITC.UA Плюсы: Открытый мир; атмосфера; побочные квесты; традиционно высокая сложность Минусы: Сюжет откровенно слабее того, что мы видели в первой части Вывод: Пугать по-настоящему игра так и не научилась, но в напряжении держит невероятном Оценить: Загружаем оценки...



