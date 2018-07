Семейный подряд в творческих профессиях – штука опасная. С одной стороны, когда вместе работает любящая пара или несколько поколений одной семьи, синергия может дать проекту дополнительный толчок; с другой — в таких ситуациях участников порой тянет прощать партнерам небольшие ошибки и сбои, что в итоге вредит всему проекту. Как, например, в случае серии фильмов Resident Evil, практически похороненной семейной парой Пол Андерсон/Милла Йовович. К сожалению, подобная участь не миновала и триллер In Darkness, над которым работала семья Энтони Бирн/Натали Дормер.

In Darkness / «Вслепую» Жанр триллер

Режиссер Энтони Берн

В ролях Натали Дормер (София), Эмили Ратаковски (Вероника), Эд Скрейн (Марк), Джоэли Ричардсон (Алекс), Нил Мэскелл (Майллс), Джеймс Космо (Ниалл), Ян Бейвут (Радич) и др.

Студии 42 Production, XYZ Films

Год выпуска 2018

Сайт IMDb

Красавица Натали Дормер (Casanova, The Hunger Games: Mockingjay, The Tudors, Game of Thrones) не только сыграла главную роль в In Darkness, актриса также выступила в качестве сценариста и продюсера фильма. Ее партнер Энтони Берн (пара обручилась в 2011 г.) стал режиссером, сопродюсером и соавтором сценария.

Картина рассказывает о слепой пианистке Софии, которая становится свидетелем убийства в квартире сверху. Она отлично слышала все происходящее и была знакома с жертвой. Вот только девушка не спешит рассказывать все что знает полиции, у нее есть собственная тайна и резон хранить молчание.

По трейлеру In Darkness могло показаться, что нас ждет вариация на тему хичкоковского Rear Window, триллера, в котором физически ограниченный человек благодаря собственной наблюдательности и аналитическим способностям раскрывает загадочное убийство. Rear Window со слепой пианисткой вместо прикованного к креслу фотографа. Увы, не срослось. На деле In Darkness — довольно хаотичная история о мести, с плохо скрываемыми сценарными дырами и очень надуманными сюжетными ходами.

Рассказать об этом фильме, не раскрывая интригу, достаточно сложно. Скажем лишь, что выбранный героями метод мести и подхода к цели настолько нелогичен, нелеп, завязан на невыполнимые тайминги и изобилует столькими возможностями для ошибки, что просто диву даешься. Пожалуй, это одна из самых нелепых попыток убийства, которые только можно представить.

В дополнение к этому, персонажи фильма поражают свой однобокостью и шаблонностью. Главный злодей здесь просто картинный, плоский как соленое озеро мерзавец — да большинство героев подростковых комиксов на порядок глубже и интересней. Остальные злодеи здесь злодействуют просто потому, что такие вот они подлые ублюдки, никакой другой мотивации у них нет. Как нет особой логики и в поведении положительных героев. Плохие парни убили мою любимую девушку? Ок, продолжаем работать на них, вдруг подвернется другая девушка. Давай сотрудничать? Отличная идея, вот только для начала я убью тебя! Логика? Нет, это не про этот фильм.

При этом к самой Натали Дормер как к актрисе особых претензий нет. Она вполне убедительно изображает слепую, и даже пытается передавать какие-то эмоции. Впрочем, игра внутри игры, на которой якобы построен весь фильм, ей так и не удалась.

Сложно сказать, что на самом деле пошло в процессе работы над In Darkness не так. Но есть подозрение, что Энтони Берн не смог сказать невесте, что ее сценарий, мягко говоря, никуда не годится. Стоило все-таки отдать неплохую в принципе идею кому-то на стороне, кому-то, кто знает, как писать сценарии, возможно, это и спасло бы фильм. А так имеем совершенно проходной триллер с красивой главной героиней, дырявым сюжетом и мелодраматичным финалом. И зачем нам все это?

Плюсы: Интересная задумка; неплохая актерская работа Натали Дормер Минусы: Слабый сценарий с массой логических дыр и надуманными сюжетными ходами; примитивные персонажи и диалоги; излишняя мелодраматичность Вывод: Интересная задумка и откровенно провальная реализация

