Уэс Андерсон из тех режиссеров, которые контролируют все аспекты создания фильмов. Начиная от написания сценария, заканчивая продюссированием, подбором актеров и собственно режиссурой. Результат такой фанатичной одержимости – уникальные, ни на что не похожие картины вроде The Royal Tenenbaums, Moonrise Kingdom и, конечно же, грандиозная фантасмагория The Grand Budapest Hotel. Новая работа Уэса Андерсона, Isle of Dogs, – первый фильм режиссера со времен The Grand Budapest Hotel (2014) и вторая кукольная анимационная лента в его карьере после Fantastic Mr. Fox (2009).

Isle of Dogs / «Остров собак» Жанр мультфильм, драма

Режиссер Уэс Андерсон

Роли озвучивали Кою Ранкин (Атари Кобаяши), Куниши Номура (мэр Кобаяши), Брайан Крэнстон (Шеф), Лев Шрайбер (Спотс), Билл Мюррей (Босс), Джефф Голдблюм (Дюк), Боб Балабан (Кинг), Ф. Мюррэй Абрахам (Юпитер), Грета Гёрвиг (Трайси Уокер), Фрэнсис Макдорманд (переводчик), Скарлетт Йоханссон (Корица), Йоко Оно (помощник ученого Йоко Оно), Тильда Суинтон (Оракул) и др.

Студии Indian Paintbrush, Fox Searchlight Pictures

Год выпуска 2018

Сайт IMDb

Кобаяши, мэр города Мегасаки, не любит собак. Настолько сильно не любит, что в компании с другими собаконенавистниками обвиняет лучших друзей человека в распространении смертельных опасных болезней. Он подписывает указ, постановляющий сослать всех городских собак, без разницы — бродячих или домашних, на Мусорный остров, находящийся недалеко от мегаполиса. Так Мусорный остров превращается в Остров собак, где бывшие домашние любимцы, привыкшие к комфорту и заботе, вынуждены влачить жалкое существование, питаться отходами и терпеть голод, паразитов и болезни. И вот в один прекрасный день на острове терпит аварию самолет, пилотируемый маленьким мальчиком, который прибыл в этот ад, чтобы найти своего четвероногого друга.

Как видите, сюжет Isle of Dogs нельзя назвать особо оригинальным и закрученным. Это достаточно простая подростковая история в формате road movie, местами очень предсказуемая и даже примитивная, но, тем не менее, чертовски трогательная и милая.

Мальчик, а им оказывается приемный сын мэра, Атари Кобаяши, в компании нескольких собак, среди которых выделяется бывший бродячий пес Шеф, не доверяющий людям, отправляется на поиски своего друга. В ходе путешествия ему, естественно, встретятся разнообразные преграды и другие жители острова, а Шеф, конечно же, изменит свое мнение о двуногих. Кроме традиционных ценностей вроде дружбы, сострадания и умения поверить другому, в Isle of Dogs внезапно поднимаются вопросы экологии, коррупции, фальсификации выборов, недоверия к науке и т.д. Есть даже фраза о «спонсируемых из-за рубежа демонстрациях». Немного необычно для подросткового вроде бы кино.

Несмотря на некоторое сходство с прошлогодним Kubo and the Two Strings, Isle of Dogs все же совершенно другая картина. После фантастического, безумно красивого синтеза 3D-графики и кукол в Kubo, здесь мы видим нарочито простую, практически примитивную графику и анимацию, с пропуском кадров, угловатыми движениям и требующими некоторого привыкания куклами. Порой Isle of Dogs по уровню абстракции приближается к японскому театру, кстати, внутри мультфильма есть и несколько настоящих театральных сцен, вот такая рекурсия.

Тем не менее, Isle of Dogs подкупает такой простотой и сценичностью происходящего, напоминая этим, а также уровнем безумия, предыдущую работу Уэса Андерсона, тот самый The Grand Budapest Hotel. Мало того, Андерсон, как и раньше, одержим поиском идеального кадра, внутренней симметрии во всем вокруг, и многие сцены в Isle of Dogs подчинены, кажется, только этой цели, из-за чего некоторые кадры мультфильма очень напоминают классические японские гравюры XIX века – такие простые и такие сложные.

Бесспорно, смотреть Isle of Dogs стоит на языке оригинала, и не только из-за впечатляющего актерского состава, задействованного в озвучке ленты (чего стоит одна только Йоко Оно, не говоря уже о нескольких оскаровских лауреатах). Дело в том, что необычная озвучка – одна из фишек фильма. Японцы в нем говорят по-японски, собаки и немногочисленные иностранцы – по-английски. Мало того, японская речь здесь не переводится, а в лучшем случае интерпретируется другими персонажами. В некоторых же случаях нам остается только догадываться, о чем шла речь, нет даже субтитров. Естественно, перевод на украинский, в том числе и встречающихся порой английских надписей, несколько искажает задумку режиссера. К сожалению, на языке оригинала, в данном случае японском и английском, лента демонстрируется только в нескольких кинотеатрах буквально на паре сеансов. Будем надеяться, что английскую дорожку можно будет оценить позже в цифровой версии.

Что ж, надо сказать, что Уэсу Андерсону опять удалось снять фильм, непохожий ни на один другой. Нарочито простой, определенно очень японский, но понятный зрителям любых стран даже без перевода. Да, может быть, Isle of Dogs странно выглядит и не может похвастать оригинальностью сюжета и красотой персонажей, но они все же чертовски милые и обаятельные, как и настоящие четвероногие друзья человека.

P.S. В отличие от Kubo and the Two Strings, Isle of Dogs – вполне себе семейная картина. Как говорится: «Во время съемок фильма ни одно животное не пострадало».