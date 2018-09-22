Johnny English Strikes Again – это, конечно же, пародия на классические шпионские фильмы времен первой Холодной войны, но еще это и признание в любви к бондиане 60-70-х годов прошлого века и, пожалуй, более бондовский фильм, чем Skyfall или Spectre.

Johnny English Strikes Again / «Агент Джонни Инглиш: Новая миссия» Жанр комедия

Режиссер Дэвид Керр

В ролях Роуэн Аткинсон (Джонни Инглиш), Ольга Куриленко (Офелия), Бен Миллер (Ангус Боф), Эмма Томсон (премьер-министр); Джейк Лэси (Джейсон) и др.

Студии StudioCanal, Working Title Films

Год выпуска 2018

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Если вам не понравились Mr. Bean, Mr. Bean’s Holiday и первый Johnny English, можете не читать эту статью и совершенно точно вам не стоит идти на фильм, о котором пойдет речь, в кинотеатр. Если же у вас все в порядке с чувством юмора, и вы понимаете, что персонажи Роуэна Аткинсона не только комичные, но и трагичные, то Johnny English Strikes Again гарантирует вам полтора часа хорошего настроения и здорового смеха.

Итак, в Великобритании вновь проблема с агентами спецслужб, и в связи с новой угрозой MI-7 вынуждена вернуть в строй отставников. В том числе и преподающего в частной школе, а заодно и тренирующего из учеников юных шпионов, Джонни Инглиша. И опять из-за неуклюжести последнего он остается единственной надеждой правительства Великобритании, подвергшегося череде опасных кибератак. Вот только Джонни Инглиш не любит новые технологии и предпочитает решать все вопросы аналоговым способом. Так что готовьтесь к использованию разнообразных технических гаджетов родом из 60-х, погоням на мощных красивых машинах с бензиновыми двигателями (это важно) и стрельбе баллистическими ракетами. Ну и, конечно же, в деле и самое опасное оружие агента Инглиш – его неиссякаемый оптимизм, непоколебимая уверенность в себе, обаяние, которому невозможно противостоять, и невероятное везение, которое помогает шпиону-недоучке в самых сложных ситуациях.

Как и в оригинальном фильме, Джонни Инглиш в компании верного помощника Бофа попадает в череду нелепых и смешных ситуаций, из-за своих «нестандартных» методов ведения расследования теряет доверие начальства, но не отчаивается и вновь спасает Великобританию — в этот раз от информационной кабалы.

Johnny English Strikes Again – это объяснение в любви к классической бондиане. С ее шпионами в элегантных костюмах, соблазняющими опасных женщин, с ее любовью к технологическим гаджетам (здесь есть даже собственный Q, которого зовут… P), мощным красивым машинам (Aston Martin снова в строю!) и экзотическим локациям. Пикантности ситуации придает тот факт, что партнершей Роуэна Аткинсона в этом фильме стала наша соотечественница Ольга Куриленко, игравшая до этого роль девушки Бонда в Quantum of Solace.

И хотя сценаристы Johnny English Strikes Again отдают должное романтическому флеру шпионских игр времен Холодной войны, не забывают они и о современных реалиях. Поэтому основная угроза для безопасности Великобритании в фильме – это компания, занимающаяся обработкой большого объема пользовательских данных, а главный злодей — не международный террорист, а обаятельный молодой бизнесмен из Кремниевой долины. И на кого же это намекают авторы фильма? Не забыты и другие приметы времени – виртуальная реальность, гибридные и электромобили (здесь следует «элегантный» product placement BMW i3), напечатанное на 3D-принтерах оружие ну и, конечно же, самое смертоносное оружие современности – смартфоны. Авторы непринужденно обыгрывают и шутят на все эти темы, причем порой у этих грубоватых шуток есть и второе, не столь очевидное дно.

Бытует мнение, что комедии – не совсем тот жанр, на который стоит идти в кинотеатр, ведь чуть позже их можно спокойно посмотреть в домашней обстановке. Что ж, это так, но Johnny English Strikes Again с его яркой, красочной, непривычной для фильмов последних лет картинкой и отсутствием модного рваного монтажа, отлично смотрится на большом экране. Лично я ничуть не пожалел о полутора часах, проведенных в кинозале, что же до домашнего просмотра, этот фильм, как и другие картины Аткинсона, я, вероятно, буду пересматривать еще не один раз.

4 Редакция ITC.UA Плюсы: Фирменный юмор Роуэна Аткинсона; обаяние Ольги Куриленко; отсылки к классической бондиане; актуальные тренды и технологии; сочная картинка; красивые локации Минусы: Английский юмор - штука специфическая Вывод: Ожидаемо отличная комедия с Роуэном Аткинсоном

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