Космодромы планеты Земля





Писатели-фантасты середины прошлого века изображали космодромы будущего как некое подобие международных аэропортов, с залами ожидания, летным полем и табло-расписанием, из которых регулярные рейсы увозят пассажиров на Луну, Марс, к спутникам Внешних планет и отдаленным станциям на астероидах. При этом авторы-футуристы отодвигали появление подобных космопортов на середину 1980-х, в крайнем случае на начало 2000-х гг. К сожалению, у нас до сих пор нет ничего подобного, точнее, один космопорт, Spaceport America, все же уже существует, вот только из него еще никто никуда не летает. Тем не менее, благодаря совместным усилиям людей, двигающих вперед коммерческую космонавтику – Илона Маска, Джеффа Безоса, Питера Бека, Ричарда Брэнсона и многих других, лет через 10-15 регулярные рейсы на орбиту и ближнее Внеземелье могут стать реальностью. Сейчас на Земле существуют десятки мест, откуда ракеты «забрасывают» искусственные спутники в космос, и с каждым годом их число будет только расти. В честь 60-летия первого полета человека в космос мы решили рассказать о космодромах планеты Земля. Не обо всех, их действительно очень много, но о самых знаменитых и интересных.

Самый первый

Полигон Пенемюнде, Германия

Первый космический старт 20 июня 1944 г.

Всего стартов как минимум 2 из более чем 3000 запущенных ракет достигли границ космоса

Heeresversuchsanstalt Peenemünde, Армейский научно-исследовательский институт Пенемюнде, был основан в 1937 г. для испытаний образцов ракетного вооружения, созданного под руководством Роберта Лассера и Вернера фон Брауна. Здесь, 20 июня 1944 г., в ходе тестового запуска MW 18014, призванного испытать работу двигателей и аппаратуры в вакууме, ракета Aggregat 4, более известная под именем Vergeltungswaffe 2 или V-2, достигла высоты 176 км, став первым созданным руками человека объектом, достигшим космоса. Интересно, что немецкие ракетчики не придали особого значения этому событию, с большим воодушевлением они праздновали запуск в октябре 1942 г., когда V-2 впервые достигла тропосферы (80 км). На пересечение признанной границей космического пространства линии Кармана никто просто не обратил внимание.

20 июня 1944 г. было проведено еще два испытательных пуска, а через несколько дней, в ходе следующего вертикального старта той же тестовой серии, рекорд MW 18014 был побит, но обычно педантичные немецкие ученые почему-то вели записи очень небрежно, так что ни точной даты, ни точной высоты нового рекорда у нас нет.

А захваченные союзниками и СССР ракеты V-2 легли в основу и американской, и советской программы разработки баллистических ракет, а затем и программы освоения космоса. Знаменитая гагаринская «Семерка» – это наследница оружия, созданного руками заключенных нацистского концлагеря и убившего около 9000 человек.

Первая «американская» ракета, это была все та же V-2, захваченная в Пенемюнде, достигла космоса (высота 112 км) 10 мая 1946 г. на полигоне White Sands Missile Range. Кстати, первую фотографию Земли из космоса получили тоже американцы. Черно-белое фото было сделано на высоте 105 км 35-мм кинокамерой DeVry, запущенной в ходе испытаний V-2 24 октября 1946 г.

20 февраля 1947 г. в космос попали первые живые существа – дрозофилы фруктовые. Ракета V-2, запущенная с White Sands, подняла их на высоту 109 км, а затем капсула спустилась на парашюте. 14 июня 1949 г. в космос поднялся первый примат: макак-резус по кличке Альберт II достигла высоты 134 км, но погибла при приземлении из-за отказа парашютной системы.

Возвращаясь к Пенемюнде, где все началось. Сами тестовые площадки V-2 были взорваны войсками союзников, но в здании бывшей электростанции полигона сейчас находится Исторический Технический музей Пенемюнде, Historisch-Technisches Museum Peenemünde, который стоит посетить всем, интересующимся военной и космической историей.

Самый известный

Тюратам / Байконур, СССР / Казахстан / Россия

Первый космический старт 21 августа 1957 г.

Всего стартов более 1000

Первая советская ракета пересекла линию Кармана 11 октября 1948 г. Это была созданная Сергеем Королевым реплика V-2 под названием Р-1. Запуск производился с ракетного полигона Капустин Яр. Кстати, позже Р-1 собирались на «заводе № 586», будущий «Южмаш», в Днепре.

С Капустиного Яра отправились в полет и первые советские собаки-космонавты. Первый успешный запуск (неизвестно о скольких еще СССР умолчала) произошел 22 июля 1951 г. Ракета Р-1В (все та же модифицированная Р-1 / V-2) подняла собак Дезика и Цыгана в космос и через 20 минут доставила их на Землю.

Впрочем, особой известности Капустин Яр не получил. Вначале из-за секретности, затем из-за редких запусков, да и казахстанский Тюратам / Байконур после событий 1957 г. перетянул все внимание на себя.

Работы на площадке, с которой украинцы Сергей Королев и Валентин Глушко запустят в космос первый искусственный спутник Земли, а затем и первого космонавта, начались 12 января 1955 года. Первый удачный космический запуск с Байконура был произведен 21 августа 1957 г., когда межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 достигла в ходе испытаний апогея в 1350 км. Королевская «Семёрка» стала родоначальницей целого семейства советских/российских космических ракет, используемых по сей день, включая обновленный «Союз-2.1в».

Байконур расположен вблизи посёлка Тюратам, в Кызылординской области Казахстана. Россия арендует комплекс у Республики Казахстан до 2050 г. От реального поселка Байконур (Карагандинская область, Казахстан) до космодрома 286 км по прямой. Путаница в названиях связана с привычной для СССР секретностью – в советской печати местом старта Гагарина был указан именно поселок Байконур.

Во времена СССР Байконур являлся одним из крупнейших (18 стартовых площадок, большинство, правда ,уже давно не используется) и самых загруженных космодромов планеты (более 1000 запусков), а после окончания программ Space Shuttle — и единственным, с которого была возможна доставка космонавтов и астронавтов на Международную космическую станцию. С Байконура взлетал первый искусственный спутник Земли (4 октября 1957 г.), первый космонавт планеты Юрий Гагарин (12 апреля 1961 г.), все советские и российские орбитальные миссии, «Луноходы» и межпланетные космические станции, компоненты орбитальных станций и невезучий советский челнок «Буран» (15 ноября 1988 г.).

Самый кинематографичный

мыс Канаверал, Флорида, США,

Первый космический старт 20 сентября 1956 г.

Всего стартов более 570

На самом деле мы отлично знаем, что говорить «мыс Канаверал» не совсем правильно, потому что возле знаменитого мыса, так часто попадавшего на теле- и киноэкраны, забор к забору расположены сразу два космодрома – База Космического командования США на мысе Канаверал и Космический центр Кеннеди, управляемый NASA. Грубо говоря, военный и гражданский космодромы.

Первым построили, конечно же, военный космодром, точнее, вначале ракетный испытательный полигон Joint Long Range Proving Ground, появившийся в июне 1949 г. Первой ракетой, достигшей космоса с данного старта, стала Redstone Jupiter C RS-27, запущенная 20 сентября 1956 г. Она достигла высоты 1097 км. В 1958 г. была создана NASA, но ракеты продолжал запускать персонал ВВС (Космическое командование было создано только в декабре 2019 г.), к которому позже присоединился все тот же Вернер фон Браун. С мыса Канаверал ушли в космос первый американский искусственный спутник Земли Explorer-I (1 февраля 1958 г.), первый американский астронавт Алан Шепард (суборбитальный полет 5 мая 1961 г.). Отсюда взлетали корабли Gemini и Apollo 7, автоматические межпланетные станции Voyager и Pioneer, первый марсоход Sojourner и т.д.

Космический центр Кеннеди был создан чуть позже, 1 июля 1962 г., и расположен действительно через забор (территории комплексов соприкасаются) на бывшем острове Мерритт-Айленд (NASA построило дорогу, превратившую его в полуостров). Со стартовых площадок центра Кеннеди взлетали ракеты Saturn, доставившие астронавтов на Луну, и миссии Space Shuttle, а сейчас отсюда стартуют Falcon 9 и Falcon Heavy компании SpaceX, включая пилотируемые корабли Crew Dragon.

В отличие от СССР с ее патологической секретностью, в США не скрывали расположение главных космодромов страны, мало того, и База ВВС США на мысе Канаверал, и Космический центр Кеннеди с самых первых дней стали «звездами» теле- и киноэкранов. Впервые мыс Канаверал появился на телевидении в сериале Men Into Space, потом в Star Trek: The Original Series (эпизод Assignment: Earth), в бондовском Moonraker, Contact, Armageddon и т.д. Счет фильмов и телешоу идет на сотни. Что ж, в NASA всегда понимали важность PR и продолжают всеми силами популяризировать космические исследования.

Самый загруженный

Плесецк, СССР / Россия

Первый космический старт 17 марта 1966 г.

Всего стартов более 1600

Вы, наверное, удивитесь, но чемпионом по числу запусков является советский/российский космодром Плесецк, расположенный в Архангельской области. С 1966 по 2021 г. из архангельской тайги было запущено более 1600 космических ракет-носителей (были еще тысячи тестовых баллистических запусков в интересах армии), выведших на орбиту свыше 2000 аппаратов, в основном военного назначения. В 1970-1980 г. на Плесецк приходилось до 40 % мировых космических запусков.

Полярное расположение Плесецка (62 градуса с. ш.), позволяет запускать космические аппараты на так называемую орбиту «Молния», названную в честь одноименной серии спутников военного и коммуникационного назначения. Особенность этой высокой эллиптической орбиты – длительное нахождение аппарата возле апогея на высоте около 40 тыс. км, что позволяет строить коммуникационные сети и сети наблюдения, в том числе военные, над северным полушарием Земли.

С Плесецка запускались большинство аппаратов серии «Космос» (как правило, военного назначения) с использованием ракет «Союз», «Рокот», «Циклон-3» (КБ «Южное», Днепр). Отсюда должна летать и полумифическая «Ангара».

Самый эффективный

Куру, Гвиана, Франция

Первый космический старт 10 марта 1970 г.

Всего стартов 261

Гвианский космический центр, расположенный в заморском французском департаменте Гвиана в Южной Америке, находится на 500 км севернее экватора, что делает его самым энергоэффективным космодромом мира. При запусках с экватора ракете помогает вращение Земли, что позволяет экономить до 10% топлива или доставлять на орбиту большую массу. Кроме того, экваториальный старт позволяет выводить спутники на орбиту с любым наклонением, что тоже важно.

Первый успешный старт с Куру произошел 10 марта 1970 г., до этого Франция использовала космодром Хаммагир в Алжире. После обретения Алжиром независимости в 1962 г. испытательный полигон еще несколько лет арендовали. Куру совместно используют Европейское космическое агентство (ESA) и Национальный центр космических исследований Франции (CNES). Отсюда стартуют легкие ракета-носители Vega и ракеты семейства Ariane, включая тяжелую Ariane 5 (ее замена, Ariane 6, должна взлететь во втором квартале 2022 г.), плюс российский «Союз».

Самый курортный

Вэньчан, Китай

Первый космический старт 25 июня 2016 г.

Всего стартов 11

У Китая, уверенно претендующего на второе место в текущем космическом табеле о рангах, сразу четыре космодрома, включая Цзюцюань во Внутренней Монголии, с которого взлетали пилотируемые корабли Shenzhou. Космодром Вэньчан – самый южный и, похоже, станет основным для китайской космической программы.

Китайская стартовая площадка Вэньчан (именно так переводится официальное название космодрома) расположена на острове Хайнань, китайском аналоге нашего Крыма. В 2020 г., несмотря на пандемию COVID-19, курортный остров посетили 65 млн. туристов, в 2019 г. их было еще больше – 90 млн.! Переполненные пляжи, которые вы видели в фильме The Meg – это как раз курорт Санья на Хайнань. И вот теперь у них есть еще и космодром.

Преимущества Вэньчан – близкое к экватору расположение (см. Куру), возможность доставки компонентов ракет по воде и приводнения кораблей. Космодром строился специально под тяжелые ракеты Long March 5, которые будут доставлять на орбиту компоненты китайской космической станции и пилотируемые корабли нового поколения. Тестирование нового китайского космического корабля успешно прошло еще в мае 2020 г.. Запуск базового модуля станции, Tianhe-1, запланирован уже на 29 апреля 2021 г.

Самый модный

Космопорт «Америка», Нью-Мексико, США

Первый космический старт 28 апреля 2007 г.

Всего стартов более 10 суборбитальных

Космопорт «Америка» – первый космопорт именно в том понимании, которое вкладывают в это слово писатели-фантасты. С красивым терминалом с большими обзорными окнами, залом ожидания, стойкой регистрации, ангарами для кораблей. Ричард Брэнсон планировал запускать отсюда космических туристов и хотел, чтобы все выглядело шикарно. А пока туристические суборбитальные полеты Virgin Galactic в очередной раз откладываются, здание терминала используется для конференций и презентаций.

Впрочем, космопорт «Америка» уже служит по прямому назначению. 28 апреля 2007 г. с его территории стартовала суборбитальная ракета-носитель SpaceLoft XL. В качестве полезного груза на борту находился прах астронавта Гордона Купера (самого молодого из первого отряда астронавтов США) и актера Джеймса Духана (Скотти из оригинального Star Trek). Ракета достигла высоты 117 км, прах сгорел во время входа в плотные слои атмосферы, так что по сути это были первые космические похороны.

Кроме UP Aerospace, производящей суборбитальные запуски SpaceLoft XL, с «Америки» взлетела и ракета STIG-A известного разработчика игр Джона Кармака. Космодром в качестве испытательного полигона использовали SpaceX, Google, SpinLaunch, Exos Aerospace и другие компании. В течение 2021 г. эксплуатацию «Америки» по прямому назначению планирует начать и Virgin Galactic.

Самый красивый

Махия, Новая Зеландия

Первый космический старт 25 мая 2017 г.

Всего стартов 19

Лично мне, как фанату космоса, все стартовые площадки кажутся невероятно красивыми, но, если бы нужно было выбрать только одну, я бы не раздумывая назвал Стартовый комплекс №1 компании Rocket Lab, расположенный на мысе Махия в Новая Зеландия. Дневные запуски на устремленном в бескрайний океан, как нос корабля или как ракета, мысе, выглядят действительно очень впечатляюще.

С Махия стартуют стильные черные карбоновые ракеты Electron Rocket Lab, которые компания Питера Бека в прямом смысле печет как горячие пирожки. А еще они их повторно используют. Так что у Маска появился достойный конкурент, тем более, что компания недавно представила среднюю ракету Neutron, первый запуск которой запланирован на 2024 г.

Самый новый

Бока-Чика, Техас, США

Первый космический старт еще нет

Всего стартов 8 тестовых атмосферных

В разных точках нашей планеты прямо сейчас возводится сразу несколько космодромов, мы решили выбрать в качестве самого нового SpaceX South Texas launch site, расположенный на берегу Мексиканского залива возле городка Бока-Чика в Техасе, буквально в трех километрах от мексиканской границы.

И хотя ни одного собственно космического запуска с территории The Starbase, как теперь называют новое «поселение» SpaceX, еще не произошло, в будущем Илон Маск планирует построить здесь настоящий космопорт, с которого каждые 72 часа будет стартовать корабль. Сначала на низкую околоземную орбиту, потом к Луне и к Марсу. Пока же здесь с переменным успехом «прыгают» тестовые образцы SpaceX Starship, последний из которых, Starship SN11, взорвался при посадке 30 марта 2021 г. Кстати, следующий образец, Starship SN15, должен до конца апреля совершить «высотный прыжок», так что, может быть, он и пересечет линию Кармана и откроет счет космическим запускам с Бока-Чика.

Самый мобильный

Морской старт, Украина / США / Норвегия / Россия

Первый космический старт 27 марта 1999 г.

Всего стартов 31

Идея плавучего экваториального космодрома была шикарной. Запуск с самой энергетически выгодной точки, под любым наклонением, из нейтральных вод. Кроме того, привлечение украинских и российских специалистов позволило бы США уменьшить текучку подготовленных инженеров-ракетчиков в Иран и Северную Корею, что было в интересах Госдепартамента. Так и появился «Морской старт» / Sea Launch – совместное аэрокосмическое предприятие США (40% акций), России (25%), Норвегии (20%) и Украины (15%). США обеспечивала системную интеграцию, высокоточное оборудование (сопряжение двух кораблей, передача ракеты с транспортера/командного судна на стартовую площадку – весьма деликатные операции), размещение полезной нагрузки, обтекатели. Норвегия построила собственно стартовую платформу Ocean Odyssey и командный корабль Sea Launch Commander. Украина, все тот же днепровский «Южмаш», готовила ракеты «Зенит-3SL», специальную версию «Зенита» для запуска с «Морского старта». Россия обеспечивала третью ступень – т.н. «разгонный блок Д».

Старты осуществлялись из акватории Тихого океана в точке с красивыми координатами 0°00′ с. ш. 154°00′ з. д., вблизи Острова Рождества. С 27 марта 1999 г. с «Морского старта» взлетело 36 ракет, правда, несколько запусков закончились авариями, приведшими к существенному повреждению стартовой платформы. В любом случае, на необходимое для самоокупаемости число запусков (3-4 успешных старта в эру до SpaceX) «Морской старт» так и не вышел и проект обанкротился в 2009 г.

В 2010 г. Украина вышла из консорциума, а 95% акций «Морского старта» перешли к России. Было совершено еще шесть запусков, вот только после начала российско-украинской войны доступ к ракетам «Зенит» для России был закрыт, а под другую ракету этот стартовый комплекс не приспособлен.

В 2016 г. «Морской старта» стал собственностью российской компании S7 Group, дочки авиакомпании S7 Airlines. Вот только договориться о поставке компонентов для «Зенитов» с Украиной так и не удалось. В 2019 г. корабли Ocean Odyssey и Sea Launch Commander с полностью демонтированным критичным для проведения запуска американским и украинским оборудованием были переданы России. Два абсолютно бесполезных сейчас компонента «Морского старта», дооборудование которых, скорее всего, невозможно, стоят на приколе в порту Славянка, расположенному в 50 км от Владивостока. Где скорей всего и сгниют.

Но идея морского старта не пропала. Прямо сейчас SpaceX переоборудует две нефтяные платформы для использования в качестве морских космодромов. Платформы, названные Phobos и Deimos в честь спутников Марса (Маск очень любит символизм), прямо сейчас переоснащаются в портах Браунсвиль и Паскагула. По словам главы SpaceX, к концу 2021 г. платформы будут готовы к частичной эксплуатации.

Впрочем, Китай уже опередил и SpaceX с запуском с платформы морского базирования: 5 июня 2019 г. Long March 11 совершила успешный старт с плавучей платформы в Желтом море, выведя на орбиту семь спутников. Повторный запуск был осуществлен 15 сентября 2020 г.

Самый украинский

Кансо, Новая Шотландия, Канада

Первый космический старт запланирован на 2022

Всего стартов еще нет

После выхода из проекта «Морской старт» у Украины нет собственного космодрома, как нет его и у Канады. Хотя у Канады было аж четыре испытательных полигона, с одного из которых, Churchill Rocket Research Range на берегу Гудзонова залива, было осуществлено более 3500 (!) суборбитальных запусков. Мало того, выкупленный гражданской компанией, с 1994 по 1998 г. полигон носил гордое имя SpacePort Canada. Увы, компания обанкротилась, осуществив только один суборбитальный запуск.

Впрочем, скоро у Канады появится новый космодром. Компания Maritime Launch Services приступила к строительству стартовой площадки и сборочного цеха недалеко от городка Кансо в Новой Шотландии. С 2022 г. компания планирует запускать отсюда по восемь ракет «Циклон-4М» украинского производства каждый год.

Выбор «Южмаша» в качестве партнера не случаен. «Циклон-4М» – это развитие идей ракет-носителей «Зенит» и «Циклон» (основана на конструкции печально знаменитой ядерной баллистической ракеты Р-36М «Сатана»), показавших свою надежность и успешность (более 250 запусков). Кроме того, одним из вице-президентов канадской компании Maritime Launch Services, занимающейся финансированием проекта, является украинский космонавт Ярослав Пустовый, дублер Леонида Каденюка, с 2007 г. проживающий в Канаде и одно время занимавший пост президента Canadian Space Commerce Association.

Очень хочется, чтобы этот проект увенчался успехом, и украинские ракеты — не отдельные блоки, как сейчас, а именно полноценные ракеты, снова начали летать. Так что пожелаем Maritime Launch Services и «Южмаш» удачи.

Число космодромов по странам

США – 9 (еще три строятся)

Россия – 5

Китай – 4

Япония – 2

Израиль – 1

Индия – 1

Иран – 1

Северная Корея – 1

Южная Корея – 1

Новая Зеландия – 1

Франция – 1

Австралия – 1 (не используется с 1971 г.)

Италия – 1 (не используется с 1988 г.)

Планы по модификации ракетных полигонов и постройке на их базе полноценных космодромов (запускающих объекты на орбиту) есть у Норвегии, Пакистана, Индонезии, Канады, Бразилии, Швеции, Испании и других стран.

Топ-10 космодромов мира по числу запусков

1. Плесецк (СССР, Россия) – более 1600

2. Байконур (СССР, Казахстан/Россия) – более 1000

3. База Ванденберг (Калифорния, США) – более 700

4. База КК США на мысе Канаверал (Флорида, США) – более 400

5. Куру (Гвиана, Франция) – 261

6. Космический центр Кеннеди (Флорида, США) – более 170

7. Сичан (Китай) – 104

8. Цзюцюань (Китай) – 85

9. Капустин Яр (СССР, Россия) – 85

10. Космический центр имени Сатиша Дхавана (Индия) – 77