Китай произвел успешный запуск тяжелой ракеты CZ-5B с космическим кораблем нового поколения





Китай произвел четвертый (третий успешный) запуск тяжелой ракеты CZ-5 (Chang Zheng 5), в этот раз в новой конфигурации CZ-5B. В качестве полезной нагрузки выступил космический корабль нового поколения, который придет на смену кораблям серии Shenzhou, разработанным по технологиям еще советского КК «Союз».

Запуск состоялся в 18:00 по местному времени (13:00 по Киеву) с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в Южно-Китайском море. Вэньчан – самый новый из китайских космодромов, близость к экватору и расположение на берегу моря делают его удобным для запуска тяжелых ракет и отправки миссий на Луну и Марс. Собственно, и ракета-носитель CZ-5, и новый, пока еще безымянный космический корабль, предназначены для лунных и межпланетных миссий.

Текущий запуск – первый для CZ-5 в конфигурации B, с четырьмя дополнительными боковыми ускорителями, но без второй ступени. Подобная модификация предназначена для вывода на низкую околоземную орбиту тяжелых грузов, таких, как модули будущей китайской орбитальной станции или пилотируемые космические корабли.

Разработка китайского перспективного частично многоразового пилотируемого космического корабля идет уже несколько лет. Еще в 2016 г. тестировалась посадочная система, для чего в космос был отправлен макет корабля. Кроме того, производились и испытания со сбросом макета с самолета. Текущий запуск – первый полноценный испытательный полет корабля, в ходе которого будет проверено поведение аппарата на орбите, испытана авионика, новый тепловой щит, парашютная система, посадочная подушка и другие системы.

Корабль, спускаемый аппарат которого можно будет использовать повторно, состоит из двух отсеков – обитаемого и агрегатного. Вместимость обитаемого модуля – шесть тайконавтов или три тайконавта и 500 кг грузов. Построенный по модульной схеме аппарат можно будет реконфигурировать для различных миссий, в том числе и лунных. Масса полностью заправленного КК составляет 21.600 кг при длине 8,8 м, то есть он чуть крупней американских Orion, Dragon и CST-100 Starliner.

Следующий старт ракеты-носителя Chang Zheng 5, в этот раз в стандартной конфигурации для запуска межпланетных аппаратов, состоится в июле 2020 г. Она выведет на траекторию к Марсу автоматическую станцию Tianwen-1, включающую орбитальный, посадочный аппарат и ровер для исследования Красной планеты. А в IV квартале 2020 г. CZ-5 отправит к Луне миссию Chang’e 5, которая должна вернуть на Землю образец лунного грунта.

Ну а в конфигурации CZ-5B ракета-носитель взлетит только во II квартале 2021 г., полезной нагрузкой станет Tianhe – первый базовый модуль новой китайской космической станции. Для дальнейших посещений станции и будут использоваться космические корабли испытанного сегодня класса.

Напомним, что на 27 мая 2020 г. запланирован первый пилотируемый полет американского космического корабля компании SpaceX – Crew Dragon Demo-2.