MSI Rewind 2017: на игровой волне

В преддверии окончания текущего года, компания MSI организовала итоговое мероприятие MSI Rewind 2017 на котором сотрудники украинского представительства отметили знаковые моменты прошедших кварталов, а также рассказали о планах на ближайшее будущее.

В нынешнем году у инженеров MSI, занимающихся ключевым направлением производителя – материнскими платами – было очень много работы.



После анонса процессоров AMD Ryzen, компания предложила целую россыпь моделей для новой платформы Socket AM4, сделав большую ставку на устройства среднего класса. Расчеты оказались верными и именно модели на базе удачного AMD B350 играли «первую скрипку». Например, в Украине особой популярностью пользуется модель MSI B350 Tomahawk.



Должное внимание было уделено и топовым решениям Intel для платформы LGA2066. Компания предложила почти дюжину моделей на базе чипсета Intel X299. Процессоры Skylake-X не назовешь массовым продуктом, но для пользователей с высокими запросами к вычислительным ресурсам это реальная возможность получить CPU с 18 ядрами. То есть ниша сравнительно небольшая, но интересная и MSI старается здесь предложить за схожую цену чуть больше железа и функциональности, чем у решений конкурентов.



Еще более специфичный, но перспективный сегмент создала компания AMD, представив процессоры AMD Ryzen Threadripper и платформу Socket TR4. Пожалуй, c появлением именно этого достаточно неожиданного продукта компания Intel всерьез обеспокоилась положением линейки чипов Skylake-X, в срочном порядке дополнив серию 12–18-ядерными моделями. MSI логично осторожничает в этом сегменте, предложив две платы для ультимативных процессоров AMD – MSI X399 SLI PLUS стоимостью порядка $400 и еще более оснащенную, но пока не доступную в Украине модель MSI X399 GAMING PRO CARBON AC. Для ресурсоемких задач платформа интересная, с учетом того, что процессоры, кроме 8/12/16 ядер, также имеют 4-канальный контроллер памяти и 64 линии PCI Express 3.0.



Оживление конкуренции на рынке десктопных процессоров пойдет всем на пользу. О причинах ускоренного запуска линейки процессоров Intel Coffee Lake догадаться несложно. Производителю в кои веки пришлось отвечать на выпад основного оппонента, представившего успешные чипы Ryzen.



Вместе с все еще дефицитными процессорами Core 8-го поколения производитель предложил лишь один чипсет Inte Z370, потому весь ассортимент материнских плат, доступных в 2017 году, основаны именно на топовом PCH.



Производитель предложил ультимативную модель MSI Z370 Godlike Gaming, на которой разработчики «отрывались» как могли. 18-фазная силовая подсистема, поддержка памяти DDR4-4133+, два звуковых кодека с дополнительным DAC и усилителем, три Ethernet-контроллера Killer E2500 и модуль для беспроводной связи Killer Wireless-AC 1535 c возможностью перераспределения сетевого трафика общей пропускной способностью до 3867 Мб/c.



В комплекте предлагается плата расширения M.2 Xpander-Z (PCI-E x8), позволяющая связать в RAID пару скоростных накопителей M.2 и получить максимальные трансферы (до 64 Гб/c), не ограничиваюсь пропускной способностью шины DMI 3.0 между чипсетом и процессором (32 Гб/c). Конечно, сложно рассчитывать на массовые продажи устройства стоимостью $500+, хотя своих покупателей плата найдет.

В первом квартале 2018 года компания Intel должна представить новые более доступные чипсеты для процессоров Coffee Lake. Предположительно речь идет об Intel H310, B360 и H370. Конечно, к этому моменту MSI уже подготовит свои варианты материнских плат на их основе. Среди прочего, уже на новом PCH производитель готовит версию для майнеров с увеличенным количеством слотов PCI-E.



Переходя к теме видеокарт, производителям оных можно довольно потирать руки. Криптовалютный бум обеспечил в этом году такой спрос на дискретную графику, что вопрос был в том, сколько видеокарт физически компании могут сделать, а не сколько смогут их продать.

Если же говорить предметно, то в этом году после анонса NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti, компания MSI представила свои пять “титановых” модификаций c оригинальными системами охлаждения.



Любопытно, что популярная версия кулера Twin Frozr – не догма для производительных адаптеров. Компания экспериментирует с другими форматами систем охлаждения. Один из примеров – MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO, габаритный «топчик» с тремя вентиляторами. С подробностями об этой модели можно ознакомиться в отдельном обзоре.

Особая гордость производителя – MSI GeForce GTX 1080 Ti LIGHTNING. Наиболее мощная версия, всячески оптимизированная для максимального разгона.

Из-за серьезного дефицита графических процессоров AMD Vega 10, производитель не слишком торопился с подготовкой альтернативных вариантов Radeon RX Vega 56/64, однако такие версии все же должны появиться в следующем году.



В году нынешнем отмечается повышенный спрос на видеокарты GeForce GT 1030. Вопреки ожиданиям, они не стали «заглушками для слотов», а за $80–90 уже позволяют посмотреть проекты, недоступные для систем с интегрированной графикой. При тепловом пакете в 30 Вт, видеокарты не только не требуют дополнительного питания, но и могут довольствоваться пассивной системой охлаждения.



Криптовалютных искателей MSI пыталась привлечь с помощью специализированной версии видеокарты MSI P106-100 MINER 6G, которая не оснащена видеовыходами и заточена исключительно на добычу виртуальных монет. В следующем году производитель обещает предложить подобную версию на чипе GP104. Конечно, если к тому моменту еще будут востребованы такие устройства.

MSI продолжает развивать новое для себя направление игровых мониторов серии Optix. Производитель использует для своих изогнутых дисплеев VA-матрицы Samsung с расширенным цветовым охватом (110% sRGB, 85% NTSC). В ассортименте представлено уже несколько устройств диагональю от 24 до 32 дюймов. В недавно анонсированных моделях модификации MAG будет улучшена функциональность подставки, а время реакции снижено до 1 мс.



Производитель планирует начать в Украине продажи компактных игровых десктопов серии MSI Trident. В корпусе объемом всего 4,72 л могут размещаться видеокарты от GeForce GTX 1050 Ti до GeForce GTX 1070, 4-ядерные процессоры и накопитель M.2 объемом до 256 ГБ.

Из интересных новинок также отметим MSI Cubi 3 Silent. Миниатюрная система, предлагаемая в формате barebone-комплекта (без оперативной памяти, накопителей и ОС).

Интересная особенность платформы – пассивная система охлаждения. Оснастив ПК твердотельным накопителем можно получить абсолютно бесшумную систему, каковыми, в принципе, и должны быть все устройства такого формата.

MSI Cubi 3 Silent может оснащаться процессорами Core i3/i5/i7 U-линейки 7-го поколения. При этом в корпусе предусмотрены посадочные места для накопителя M.2 (SATA/PCI-E) и 2,5-дюймового HDD/SSD.

Значительно активнее MSI планирует развивать игровую периферию. Мышки, клавиатуры, гарнитуры, поверхности, геймпады и сопутствующая обвязка теперь в фокусе производителя.



Не остались без внимания и игровые ноутбуки. Производитель освежил линейку ультимативных устройств серии Titan, предложив модель MSI GT75VR Titan SLI. 4,5-килограммовый здоровань серьезно заряжен. Четырехъядерный процессор Core i7-7820HK вкупе с парой видеокарт GeForce GTX 1070 помогут наделать игровых делов.



17,3-дюймовые ноутбуки оснащаются IPS-матрицами Full HD с частотой обновления 120 Гц или 4К-панелями с расширенным цветовым охватом. Механическая клавиатура с индивидуальной подсветкой, набор портов M.2, поддержка Thunderbolt 3 и длинный список полагающихся плюшек для тех, кто готов потратить на мобильную игровую станцию $3-4K.



Для воинов дорог с чуть более скромными запросами тайваньский производитель предлагает обновленные модели серии Raider – GE63VR Raider и GE73VR Raider. Оснащение зависит от конкретной модификации. В топе ноутбуки предлагаются с Core i7-7700HQ и одной видеокартой GeForce GTX 1070.



MSI планирует также обновить линейку игровых ноутбуков, при этом производитель зачастую будет использовать мобильные платформы с полновесной дискретной графикой и лишь в исключительных случаях применяя дизайн Max-Q. По мнению представителей MSI, снижать производительность для уменьшения толщины игрового ноутбука – не совсем то, чего хотят потенциальные владельцы таких устройств. MSI начали делать ультратонкие игровые модели линейки GS еще когда это не было трендом. Однако, такие лэптопы – все же нишевые решения для игроков со специфическими запросами, тогда как дополнительное пространство в корпусе позволяет использовать более тихую систему охлаждения или компоненты увеличенной мощности.