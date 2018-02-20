Гоночная аркада Burnout Paradise Remastered с поддержкой 4K выйдет на PS4 и Xbox One спустя 10 лет после выхода оригинальной версии – 16 марта 2018 года [трейлер]

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Компания Electronic Arts анонсировала выход Burnout Paradise Remastered спустя 10 лет после выхода оригинальной версии этой гоночной аркады с открытым миром и зрелищными авариями. Радикально обновленная игра выйдет 16 марта 2018 года на платформах PlayStation 4 и Xbox One по цене $39,99.

Разработчики провели полную графическую перезагрузку, добавив текстуры высокого разрешения и ряд других технических улучшений. В результате игра Burnout Paradise Remastered поддерживает разрешение 1080p на консолях PlayStation 4 Pro и Xbox One, а также 4K при 60 кадрах в секунду на PlayStation 4 Pro и Xbox One X.

В состав обновленной игры входят восемь основных DLC Year of Paradise (Big Surf Island, Burnout Paradise Toys, Cops and Robbers и т.д.), включающие около 100 дополнительных автомобилей, 10 трасс и целый ряд новых испытаний, включая сетевые.

Предзаказ на Burnout Paradise Remastered можно оформить уже сейчас, при этом подписчики EA Access смогут опробовать пробную версию игры уже 9 марта, получив 10 часов геймплея в рамках программы «Играйте в числе первых».

Electronic Arts также сообщила, что после выхода консольных версий выпустит и ПК-версию игры, которая будет доступна эксклюзивно в магазине Origin store (точной даты выхода пока нет).

Напомним, что серия игр Burnout от студии Criterion Games выходит с 2001 года, при этом Burnout Paradise (2008) является шестой по счету частью после Burnout (2001), Burnout 2: Point of Impact (2002), Burnout 3: Takedown (2004), Burnout Revenge (2005) и Burnout Dominator (2007). В 2011 году вышла седьмая часть серии Burnout Crash!, которая заметно отличалась геймплеем от остальных частей.

Источник: Polygon