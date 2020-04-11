Nioh 2: тот же самурай, только в профиль





На разработку Nioh 2 у Team Ninja ушло значительно меньше времени, чем было потрачено на первую часть, которая должна была выйти еще на PlayStation 3, однако у всего есть цена.

Nioh 2 Жанр Action-RPG

Платформа PlayStation 4

РазработчикиTeam Ninja

ИздательKoei Tecmo, Sony Interactive Entertainment

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В данном случае такой ценой стали минимальные отличия по сравнению с оригиналом. Nioh 2 позволяет кастомизировать персонажа, вводит несколько новых механик, добавляет новые виды оружия (тонфа и одати, впрочем, появились еще в DLC к Nioh, так что по-настоящему новая здесь только трансформирующаяся коса, позаимствованная из Bloodborne), расширяет бестиарий — и, по большому счету, все. В остальном перед нами все та же игра. Однако, как говорят в Японии, екай кроется в деталях.

Начнем с того, что, несмотря на цифру 2 в названии, Nioh 2 — это приквел, так что с нее можно и даже нужно начинать знакомство с дилогией, если вы по какой-то причине пропустили первую часть. С точки зрения игрового процесса Nioh, и вторая часть не исключение, это классический souls-like. На первый взгляд здесь все знакомо — запутанные уровни, богатые секретами и со временем открывающимися обходными путями, выпадающая из поверженных противников амрита, использующаяся для повышения уровня персонажа у алтарей, посещение которых воскрешает всех врагов на локации, необходимость добраться до места гибели, чтобы подобрать утраченную амриту (и ее потеря, в том случае, если игрок гибнет раньше), враги, не прощающие ошибок, и зубодробительные схватки с боссами… Вот только боевая система с легкостью даст фору любому детищу From Software.

Из-за ее особенностей сложность Nioh 2 первое время кажется совершенно запредельной, поскольку старые трюки вроде перекатываний и контратак здесь, увы, работают несколько непривычно, весь бой строится вокруг менеджмента Ки — местной стамины. Расходуется Ки на удары, увороты, парирования и блоки с головокружительной скоростью, а вот восстанавливается непростительно долго. Ускорить этот процесс помогает пульсация Ки — прием, требующий активного применения. Фактически, в течение секунды после проведения любой атаки или комбо необходимо нажать R1 чтобы ускорить восстановление потраченной Ки. Тайминг, разумеется, имеет значение: нажмете слишком рано, и восстановите ничтожное количество энергии, опоздаете — не получите ничего. Применяется пульсация Ки и для очищения окружения от луж потусторонней энергии, которые очень любят бросать враги-екай. Дальше больше. В Nioh 2 появились Миры Екай — черно-белые участки уровня, проклятые духами, для очищения которых придется выследить и убить наславшую проклятье сущность. Вся прелесть ситуации заключается в том, что восстановление Ки в таких мирах существенно снижено, так что персонаж выдыхается, а значит, и открывается для вражеского критического удара, гораздо быстрее. Однако здесь тоже есть нюанс, касающийся еще одного нововведения Nioh 2 — шкалы анимы и системы душ.

Поскольку главный герой игры и сам наполовину екай, он может не только поглощать и использовать в бою души других духов, но и на время превращаться в мощного монстра. Работает эта система по образу Bloodstained: Ritual of the Night и Castlevania: Dawn of Sorrow — иногда после убитого врага остается душа, которую можно экипировать после ритуала очищения у алтаря (после гибели неочищенные души вместе с амритой остаются у могилы), получив таким образом доступ к одной из фирменных атак погибшего монстра, на которые как раз и расходуется анима. Эти типы атак особенно полезны для быстрого истощения Ки противника, но, традиционно для Nioh, у этой монеты две стороны — по их завершении персонаж ненадолго открывается и становится уязвим, да и ограниченное количество анимы не позволяет пользоваться ими безперестанку. Кроме того, анима расходуется на еще один важнейший прием — демоническую контратаку, единственное, что способно прервать мощную, подсвеченную красным, вражескую атаку. Механика напоминает красные кандзи в Sekiro и работает по тому же принципу — несмотря на то что цена ошибки велика, со временем ты начинаешь провоцировать врага на проведение подобных атак, потому что это самый верный способ истощить его запасы Ки и, если повезет, оглушить. Более того, не уверен, что победить здешних боссов, не используя демонические контратаки, возможно в принципе.

Да, противники живут по тем же правилам, что и игрок — у каждого из них есть своя шкала Ки, которая снижается со временем, делая неприятеля уязвимым для мощного удара. Бои с боссами состоят в основном из чередования фаз нормального мира и черно-белого мира екай, переход между которыми как раз и происходит в момент истощения их Ки. Как мы уже говорили, в мире екай игрок сталкивается с пенальти к восстановлению Ки, однако получает бонусы к набору анимы — самое время дать волю способностям душ екай и, если дело совсем уж худо, самому превратиться в неуязвимого монстра, призвав одного из многочисленных духов-хранителей, получив таким образом доступ к новым, более сильным атакам. Долго оставаться в этом облике, увы, не выйдет, поскольку каждый нанесенный и пропущенный удар приближает момент превращения обратно в человека, и этот момент нужно обязательно отслеживать — за невнимательность враги наказывают.

И нет, тонкости боевой системы Nioh 2 на этом не заканчиваются. Во-первых, в игре есть верхняя, средняя и нижняя стойки, каждая со своим набором атак, переключаться между которыми не то чтобы совсем обязательно, но очень желательно. Во-вторых, здесь 9 веток активных и пассивных талантов, по количеству доступных типов оружия, а также отдельные ветки для человеческой формы и облика екай, искусства ниндзюцу и магии оммедо. Кроме того, в Nioh 2 существует понятие “привычности” оружия — чем больше вы используете конкретную единицу оружия, тем успешней вы ей действуете, фактически — наносите больше урона и получаете больше бонусов от ее характеристик. На эффективность использования влияют также характеристики персонажа и бонусы брони. А еще экипировку можно улучшать, перековывать, прокачивать и даже изменять ее внешний вид.

Все это разнообразие сперва ошеломляет, скажу откровенно, нахрапом освоить все тонкости местной боевой системы не выйдет, что выливается в череду очень обидных и раздражающих смертей — Nioh 2, конечно, пытается, помочь разобраться, но делает это не совсем умело. К примеру, я не сразу обнаружил, как разблокировать прогресс в ветках талантов. Игра уведомляла, что дальше очки вкладывать можно только после прохождения определенного задания, но не подсказала, что для этого нужно вернуться в начальную точку и посетить додзе. Над начальной точкой даже горел восклицательный знак, но поскольку он там появляется после каждого малозначительного события вроде открытия нового раздела информации о встреченном духе, появлении куска текста, содержащего краткое изложение событий только что завершенной миссии или возможности сковать в кузнице оружие нового типа, четверть игры я прошел, используя самый минимум талантов. Еще позже я обнаружил, что зарабатываемые титулы открывают доступ к дополнительному набору бонусов, увеличивающему, кроме прочего, запас жизни и ки, повышающему шанс выпадения предметов и так далее. Как посмотреть уязвимости противников, тоже стало понятно далеко не сразу, поскольку меню игры перегружено всевозможными окнами и вкладками — глаза разбегаются. Только ближе к середине игры у меня получилось освоиться с тем, какой лут стоит оставлять на переплавку, какой разбирать на ингредиенты, а что лучше сразу продавать духам Кодама у алтарей, чтобы иметь возможность прикупить целебные эликсиры, стрелы и пули для дальнобойного оружия и чашечки очоко, использующиеся для призыва управляемых компьютером духов других игроков.

К слову про других игроков — Nioh 2 позволяет как объединяться в команду из трех человек, так и призывать временных помощников. Стоит вам применить особую яшму, как на земле появится синяя могила, которую смогут использовать другие игроки — им подспорье, а вам награда, и она тем больше, чем чаще ваш дух призывают другие. Есть и красные могилы, они остаются на месте гибели персонажей, осмотрев их, можно узнать обстоятельства гибели, а активировав — призвать агрессивного фантома, за победу над которым выдают неплохую экипировку и чашечки очоко, так что не упускайте возможность.

Мы разбираем игру уже достаточно долго и до сих пор не затронули сюжет. На то есть причина, дело в том, что он здесь достаточно посредственный. Катсцены, конечно, выполнены неплохо, но как только ты понимаешь, что игрок — не больше чем мальчик на побегушках у Тойтоми Хидэеси, второго великого объединителя Японии, становится немного скучновато, а персонажи не особо стараются оживить происходящее. Да и чего скрывать, оценить по достоинству повороты сюжета и местную трактовку реальных исторических событий (к примеру, здешняя интерпретация появления замка Суномата попросту умилительна) смогут, скорее всего, те игроки, кто достаточно близко знаком с историей Японии периода Сенгоку. С другой стороны, Nioh 2 — это в первую очередь souls-like, а значит, во главе стола находится игровая механика, с которой тут все более чем замечательно. Это невероятно комплексная и сложная игра, доводящая, особенно в необязательных миссиях, до белого каления, но в этом же и смысл, верно?