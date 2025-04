Обзор игрового ПК ASGARD Hodr: к Вальгалле на крыльях RTX 5080

На бумаге ASGARD Hodr выглядит как современный игровой бог, который имеет всё для того, чтобы доминировать в игровом мире. Мощный AMD Ryzen 7 9700X в паре со свежей NVIDIA GeForce RTX 5080 с 16 ГБ видеопамяти. Тем не менее, действительно ли этот ПК оправдывает свой ценник в более чем 3 400$? Рассмотрим все плюсы и минусы без лишних прикрас.

ASGARD Hodr 140 899 грн. Плюсы: топовая производительность в 1440p и 4K; современные компоненты (AM5, Zen 5, GDDR7, DLSS 4); большой объем ОЗУ (64 ГБ) с потенциалом апгрейда; тихая и эффективная система охлаждения; качественная сборка с приятным корпусом и полной комплектацией. Купить в Click.ua Минусы: SSD на 1 ТБ мало для требовательных пользователей; лицензия Windows только на 90 дней; DLSS 4 пока не идеальна; цена не для каждого геймера. Купить в Click.ua 8.5 /10 Оценка

Технические характеристики ASGARD Hodr

Технические характеристики Процессор AMD Ryzen 7 9700X Материнская плата TUF GAMING B850M-PLUS WIFI Видеокарта ASUS PRIME GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition Накопитель Kingston SNV3S/1000G Оперативная память Kingston FURY Beast RGB DDR5 6000 MHz 2x32Gb Корпус ASUS A23 PLUS Охлаждение ASUS Prime LC 240 ARGB Блок питания ASUS TUF Gaming 850W Gold Операционная система Windows 11 Enterprise LTSC Evaluation (90 дней)

ASGARD Hodr базируется на 8-ядерном AMD Ryzen 7 9700X — процессоре нового поколения на архитектуре Zen 5, с частотами от базовой 3.8 до 5.5 ГГц в буст-режиме. Это средне-верхний сегмент для игровых систем, который демонстрирует уверенную производительность в современных тайтлах и креативных задачах. Его козыри в энергоэффективности, цене и высокой тактовой частоте на ядро, что важно для игр.

Графика — GeForce RTX 5080 с 16 ГБ видеопамяти GDDR7. Это не «топ за все деньги», но очень близко к этому. RTX 5090 пока на рынке практически недоступна, а вот 5080 — реальный кандидат на плавный 4K-гейминг с трассировкой. Архитектура Blackwell, DLSS 4 с Multi Frame Generation — все это здесь.

Важный момент: карта энергоёмкая, но не горячая. Можно сказать «ледяная».

Для игр 2025 года хватает и 32 ГБ оперативной памяти, но если вы одновременно стримите, монтируете и держите открытыми Blender, Chrome и Unreal Engine — лишние гигабайты не помешают. Используются 2 модуля (2×32 ГБ), так что есть возможность расширить её до 128 ГБ, например.

Материнская плата на чипсете AMD B850 — баланс между функциональностью и ценой. SSD в сборке на 1 ТБ. Для Windows + пяти-шести ААА-игр этого достаточно, но под крупные проекты (видеомонтаж, 3D, офлайн нейросети) придется докупать дополнительный объем. Свободного места в корпусе под накопители достаточно.

Комплектация и компоновка ASGARD Hodr

Поставляется ПК в обычной корпусной упаковке — большой короб с пенопластовой защитой от почтовых неурядиц и турбулентностей.

Комплект полный: кабели питания для разных типов розеток, модульные кабели, многоразовые и одноразовые стяжки для проводов, крепежные винты, два sata-кабеля, Wi-Fi антенна, руководства пользователя и гарантийные талоны.

ASUS A23 PLUS — Midi tower-корпус черного цвета. Кабель-менеджмент на уровне. Без вопросов. Все стильно и продуманно. Магнитных сетчатых пылевых фильтров два: сверху и снизу.

Передняя панель стеклянная, снимается она легко. После легких манипуляций мы получаем доступ к пылевому фильтру, за которым три 120-мм кулера.

Пыли он собрал в достаточном количестве за время тестирования, следовательно с работой справляется.

Система охлаждения процессора — ASUS Prime LC 240 ARGB. Удалось ли ей сдержать горячий нрав «камушка» от AMD узнаем далее. Вдобавок, на задней панели есть еще один 120-мм вентилятор от ASUS. Шум системы — как от офисного ПК. Но т.н. «взлёты Боинга» случаются. Насколько они шумные? Проверим.

ASGARD Hodr имеет достаточное количество портов для подключения периферии. Фронтальная панель содержит два порта USB 3.0, а также один порт USB Type-C. И два 3,5-мм аудиоразъема.

На задней панели система имеет три DisplayPort и один HDMI, что удобно для подключения мониторов и внешних дисплеев без дополнительных адаптеров. И целую россыпь USB-портов и аудиоразъемов.

Что касается сети — тут все хорошо: LAN 2.5 Гбит/с и беспроводная связь Wi-Fi 6e. Антенна на магнитной основе в комплекте. Bluetooth 5.4 для подключения беспроводных наушников или геймпада.

Блок питания ASUS TUF Gaming 850W — отличный выбор для топовых систем. КПД до 92%. 135-мм вентилятор с двойным шариковым подшипником дает «на гора» эффективное охлаждение и длительный срок службы (официальная гарантия производителя на него — 10 лет).

Рабочая производительность ASGARD Hodr

Бенчмарк Результат Speedometer 3.1 40.2 WebXPRT 4 428 Google Octane 2.0 128873 Geekbench Single 3352 Geekbench Multi 16115 Geekbench Open CL 249664 Geekbench Vulkan 260190 CPU-Z Single 812.4 CPU-Z Multi 7450.9 3DMARK Steel Nomad 8359 3DMARK Port Royal 21767 3DMARK Speed Way 9126 Cinebench Single 134 Cinebench Multi 1124 Blender CPU 4.4.0 277.22 Blender GPU 4.4.0 9109.67 Corona Benchmark 5850485 RAM read MB/s 63419 RAM write MB/s 90331 SSD read MB/s 7349.87 SSD write MB/s 6141.11

ПК легко справится с рендерингом видео, 3D-моделированием в Blender и редактированием графики в Photoshop. Благодаря большому объему оперативной памяти, система может комфортно работать с большими проектами.

Синтетические тесты показывают, что система стабильно работает даже под максимальной нагрузкой.

Важный момент — в отличие от многих аналогичных систем, ASGARD Hodr держит температуры на умеренном уровне, даже в многочасовых игровых сессиях или в режиме стресс-тестов.

Водяное охлаждение справляется на отлично.

Игровая производительность ASGARD Hodr

Тестирование всех игровых проектов ASGARD Hodr мы проводили в разрешении Quad HD (1440p) и 4K (2160p). Будем откровенны, для гейминга в классическом «народном» 1080p эта система избыточна. Как и киберспортивные дисциплины (Dota 2, Counter Strike 2) и онлайн-игры (Fortnite, World of Warcraft, Minecraft) для неё не представляют настоящего челленджа.

Начнем с нашего долгостроя, игры тяжелой творческой судьбы — S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Без новейших нейронных технологий господина Хуанга имеем средний показатель в 78 к/с. DLAA нейронно сглаживает, но не меняет показатель fps. А вот включив Frame Generator, игра выдает уже 150+ к/с. Все это на эпических настройках, конечно.

Если уж начали с проекта на движке Unreal Engine 5, то продолжим тест путешествием в депрессивный Город Моторов — Детройт, где Алекс Мерфи железным кулаком бьет со всей силы по криминальным элементам. В 1440p на эпических настройках графики RoboCop: Rogue City выдает 87 к/с. Добавив DLAA и фирменную генерацию кадров от Nvidia получаем средний framerate — 159 к/с.

Мир Живых Земель в Avowed встретил нас 69 к/с на эпических настройках с трассировкой лучей без сглаживания и генерации кадров. Это уже третий проект на самом популярном игровом движке. Включаем DLAA и Frame Generator — на экране уже 120+ к/с.

Далее на ASGARD Hodr я запускал «лучистый» The Witcher 3: Wild Hunt и прожорливый к видеопамяти авантюрно-приключенческий Indiana Jones and the Great Circle.

И на десерт немного приключений на рубеже веков в самом драматичном вестерне от Rockstar Games Red Dead Redemption 2 и туманные депрессивные похождения в ремейке Silent Hill 2.

Для удобства и наглядности итоговая таблица игровых тестов в 1440p.

Переход в высшую «ультрачеткую» лигу не смог поставить в неловкое положение героя нашего обзора. Играть в 4K не только можно, но и нужно!

Единственный проект, где пришлось пойти на определенные компромиссы — Indiana Jones and the Great Circle. На ультимативных Supreme-настройках (текстуры размером с Оболонь и лучами на максимум) в режиме DLSS Quality с генерацией кадров имеем 33 к/с. Ставим Performance и, пожалуйста, 60+ к/с.

Аналогичные итоги тестов 4K-гейминга.

Обзор был бы не полным, если бы я не поиграл на ПК с красноречивым названием ASGARD в God of War Ragnarök! В 4K семейные приключения отца и сына выглядят очень красиво и плавно. Смело открывайте ворота в Вальгаллу!

И толика ностальгических слез. NVIDIA «убила» PhysX и это может помешать плавному игровому опыту в играх прошлых лет. Например, прекрасный с точки зрения артдирекшена город Зеркал в Mirror`s Edge «сыплет» кадры в сценах, где физический движок в действии.

Обваливая FPS — как один парень в красной кепке фондовые рынки — до 16 к/с.

Игровая магия DLSS 4 с Multi Frame Generation

Внимательный читатель заметил, что в игровых тестах отсутствуют проекты с поддержкой новой киллер-фичи 5000-серии. Пару месяцев назад NVIDIA представила DLSS 4 — новую версию фирменной технологии масштабирования, которая дебютирует эксклюзивно для видеокарт серии RTX 50xx.

Главная особенность — Multi-Frame Generation, позволяющая создавать сразу три дополнительных кадра из одного рендерингового. Это существенно повышает плавность изображения и уменьшает нагрузку на GPU. Такой подход демонстрирует, как ИИ все глубже интегрируется в графические процессы, открывая новые возможности для будущих игровых технологий.

Но это слова, а как на практике? Для этого я взял следующие проекты: Half-Life 2 RTX, Alan Wake 2 и Cyberpunk 2077, которые уже поддерживают Multi Frame Generation.

Мистический детектив в провинциальном городке Брайт Фоллз показывает целесообразность использования технологии. Все настройки выставлены на максимум (режим сглаживания DLAA) с включенной трассировкой лучей в 1440p.

Технологии FPS Без генерации кадров 36 DLSS 4 с Multi Frame Generation (х2) 67 DLSS 4 с Multi Frame Generation (х3) 96 DLSS 4 с Multi Frame Generation (х4) 124

Что в 4K?

Технологии FPS Без генерации кадров 20 DLSS 4 с Multi Frame Generation (х2) 40 DLSS 4 с Multi Frame Generation (х3) 57 DLSS 4 с Multi Frame Generation (х4) 79

Время отправиться пощекотать свои нервы в забытый Богом Рейвенхольм в RTX-ремейке Half-Life 2. Стартуем в Quad HD. Ультра-настройка графики, режим сглаживания DLSS (Quality).

Технологии FPS Без генерации кадров 53 DLSS 4 с Multi Frame Generation (х2) 94 DLSS 4 с Multi Frame Generation (х3) 139 DLSS 4 с Multi Frame Generation (х4) 173

Графический пресет тот же, а разрешение — 3840×2160 пикселей.

Технологии FPS Без генерации кадров 31 DLSS 4 с Multi Frame Generation (х2) 58 DLSS 4 с Multi Frame Generation (х3) 85 DLSS 4 с Multi Frame Generation (х4) 105

Для требовательной Cyberpunk 2077 я использовал внутриигровой бенчмарк. Настройки графики максимальные с лучами «Overdrive» с включенным DLAA. Разрешение 2560×1440 пикселей.

Технологии FPS Без генерации кадров 38 DLSS 4 с Multi Frame Generation (х2) 69 DLSS 4 с Multi Frame Generation (х3) 100 DLSS 4 с Multi Frame Generation (х4) 129

В 4K не хватило совсем немного до заветных 60 к/с. Настройки остались без изменений.

Технологии FPS Без генерации кадров 18 DLSS 4 с Multi Frame Generation (х2) 34 DLSS 4 с Multi Frame Generation (х3) 46 DLSS 4 с Multi Frame Generation (х4) 57

DLSS 4 с Multi-Frame Generation — существенный прорыв в сфере масштабирования и генерации изображения. Новая система позволяет создавать до трех дополнительных кадров из одного рендерингового, обеспечивая ощутимый рост FPS.

Впрочем, такая оптимизация сопровождается определенными компромиссами: артефакты, гостинг и потенциальный рост input lag. Кроме того, функция доступна лишь владельцам видеокарт линейки RTX 50xx; RTX 40xx ограничены поддержкой лишь двойной генерации кадров.

Энергопотребление, нагрев, шум ASGARD Hodr

При максимальной нагрузке в бенчмарках и современных играх система потребляет до 630 Вт (видеокарта в пиковых нагрузках съедала» 320-360 Вт). Если же использовать ПК для офисной работы, просмотра видео или серфинга в интернете, то энергопотребление снижается до 100 Вт. В режиме простоя на рабочем столе система расходует примерно 80-85 Вт.

Как бы ни был хорош этот компьютер на бумаге, важными остаются реальные температуры в условиях полной нагрузки. После запуска синтетических тестов на графику и процессор, температура Ryzen 7 9700X под нагрузкой стабильно держится на уровне 65-71°C, что является прекрасным показателем, учитывая водяное охлаждение.

RTX 5080 демонстрирует свою привычную температуру — около 64-69°C под полной нагрузкой. Для видеокарты, работающей в 4K и поддерживающей трассировку лучей, это абсолютно флагманский показатель. Такой результат достигается благодаря усовершенствованной архитектуре Blackwell и эффективной системе охлаждения, которая реализована в карте от Asus.

В режиме «офисных» задач самым горячим местом оказался SSD-накопитель, который нагрелся до 61°C. Это не критичная температура, но уже достаточно высоко.

Шум — критический вопрос для тех, кто не любит «рычание» своих ПК. Даже при максимальной нагрузке вентиляторы в корпусе не издают чрезмерного шума. Вентиляторы процессора и видеокарты работают тихо, без явного грохота.

ASUS PRIME GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition в простое тише тихого за счет 0dB Fan Technology. Функции, которая позволяет вентиляторам видеокарты автоматически выключаться, когда температура GPU ниже 55°C. А в штатном режиме она составляет всего 33-38°C.

Однако под большой нагрузкой шум все же может возрасти до 45-50 дБ, что для персонального ПК является вполне приемлемым, если вы не сидите в абсолютной тишине.

Программное обеспечение ASGARD Hodr

ASGARD Hodr поставляется с Windows 11 24H2 Enterprise LTSC, что является специализированной версией ОС, ориентированной на предприятия и пользователей, которые нуждаются в стабильной и надежной операционной системе без частых обновлений.

Важно заметить, что эта версия имеет лицензию, действующую в течение 90 дней, что позволяет пользователям испытать систему без необходимости активации. По истечении этого срока нужно будет активировать ОС через покупку лицензии.

Это удобно для временного использования или тестирования производительности, однако для полноценного использования в рабочих условиях обязательно нужно позаботиться об активации Windows. За этот период вы можете настроить систему, протестировать все функции и убедиться в их стабильности, перед тем как решить, какую именно лицензию приобрести.

Система работает стабильно и эффективно. Из предустановленного ПО: FurMark, Asus DriverHub, AMD Software Adrenalin Edition и Armoury Create. Через последнюю можно настраивать (или просто выключить) RGB-подсветку компонентов ПК, изменять параметры для игр и приложений, а также следить за обновлениями драйверов. Все это в одном месте, без лишних хлопот.

Опыт использования ASGARD Hodr

За время обзора и тестирования ASGARD Hodr оставил хорошее впечатление. Сборка ПК сбалансирована без «боттлнеков», единственное что точно требует «усиления» — SSD-накопитель. Его скоростные показатели в норме, но вот объем уже недостаточен в 2025 году. И хотелось бы видеть на борту 2 или 4 ТБ.

Для офисных задач — это over-qualified кандидат на покупку, так сказать. А вот что касается гейминга, то ASGARD Hodr отлично справляется с большинством современных ААА-тайтлов, и даже очень требовательные игры на высоких настройках не вызывают у него проблем. Производительность остается стабильной даже под длительной нагрузкой, и вы получаете удовольствие от плавного геймплея.

Температуры и шум в норме, но при интенсивной работе или высокой нагрузке можно заметить небольшой шум от системы охлаждения. Это не критично, если вы используете ПК в комнате с другими источниками шума (например, кондиционером или другой техникой). Для тех, кто играет в наушниках — этот пункт вообще не релевантен.

Из коробки ASGARD Hodr сразу готов к игровым баталиям. И в своей нише игровых решений пред-топового сегмента он конкурентен и имеет вполне адекватный ценник.

Цена и конкуренты ASGARD Hodr

Цена на ASGARD Hodr — 140 899 гривен. На рынке есть несколько интересных вариантов, которые могут составить конкуренцию нашей сборке.

ASGARD (I147KFD.32.H1S20.47TS.5187) по цене 127 999 грн предлагает мощный «синий» процессор Intel Core i7-14700K и всё ещё бодрую видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti с 12 ГБ видеопамяти. 32 ГБ оперативной памяти DDR5 на борту и SSD на 1 ТБ. На сэкономленную сумму можно купить качественный игровой монитор.

ASGARD (HODR.A96X.32.20.58.5462) по цене 133 099 грн тоже является хорошим выбором для игр и профессиональных задач. Здесь уже «красный» процессор AMD Ryzen 5 9600X и GeForce RTX 5080 с 16 Гб VRAM. Две планки ПЗУ общим объемом 32 DDR5 с частотой 5600 МГц. А вот файлохранилище имеет 2 ТБ, что, безусловно, плюс.

ASGARD (I147K.32.S20.48S.5467) по цене 149 999 грн предлагает процессор Intel Core i7-14700K, который является одним из лучших вариантов среди процессоров для игровых ПК. Эта модель также оснащена 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопителем на 2 ТБ. Видеокарта здесь GeForce RTX 4080 Super. И, если по гамбургскому счету, то есть по «честному» быстродействию, то разница с 5К-серией не является существенной.

8.5 /10 Оценка ITC.ua Дизайн, эргономика 8 Система имеет хороший современный дизайн, а также довольно компактную форму, что позволяет ей вписаться в большинство рабочих пространств. Качество уборки, материалы 9 ASGARD Hodr радует высоким качеством сборки. Ничего и нигде не скрипит, вентиляционные решетки крепкие, кабель-менеджмент аккуратный. Рабочая производительность 9 Система справится не только с играми, но и с серьёзными задачами — монтаж, 3D, оффлайн-нейросети. Игровая производительность 9 RTX 5080 гарантирует стабильно высокие FPS в Quad HD/4K в большинстве игр. Почти топовый игровой опыт на годы вперед. Энергоэффективность, шум 8 Водяное охлаждение работает тихо, даже под нагрузкой система не превращается в турбину самолета. Энергоэффективность на хорошем уровне, хотя с таким железом потребление, конечно, не самое низкое. Цена 8 За производительность придется заплатить и это не бюджетное решение. Тем не менее, учитывая компоненты, цена выглядит честной. Хотелось бы лишь полноценной ОС вместо 90-дневного триала.