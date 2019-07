Рецензия на документальный фильм The Great Hack / «Большой взлом»

Прошлогодний скандал с утечкой персональных данных 87 млн. пользователей Facebook и их использованием компанией Cambridge Analytica для влияния на мнение избирателей Великобритании и США привел не только к рекордным для IT-индустриям штрафам, но и к осознанию того, что все мы уже оцифрованы, взвешены и измерены, и на основе собранных соцсетями данных подвержены стороннему влиянию. Не защищен никто. Документальный фильм The Great Hack, вышедший на Netflix, рассказывает о скандале Cambridge Analytica с точки зрения нескольких человек, непосредственно участвовавших в событиях.

Режиссер Джехан Нуджейм и продюсер Карим Амер не новички в документальном кино. Этот творческий тандем работал над документалками Rafea: Solar Mama (2012) и The Square (2013). Последняя, посвященная событиям египетской революции 2011-13 гг., принесла им номинацию на «Оскар». В новом фильме, созданном при поддержке Netflix, Нуджейм и Амер исследуют мир высоких технологий и уязвимости демократических механизмов.

И хотя о скандале с Cambridge Analytica все, кажется, уже и забыли, механизмы, которые разрабатывала и использовала Cambridge Analytica, продолжают применяться в избирательных кампаниях во всем мире. За примерами не нужно далеко ходить. Маркетинговая кампания победителей украинских выборов 2019 г. является практически полной копией проведенной SCL Group, владельцами Cambridge Analytica, в Тринидад и Тобаго в 2009 г. кампании Do so! («Сделай это!»). Разница лишь в том, что в Украине нужно было не уменьшить, а увеличить явку протестной молодежи. Кроме того, специалисты компании SCL Group работали на украинских выборах 2004 г. в команде Виктора Януковича. Так что все, показанное в The Great Hack, непосредственно касается и нас с вами.

Скажем сразу, если вы следили за развитием скандала, то вряд ли найдете в этом фильме что-то новое, изложенные в нем факты уже общеизвестны. Авторы решили сделать документалку более личностной и показали события 2018 г. с точки зрения трех человек, непосредственно участвовавших в событиях. Это журналистка The Observer Кэрол Кэдвалладр, готовившая разоблачающие материалы о Cambridge Analytica, профессор из США Дэвид Кэрролл, пытавшийся через суд затребовать у компании свои персональные данные, и директор по разработке SCL Group Бриттани Кайзер, которая стала одним из основных информаторов по данному делу и отвечала на вопросы специального прокурора Роберта Мюллера в связи с возможным вмешательством России в выборы президента США в 2016 г.

Такой личностный подход делает The Great Hack похожим на документальный фильм Icarus / «Икар», посвященный роли Григория Родченкова в допинговом скандале, связанном с Олимпиадой в Сочи. Вот только, в отличие от режиссёра Icarus Брайана Фогеля, авторы The Great Hack немного переусердствовали с художественными приемами, глубиной резкости и красивыми ракурсами, которые порой кажутся постановочными. Кроме того, в фильме слишком много инфографики с постами из социальных сетей, летящими лайками и цифровым шумом. Подобные приемы, введенные в арсенал кинематографистов сериалом Sherlock, смотрятся неуместно в документальном фильме.

Впрочем, несмотря на некоторые недостатки, посмотреть The Great Hack все-таки стоит. Да, поколение, выросшее в эпоху интернет, уже привыкло к тому, что их данные используются для маркетинга. Да, на мнение избирателей оказывали влияние и раньше – в римской империи при голосовании на выборные должности применяли граффити на стенах; в нацистской Германии и СССР для разжигания ненависти использовали газеты и радиопередачи; сейчас людей зомбируют с помощью телевидения и социальных сетей. Но никогда еще инструменты в руках кукловодов не были столь точными и столь действенными. Это не выдуманный киберпанк из компьютерной игры или фантастического романа – это уже реальность. И об этом нужно говорить как можно чаще, требовать от законодателей принятия инициатив, защищающих персональные данные.

И с этой точки зрения The Great Hack делает важную работу. Если хотя бы часть пользователей Netflix задумается над проблемой, возможно, дело сдвинется с мертвой точки и имущественные права на цифровые персональные данные станут реальностью. Пусть для начала в США и ЕС, остальные страны подтянутся. По крайней мере, в это хочется верить.