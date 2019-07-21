Рецензия на фильм «Боль и слава» / Dolor y gloria

Фильм «Боль и слава» в этом году участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. Золотую пальмовую ветвь лента не получила, зато привлекла внимание своеобразной исповедью Педро Альмодовара. Он приглашает в кадр Антонио Бандераса и с его помощью передает свои полуправдивые воспоминания.

«Боль и слава» / Dolor y gloria Жанр драма

Режиссер Педро Альмодовар

В ролях Антонио Бандерас (Сальвадор), Пенелопа Крус (Хасинта), Леонардо Сбаралья (Федерико), Асьер Эчеандиа (Альберто), Сесилия Рот (Зулема), Нора Навас (Мерседес), Рауль Аревало (отец), Хульета Серрано (Хасинта в возрасте) и др.

Компании Canal+, Ciné +, El Deseo

Год выпуска 2019

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Будучи одним из самых известных испанских режиссеров современности, Педро Альмодовар запоминается особенной эстетикой постановки кадра, определенной провокацией и привычкой снимать одних и тех же актеров. В драме «Боль и слава» все это тоже есть. Но самое интересное все же в другом – в том, что фильм стал нестандартной автобиографией Альмодовара.

Обычно картины о жизни выдающихся людей снимает кто-то посторонний. Это правило распространяется на кого угодно, кроме Педро Альмодовара. Он лично решил подытожить свою 40-летнюю карьеру в кино, представив зрителям фильм о стареющем режиссере, который размышляет о прошлом и пытается смириться с настоящим. Судя по его интервью, в сценарии фильма «Боль и слава» много откровенных признаний из его жизни. Они перемешаны с выдуманными фактами и ситуациями. Так что даже в жанре автобиографии Педро обыграл все по-своему.

На экране личность Педро Альмодовара отображает персонаж по имени Сальвадор (его играет Антонио Бандерас). Сальвадор мучается от хронических болей и приступов панической атаки. Здоровье мешает ему продолжать реализовывать себя в кинорежиссуре, но яркое прошлое все же напоминает о себе. Герой вспоминает детство, первые интересы и общество матери (в исполнении Пенелопы Крус, а также Хульеты Серрано). Вместе с этим фильм необычным образом раскрывает историю любви Сальвадора – она звучит в формате театральной постановки.

Все это может показаться чем-то запутанным, но на деле сюжет ленты «Боль и слава» довольно прост. В нем самой важной является линия с воспоминаниями об отрочестве режиссера, которое попало на 60-е годы. В фильме большое внимание уделяется особенностям быта, который ведет мать главного героя. Ее молодую версию исполняет Пенелопа Крус (которая уже в шестой раз работает с Педро Альмодоваром), придавая своему персонажу повседневную суетливость, присущую родителям.

Антонио Бандерас (дебютировал в фильме Педро Альмодовара «Лабиринт страстей» и с тех пор сотрудничает с режиссером) показывает изнеможение, но при этом играет без малейшего надрыва. Изображая своего персонажа под кайфом, Бандерас все равно остается спокойным и не выдает ничего, что могло бы ассоциироваться с другими его работами. Вполне логично, что в Каннах актер был удостоен премией за лучшую мужскую роль.

То, что имело успех на кинофестивалях, не всегда хорошо заходит в большом прокате. Такая участь вполне может постичь драму «Боль и слава». Кому-то она покажется слишком откровенной (история демонстрирует влечения главного героя к мужчине), кто-то сочтет рассказ перенасыщенным болью (речь идет о диагнозах персонажа). Но в этом вся суть Педро Альмодовара. Он снимает так, как ему вздумается, и делает это красиво.

К тому же Педро Альмодовар добавляет к фильму еле уловимый юмор, присущий для европейских картин. А скуку, которая могла появиться во время просмотра, он убирает фоновой музыкой, придающей ненавязчивый темп ленте. Все это вместе с нестандартной подачей флешбэков главного героя воспринимается намного легче ожидаемого.