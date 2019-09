Рецензия на фильм «Глазами собаки» / The Art of Racing in the Rain

На большие экраны выходит фильм, события в котором поданы от лица добродушного пса. Это экранизация книги The Art of Racing in the Rain американского автора Гарта Стайна, которая в украинском прокате появилась под названием «Глазами собаки».

«Глазами собаки» / The Art of Racing in the Rain Жанр драма

Режиссер Саймон Кертис

В ролях Майло Вентимилья (Дэнни), Аманда Сайфред (Ева), Кевин Костнер (Энцо), Кэти Бейкер (Триш), Гэри Коул (Дон), Мартин Донован (Максвел) и др.

Студии Fox 2000 Pictures, Original Film, Shifting Gears Productions

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

По сюжету фильма главный герой Дэнни берет к себе домой щенка и называет его в честь Энцо Феррари. Собака познает мир, разделяя страсть хозяина к гоночным автомобилям. Дэнни и Энцо дружно ходят на прогулки и мирно смотрят телевизор, пока парень не встречает девушку Еву, на которой он женится. Энцо приходится мириться с таким возмутительным положением вещей и привыкать к новой семье, где ко всему прочему появляется ребенок. Пес проявляет ревность, которая довольно быстро трансформируется в заботу. Он благосклонно принимает перемены и считает своим долгом переживать все жизненные трудности вместе с хозяином.

Практически весь фильм является монологом золотистого ретривера в озвучке Кевина Костнера, чей голос мы не услышим. Судя по англоязычному трейлеру, актер придавал собачьим размышлениям определенный дружественный тон, располагающий к восприятию довольно предсказуемых событий.

Отдельное спасибо создателям за то, что они не пытались сделать говорящего пса, открывающего пасть в такт произношению слов. Мы слышим лишь закадровый голос, транслирующий полет мыслей Энцо, поэтому и без Кевина Костнера собака завоевывает симпатию с первых минут фильма.

Четвероногий герой наблюдает за людьми, анализируя их привычки и мечтая стать одним из них. Он же пугается плюшевой игрушки, считая ее одержимой демоном. По этой причине начало фильма кажется очень простым. Однако в картине есть драматический поворот, который показывает трагический этап в жизни Дэнни. В какой-то степени лента все равно остается предсказуемой, но к героям успеваешь привыкнуть, поэтому они вызывают сопереживания.

Скорее всего, еще на старте проекта режиссер Саймон Кертис (Goodbye Christopher Robin) и сценарист Марк Бомбэк (The Wolverine) задумали сделать семейный фильм, который затронет практически любую аудиторию. Даже зрителям, ненавидящим сантименты (а их в картине предостаточно), будет непросто отвернуться от экрана, где преданный пес поддерживает хозяина в тягостные минуты. Эта формула беспроигрышно работает в любом фильме (особенно с золотистыми ретриверами, которые давно стали фаворитами на съемочных площадках).

Справедливости ради стоит сказать, что в ленте располагает не только собака, но и исполнители главных ролей. Гонщика Дэни играет Майло Вентимилья – для него после участия в сериале This Is Us драматические семейные истории стали частью актерской карьеры. Переживания Дэнни на экране выглядят естественно, как и дружба с питомцем. А вот участие в гонках – это лишь имитация. В опасных сценах с автомобильными соревнованиями за руль вместо Майло садился профессиональный гонщик Таннер Фауст. Однако этот не тот фильм, где к такому стоит придираться.

Еще одна главная роль досталась Аманде Сайфред, которую в последнее время приглашают в не самые рейтинговые картины. У героини Аманды есть сюжетный поворот, в котором актриса достойно несет свою миссию, не перебарщивая с эмоциями.

К сожалению, у фильма есть недостаток. Это так называемый финальный аккорд «несколько лет спустя», который портит все хорошее, что было в истории до этого. Без него вполне можно было бы обойтись, но сценаристы решили повторить банальный прием, которым закончилась книга The Art of Racing in the Rain. Возможно, на печатных страницах это выглядит не так приторно, как на большом экране.

История пса Энцо стала третьим фильмом за год, в котором закадровый голос озвучивает непосредственные мысли собак (до этого вышли ленты A Dog’s Way Home и A Dog’s Journey). Такие картины всегда найдут своего зрителя. Поэтому какими бы сентиментальностями ни был наполнен The Art of Racing in the Rain, самое главное в нем – добрый пес, на которого можно смотреть бесконечно. Если вы, конечно, любите собак.