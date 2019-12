Рецензия на фильм Jumanji: The Next Level / «Джуманджи: Новый уровень»

$962 млн. – именно столько собрал в мировом прокате ребут серии Jumanji, вышедший в 2017 г. Jumanji: Welcome to the Jungle. В Columbia Pictures резонно решили, что железо стоит ковать, пока оно горячо, и заказали тому же Джейку Кэздану сиквел с теми же актерами, плюс несколькими новыми, достаточно неожиданными персонажами, которые, тем не менее, оказались очень к месту и даже добавили этому в целом поверхностному фильму некоторую глубину.

Jumanji: The Next Level / «Джуманджи: Новый уровень» Жанр приключения

Режиссер Джейк Кэздан

В ролях Дуэйн Джонсон (Смолдер Брэйвестоун), Дэнни Де Вито (Эдди Гилпин), Джек Блэк (профессор Шелдон Оберон), Сер’Дариус Блэйн (Энтони «Фридж» Джонсон), Кевин Харт (Франклин Финбар), Дэнни Гловер (Майло Уокер), Карен Гиллан (Руби Раундхаус), Морган Тёрнер (Марта Кэпли), Ник Джонас (Джефферсон Макдона), Колин Хэнкс (Алекс Врик), Аквафина (Мин Флитвуд), Алекс Вульфф (Спенсер Гилпин), Мэдисон Айсмен (Бетани Уокер) и др.

Студии Columbia Pictures, Sony Pictures

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Итак, они сделали это в четвертый раз. Как мы и заметили в финале Jumanji: Welcome to the Jungle, игра-ловушка вовсе не была уничтожена и спокойно лежит в подвале дома Спенсера Гилпина, дожидаясь новых жертв. Кто бы мог подумать, что те же самые герои, которые клялись никогда в жизни не приближаться к Джуманджи, вновь отправятся в игру, тем более по собственной воле. Вот только в этот раз Джуманджи захватит с собой двух новых «игроков» – Эдди, взбалмошного деда Спенсера (Дэнни Де Вито) и его старого друга Майло Уокера (Дэнни Гловер), с которым Эдди поссорился много лет назад. Старики-разбойники, спутавшие молодежи все карты, заняв тела привычных им аватаров, привнесли в фильм не только новую порцию юмора, ориентированную на более взрослую аудиторию, но и позволили авторам картины поднять несколько важных тем.

С точки зрения сюжета и тематики Jumanji: The Next Level повторяет не только предыдущую ленту серии, Jumanji: Welcome to the Jungle, но и оригинальный фильм 1995 г. с Робином Уильямсом. Герои должны пройти ряд испытаний, чтобы понять достаточно прописные истины – друзья познаются в беде, взаимовыручка решает большинство проблем, важно уметь преодолевать свои страхи и т.д. За прошедшие 24 года эти истины не стали менее универсальными.

Участие же Дэнни Де Вито и Дэнни Гловера, самих по себе очень неплохих комедийных актеров, позволило авторам добавить в фильм… тематику неизбежности смерти, достаточно неожиданную в подростковой комедии. Персонажи Де Вито и Гловера много говорят о прожитых годах, повторяя как рефрен сентенцию о том, что «старость – не радость», а в финале картины и вовсе напоминают зрителям о бренности каждого из нас и необходимости радоваться каждому прожитому дню. И надо сказать, эти диалоги и в целом данная тематика не выглядит в развлекательной Jumanji: The Next Level чужеродными.

Обыгрывания специфики видеоигр и понятных геймерам шуток в сиквеле стало намного меньше, как и столь популярных в последнее время отсылок к 80-м гг. прошлого столетия. Их место занял более универсальный юмор. Хронометраж action-сцен изменился не сильно, но особо оригинальными их не назовешь. Это традиционно несколько эпизодов с опасными животными плюс пара драк с NPC-людьми, причем по настоящему массовым оказалось лишь финальное сражение.

И хотя Jumanji: The Next Level не стал для франшизы новым уровнем, это все же неплохая action/комедия, основной приманкой для зрителей в которой являются актеры. Дуэйн «Скала» Джонсон совсем неспроста уже который год занимает первые строчки в рейтинге самых высокооплачиваемых исполнителей. Он не только много зарабатывает для самого себя, но и для компаний, которые вкладываются в фильмы с его участием. Вы можете сколько угодно шутить об актерском таланте «Скалы», но зрители идут на его фильмы, а значит, его будут снимать еще чаще.

Лично же для меня намного более значимым стало появление в этом фильме Де Вито и Гловера. Приятно, что стариков еще снимают и что они все еще могут задать на экране жару. Пусть и обсуждая такие не самые веселые темы. Впрочем, как показывает тот же The Kominsky Method, второй сезон которого, кстати, вышел в конце ноября, даже о самых неприятных вещах можно говорить с юмором.

В целом же, если вам понравился Jumanji: Welcome to the Jungle, скорее всего точно так же понравится и Jumanji: The Next Level. Приятного просмотра.