Рецензия на фильм «Кэндимен» / Candyman

В широкий прокат выходит хоррор «Кэндимен» (Candyman) – история об убийце с крюком вместо руки, которого можно призвать, произнеся его имя перед зеркалом пять раз. Сценаристом и продюсером ленты выступил Джордан Пил, который написал продолжение к слэшеру, выпущенному почти тридцать лет назад.

«Кэндимен» / Candyman Жанр хоррор

Режиссер Ниа ДаКоста

В ролях Яхья Абдул-Матин II (Энтони Маккой), Тейонна Паррис (Брианна Картрайт), Нэйтан Стюарт-Джарретт (Трой Картрайт), Колман Доминго (Уилльям), Кайл Каминский (Греди), Тони Тодд (Кэндимен) и др.

Студии Universal Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer, BRON Studios

Год выпуска 2021

Сайты IMDb

Первый «Кэндимен» вышел в 1992 году, когда сюжеты о серийных маньяках были на пике популярности. Этот фильм несколько отличался от других ужастиков с серийными убийцами, которые с упоением убивали всех, кто попадался на их пути. Картина использовала мистику, обращая внимание на расовую ненависть, которая со временем перерождается в нечто ужасное. На то время идея ленты была по-своему свежей и смелой, при этом она не перегибала палку с общественным посылом (что часто можно встретить в современном кинематографе). К тому же фильм был дополнен атмосферным саундтреком, придавшим истории особо зловещие ноты.

Главная героиня старого фильма, Хелен, искала необычный материал для своей диссертации. Женщина изучала устный фольклор, который со временем трансформировался в ночные страшилки, отображавшие страхи урбанизированного общества. Однажды Хелен услышала про Кэндимена – темнокожего художника, который полюбил дочь белого землевладельца, за что его жестоко наказали, отрезав руку и смазав тело медом, а после бросили умирать от пчелиных укусов. Много лет спустя появилась легенда о том, что Кэндимена можно призвать, для этого нужно несколько раз повторить его имя, глядя при этом в зеркало. Хелен пыталась доказать, что никакого Кэндимена на самом деле не существует, однако она стала свидетельницей обратного.

Самые мрачные события ужастика происходили в неблагополучном квартале Чикаго под названием Кабрини-Грин. Место, куда селили афроамериканские семьи, со временем обветшало и стало практически непригодным для жилья. Именно там Хелен встретила Кэндимена, что стало началом трагических событий.

Собственно, об этих деталях желательно знать перед просмотром нового «Кэндимена», который стал не ремейком, а полноценным сиквелом к ленте 1992 года (интересно, что после первого фильма в 1995 и 1999 вышло продолжение истории, однако обе картины были неудачными, поэтому сейчас их не берут в счет).

Сценарий сиквела написал Джордан Пил, известный благодаря нестандартным хоррорам, которые по ходу раскрытия сюжета становятся социальными комментариями (Get Out и Us). А постановкой нового фильма занималась Ниа ДаКоста – начинающий режиссер, которая пополнила ряды создателей проектов Marvel (ей доверили экранизацию продолжения Captain Marvel с Бри Ларсон в главной роли).

Теперь можно перейти непосредственно к сюжету «Кэндимена» 2021 года. Действия ужастика происходят в Кабрини-Грин в наши дни, когда район существенно преобразился – старые здания, разрисованные граффити, полностью снесли, а на их месте построили элитные жилые комплексы. Здесь живет художник Энтони и его девушка, которая занимается выставками в арт-галереях. Пара окружена искусством и творческими людьми, однако сам Энтони уже несколько лет не создавал ни одной картины. Блуждая в поисках новых идей, герой интересуется историей своего района, которую довольно часто рассказывают вместе с легендой о Кэндимене. Энтони вдохновляется городскими преданиями и начинает творить, чем он не только пробуждает убийцу с крюком вместо руки, но также постепенно разрушает свою жизнь.

Новый хоррор Candyman высмеивает типичное арт-сообщество и устраивает кровавую расправу прямо среди предметов современного искусства (что отчасти напоминает фильм Velvet Buzzsaw, выпущенный Netflix). Но больше всего картина стремится углубиться в причину возникновения зла, рассуждая о том, что грехи прошлого обязательно отобразятся на формировании будущего. В этом Джордан Пил, который всегда напоминает зрителям об исторических травмах афроамериканцев, находит место также для насущных проблем – действиях полицейских, которые совершают убийства при задержании безоружных граждан.

В фильме есть несколько отсылок к картине 1992 года, например, Кэндимена играет тот же актер – Тони Тодд (правда, здесь персонаж артиста получает более расширенную историю с масштабной трактовкой). Что касается флешбэков, то в картине их нет, вместо этого создатели предлагают более оригинальный пересказ в форме теневых марионеток, передающих ключевые моменты городских легенд.

Как фильм ужасов, Candyman впечатляет не сильно, хотя некоторые сцены действительно запоминаются (например, эпизоды убийства, которые можно увидеть лишь в отражении крошечного зеркала, упавшего на пол). А самым ощутимо атмосферным моментом ленты становятся вступительные кадры, в которых камера движется вдоль новостроек, захватывая небо и верхушки зданий, что напоминает обреченный взгляд жертвы, которую волокут по земле. В остальном картина медленно раскрывает физические трансформации главного героя, связанные с мистикой и укусом пчелы – смотреть на них не страшно, а скорее неприятно.

Поэтому Candyman 1992 года остается более мрачным и пугающим фильмом ужасов, а сиквел 2021 года становится слэшером с издевкой над современным искусством, в котором есть рассуждения о социальной несправедливости (чего и стоило ожидать от сценария, написанного Джорданом Пилом).