Рецензия на фильм «Зверь в его голове» / No Man of God

В большой прокат выходит криминальная драма о профайлере, который берет интервью у знаменитого убийцы Теда Банди, пытаясь раскрыть причины его поступков. Главные роли в картине сыграли Элайджа Вуд и Люк Керби – в фильме они воспроизводили записи из архивов ФБР.

«Зверь в его голове» / No Man of God Жанр криминальная драма

Режиссер Эмбер Сили

В ролях Элайджа Вуд (Билл Хагмайер), Люк Керби (Тед Банди), Роберт Патрик (Роджер Депью), Алекса Палладино (Кэролин Либерман), Кристиан Клеменсон (Добсон) и др.

Студии Company X

Год выпуска 2021

Сценарий фильма «Зверь в его голове» / No Man of God написал С. Роберт Каргилл (в титрах указан под псевдонимом Кит Лессер). Ранее он работал над созданием кинокомикса «Доктор Стрэндж» (Doctor Strange) с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Сейчас же Каргилл переключился на криминальную тематику, обратив внимание на последние годы жизни Теда Банди – известного американского насильника и серийного убийцы. Считается, что в 1970-е годы он лишил жизни 36 человек, однако настоящее количество жертв остается неизвестным.

Основой сценария стали настоящие протоколы, записи допросов и воспоминания Билла Хагмайера – ФБРовца, который работал в Национальном центре анализа насильственных преступлений. Проще говоря, Хагмайер был одним из немногих профайлеров своего времени, изучавших психологию преступников. Он пытался понять, как мыслят особо опасные убийцы, чтобы в дальнейшем предотвратить новые беззакония.

Конечно, сюжет фильма напоминает сериал Дэвида Финчера «Охотник за разумом» (Mindhunter), в котором происходили встречи с серийными убийцами. Кстати, в двух сезонах сериала не было ни одной серии, раскрывающей темную личность Теда Банди.

Ему посвящали другие проекты – так, в 2019 году вышел триллер «Красивый, плохой, злой» (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile) с Заком Эфроном в главной роли. Перед этим Netflix выпустил документальный мини-сериал, в котором собрали выдержки из интервью с Банди, а также с людьми из его окружения. Фильм и сериал снял один и тот же режиссер – Джо Берлингер.

Вернемся к полнометражной драме No Man of God, которая не имеет отношения к предыдущим проектам. Действия картины начинаются в 1985 году – Тед Банди (в исполнении актера Люка Керби) пойман и отправлен за решетку, однако там он отказывается признавать свою вину. Его навещает профайлер Билл Хагмайер (Элайджа Вуд) – единственный сотрудник ФБР, который сам вызывается работать с жутким серийным маньяком. Билл, будучи христианином и примерным семьянином, хочет понять, в чем кроется причина жестокости. Со временем он сближается с Банди, и тот заставляет профайлера увидеть сходство между ними, намекая на то, что каждый человек способен на убийство.

Почти все действия фильма происходят на территории тюрьмы. Герои встречаются в небольшой комнате без окон, где они сперва обсуждают философию убийств, а со временем переходят к семейным историям. Хагмайер посещает преступника на протяжении нескольких лет, становится его доверенным лицом и постепенно открывается перед Банди, описывая эпизоды из личной жизни. Со стороны сложно понять, является ли их общение дружественным, или же профайлер упрямо ждет момента, когда преступник даст слабину.

Интересным фоном событий No Man of God становится то, что Тед Банди до последнего надеялся отменить смертный приговор, вынесенный судом. Он не открывал подробностей преступлений, пытаясь сохранить интерес к своим тайнам, что могло бы выиграть для него время. В криминальной драме практически нет описаний убийств, совершенных им, вместо этого создатели ленты вставляют в фильм старые документальные кадры, на которых запечатлены женщины разного возраста – любая из них могла оказаться жертвой и трофеем Банди.

Актер Люк Керби (известный по сериалу The Marvelous Mrs. Maisel) очень точно копирует мимику и жесты Теда Банди. Он передает практически все, что можно увидеть в реальных интервью с убийцей, записанных в стенах тюрьмы. В Элайдже Вуде в первую очередь узнаешь Фродо из «Властелина колец» (The Lord of the Rings), но это быстро проходит – становится ясно, что мягкость его героя на самом деле способствует терпеливой работе профайлера. Кстати, Элайджа Вуд был не только актером, он также выступил продюсером фильма.

Единственное, что No Man of God не отображает – это то, какие чудовищные убийства совершал Тед Банди. С одной стороны, слышать любые подробности об этом действительно не хочется. Но с другой стороны, вокруг его личности не должно оставаться никаких иллюзий.