Рецензия на фильм «Водитель для копа» / Stuber

Комедия Stuber (в украинском прокате «Водитель для копа») – летний комедийный боевик, в котором вновь пересекаются Дэйв Батиста и Карен Гиллан из Guardians of the Galaxy. Правда, у Гиллан в этом фильме роль эпизодическая и не очень похожая на Небулу. К тому же все внимание ленты приковано к другому персонажу – совершенно не воинственному и далеко не отважному. Это водитель Uber в исполнении Кумэйла Нанджиани, управляющий электромобилем и желающий избежать даже малейших передряг.

«Водитель для копа» / Stuber Жанр комедия, боевик

Режиссер Майкл Даус

В ролях Кумэйл Нанджиани (Стю), Дэйв Батиста (Вик), Карен Гиллан (Сара), Бетти Гилпин (Бекка), Стив Хоуи (Феликс), Натали Моралес (Николь), Ико Уайс (Ока), Джимми Татро (Ричи) и др.

Компании 20th Century Fox, GoldDay Productions

Год выпуска 2019

Страница на IMDB

Сюжет фильма знакомит нас с героем по имени Вик – он полицейский, который долгое время охотится за одним наркоторговцем. Поймать его лично для Вика принципиально из-за произошедшей трагедии в прошлом. Когда у копа наконец появляется наводка на преступника, ему мешает досадное обстоятельство – операция по коррекции зрения. Пока Вик плохо видит и не может водить, он вызывает Uber. Так полицейский знакомится со Стю – порядочным водителем, который следует всем правилам и пытается угодить клиентам. Стю просто необходимо сохранить хороший рейтинг, поэтому он соглашается на поездку с крикливым и грубым клиентом.

В оригинале фильм называется Stuber – это комбинация имени Стю и названия сервиса для вызова такси. В какой-то момент именно Стю становится главным героем, вынужденным терпеть опасные криминальные приключения, свалившиеся ему на голову. Его персонаж стал отображением современных тенденций толерантности, которые сталкиваются с отсутствием деликатности представителей старой школы. Это в комедии на удивление удачно обыгрывают сценаристы. Они создают достаточно откровенные ситуации и шутки, которые все же не переходят границы.

Но самая главная линия в комедии, это, конечно, командная работа двух совершенно противоположных героев. Они контрастируют на фоне друг друга и создают не теряющий популярности броманс. Дэйв Батиста (Дракс из Guardians of the Galaxy) вживается в привычный для него образ – он играет громилу, который не отличается тактичностью. На фоне актера Кумэйла Нанджиани, известного по сериалу Silicon Valley, Батиста выглядит еще внушительнее обычного.

В фильме персонажи Дэйва Батиста и Кумэйла Нанджиани постоянно вступают в перепалки, которые при обычных обстоятельствах закончились бы намного быстрее. Однако в сюжете замешаны преступники, которых непременно нужно поймать, поэтому споры главных героев довольно часто разбавляют взрывами и безумными погонями.

Так из комедии получается еще и динамичный боевик, в котором есть зрелищные моменты. Вместе с ними в фильме попадаются довольно кровавые сцены. Их совершенно справедливо обозначили рейтингом R, под который также попадают шутки для взрослых. Так что фильм явно не для семейного просмотра.

Жесткое и одновременно забавное кино – это результат работы Майкла Дауса. Ранее он срежиссировал не очень массовый ромком The F Word (с участием Дэниела Рэдклиффа) и ретро-комедию Take Me Home Tonight. В Stuber Даус работал с большими масштабами и бюджетами, что дало ему пространство для творческих вариаций. Например, постановка напряженной перестрелки в приюте для собак, где ни одно животное не пострадало. Нельзя сказать, что Майкл Даус привнес в кинематограф что-то новое, но его подход к комедии получился по-своему удачным.

Поэтому Stuber понравится тем, кто не вздрагивает от звуков взрыва и не морщится от пошлого юмора. Это фильм на один раз, который не претендует на интеллектуальные темы, но он на какое-то время может здорово отвлечь. Возможно, комедия порадует того, кто искал что-то в духе The Hitman’s Bodyguard.