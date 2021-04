Самые интересные новые сериалы апреля 2021

Кинопремьеры в очередной раз переносят, новые игры откладывают, похоже, единственные, кто выиграл от пандемии – это сериальщики, новые телешоу продолжают выходить с завидной регулярностью. Впрочем, в этой индустрии редко объявляют точную дату премьеры раньше, чем за два месяца. Итак, что же интересного готовят для нас телеканалы и стриминговые сервисы в апреле 2021?

Law & Order: Organized Crime / «Закон и порядок: Организованная преступность»

Жанр: полицейский процедурал

Дата премьеры: 1 апреля 2021

Канал: NBC

Серий: 8

IMDb





Очередной спин-офф, кажется, бесконечной серии «Закон и порядок» интересен тем, что в нем после десятилетнего перерыва к своей роли возвращается актер Кристофер Мелони, отыгравший 12 сезонов в Law & Order: Special Victims Unit / «Закон и порядок: Специальный корпус». А вообще, число эпизодов во всех сериалах франшизы Law & Order (сейчас их восемь, а включая сестринские сериалы разделенной вселенной Chicago P.D., Chicago Fire, Chicago Med, Homicide: Life on the Street, FBI и т.д. — уже все 20 (!)), скоро перевалит за 2000.

Worn Stories / «Истории одежды»

Жанр: документальный сериал

Дата премьеры: 1 апреля 2021

Канал: Netflix

Серий: 8

IMDb





У каждого из нас есть очень личные истории, связанные с тем или иным предметом одежды. Журналистка Эмили Спивак собрала шестьдесят таких коротких историй разных людей в книжке Worn Stories, ставшей бестселлером, а Netflix сняла на ее основе документальный сериал, который выходит в начале апреля. Что ж, делать отличные документалки в Netflix умеют.

Kung Fu / «Кунфу»

Жанр: боевик

Дата премьеры: 7 апреля 2021

Канал: The CW

Серий: 10

IMDb





После успеха обновленной версии The Karate Kid – Cobra Kai / «Кобра Кай», многие каналы заинтересовались боевыми искусствами в современном сеттинге. Warner Bros. вовремя вспомнила о своем старом активе, ТВ-сериале Kung Fu (1972), представлявшем собой смесь вестерна и шоу о боевых искусствах, и заказала каналу The CW уже третью версию сериала. Героиня шоу, американка китайского происхождения, бросившая колледж и уехавшая обучаться кунфу в Китай. Теперь она вернулась в США и готова помочь своим родным и их соседям с помощью кулаков.

This Is a Robbery: The World’s Biggest Art Heist / «Это ограбление: крупнейшая в мире кража произведений искусств»

Жанр: документальный сериал

Дата премьеры: 7 апреля 2021

Канал: Netflix

Серий: 4

IMDb





Документальный минисериал, посвященный крупнейшему в истории ограблению, связанному с произведениями искусства. В День Святого Патрика в 1990 г. из Бостонского художественного музея были украдены картины старых мастеров на сумму в $500 млн. Как к этому причастны американская мафия, Ирландская Республиканская Армия, ЦРУ и другие, совсем не отличающиеся любовью к искусству, организации?

Them / «Они»

Жанр: хоррор

Дата премьеры: 9 апреля 2021

Канал: Prime Video

Серий: неизвестно

IMDb





Хоррор-антология, структурно похожая на American Horror Story. Первый сезон расскажет о семье афроамериканцев, переехавших в середине 50-х гг. (так называемая Вторая великая миграция) в белый пригород Лос-Анджелеса. Кроме расизма, со стороны соседей в новом доме их ожидает и кое-что пострашней. Amazon заказал сразу два сезона шоу.

The Nevers / «Невероятные»

Жанр: фантастика

Дата премьеры: 11 апреля 2021

Канал: HBO

Серий: 12

IMDb





Фантастический сериал HBO от Джосса Уидона про людей со сверхспособностями, живущих в Викторианской Англии. Звучит как потенциальный хит. И хотя Уидон ушел из шоу после окончания первого сезона, трейлер The Nevers с яркими персонажами и опережающими свое время технологиями выглядит очень интересно. Производством сериала занималась компания Уидона Mutant Enemy Productions, которая работала над такими культовыми шоу как Buffy the Vampire Slayer, Angel, Firefly, Dollhouse и Agents of S.H.I.E.L.D.

Dad Stop Embarrassing Me / «Папа, прекрати смущать меня»

Жанр: ситком

Дата премьеры: 14 апреля 2021

Канал: Netflix

Серий: 8

IMDb





Ситком стендап-комика и музыканта Джейми Фокса, частично основанный на его сложных отношениях с собственной старшей дочерью Коринн Фокс, которая стала продюсером сериала. Исполняющая в ситкоме главную роль юная актриса Кайла-Дрю действительно похожа на Коринн в юности. Если вам нравится специфический черный, в смысле афроамериканский, юмор Джейми Фокса, скорее всего понравится и этот сериал.

Mare of Easttown / «Мейр из Исттауна»

Жанр: детектив, драма

Дата премьеры: 18 апреля 2021

Канал: HBO

Серий: 7

IMDb





Детективный драматический минисериал HBO Max с Кейт Уинслет в главной роли. Детектив Мейр Шиан после долгого отсутствия возвращается в родной город, где ее помнят еще ребенком. Теперь же она расследует произошедшее здесь жестокое убийство и пытается наладить отношения с собственной матерью и дочерью.

Cruel Summer / «Жестокое лето»

Жанр: драма, триллер

Дата премьеры: 20 апреля 2021

Канал: Freeform, Hulu

Серий: 8

IMDb





Триллер дробь подростковая драма, спродюсированная Джессикой Бил, звездой первого сезона The Sinner. События сериала происходят в 1993–95 гг. и рассказывают об исчезновении популярной школьницы и о том, как другая девочка, до этого считавшаяся серой мышкой и аутсайдером, начинает выглядеть и вести себя как пропавшая. Юной актрисе Кьяре Аурелии, исполняющей роль Жанетт Тернер, придется сыграть трех разных людей, ведь ее персонаж в 1993, 94 и 95 гг. выглядит и ведет себя совершенно по-разному.

Life in Color with David Attenborough / «Жизнь в цвете с Дэвид Аттенборо»

Жанр: драма, триллер

Дата премьеры: 22 апреля 2021

Канал: BBC, Netflix

Серий: 3

IMDb





Еще одна великолепная документалка о живой природе с Дэвидом Аттенборо от BBC и Netflix, на этот раз рассказывающая о том, как животные видят цвета и как они используют зрение во время охоты, брачных ритуалов и т.д. Естественно, снято все это с использованием специальных камер, имитирующих зрение животных. Две серии Life in Color уже вышли на BBC, финальная третья серия появится одновременно с выходом всего сериала на Netflix.

Shadow and Bone / «Тень и Кость»

Жанр: фэнтези

Дата премьеры: 23 апреля 2021

Канал: Netflix

Серий: 8

IMDb





Подростковая фэнтези по одноименному роману-бестселлеру писательницы Ли Бардуго. Shadow and Bone – история о переживающей сложные времена стране Равка (фэнтези-версия Российской Империи XIX века) и маге («грише» в терминологии романа) Алине Старковой. В серии GrishaVerse, которую сама писательница называет «Царьпанк», вышло уже шесть романов. Алину сыграет британская актриса китайского происхождения Джесси Мей Ли (All About Eve, Last Night in Soho).

The Mosquito Coast / «Берег Москитов»

Жанр: драма

Дата премьеры: 30 апреля 2021

Канал: Apple TV+

Серий: 7

IMDb





Вторая экранизация одноименного романа американского писателя Пола Теру, рассказывающая об изобретателе и радикале Али Фоксе, который вместе с семьей бежит из США в Латинскую Америку. Интересно, что главного героя книги Пол Теру писал с самого себя, а в новом сериале его сыграет племянник писателя, актер Джастин Пол Теру. Предыдущая экранизация, фильм 1986 г., могла похвастаться очень сильным актерским составом, главные роли в ней исполнили Харрисон Форд, Хелен Миррен и Ривер Феникс — старший, умерший в 1993 г., брат Хоакина Феникса.

Другие сериалы, на которые можно обратить внимание:

Handmaid’s Tale – 28 апреля 2021 (4 сезон, Hulu)

Хотя оригинальная книга закончилась с финалом первого сезона Handmaid’s Tale, телешоу уже добралось до четвертого и было продлено на пятый. Три серии нового сезона срежиссировала сама исполнительница главной роли Элизабет Мосс.

Yasuke – 29 апреля 2021 (Netflix)

Аниме, основанное на реальной истории чернокожего самурая Ясукэ, служившего в XVI веке при дворе Ода Нобунаги.