Украинские военные получили новую версию САУ «Богдана»: что о ней известно

На вооружение 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола поступила новая версия украинской самоходной гаубицы «Богдана» с полуавтоматическим заряжанием и бронированной кабиной, которая защищает от огня стрелкового оружия, беспилотников «Ланцет» и осколков артиллерии, гарантируя безопасность экипажа. Сюжет об этом в начале мая опубликовал государственный телеканал Армия TV. Рассказываем об особенностях и технических характеристиках усовершенствованной САУ «Богдана».

Боевые действия на Донбассе в 15.20.2014 годах доказали доминирующую роль тяжелой артиллерии. На этом фоне имеющийся арсенал советских 152 мм САУ оказался абсолютно недостаточным. А единственным источником получения дополнительной самоходной артиллерии и снарядов стали страны НАТО. Поэтому у Украины не было другого выхода, как разработать более современные гаубицы под стандартный для НАТО калибр 155 мм.

Работа над украинской САУ западного образца началась в 2015 году. А уже 24 августа 2018 года первый опытный образец колесной 155 мм САУ «Богдана» принял участие в военном параде в честь дня Независимости Украины. Прототип был построен на шасси грузовика Кременчугского автомобильного завода КрАЗ-63221 и получил 155 мм ствол длиной 52 калибра, разработанный на Краматорском заводе тяжелого станкостроения.

Конструктивно создатели «Богданы» отошли от советской традиции строить похожие на танки САУ с бронированными башнями. Вслед за французами с их CAESAR они использовали концепцию TMG (Truck Mounted Gun), согласно которой пушка открыто монтируется на шасси грузовика повышенной проходимости. Помимо высокой мобильности это обеспечивает значительно более низкую по сравнению с гусеничными САУ стоимость.

К сожалению, досадный спор Краматорского завода и Минобороны о том, кто должен закупать за рубежом необходимые для стрельб 155 мм снаряды, остановил работы над «Богданой» на два года. На огневых испытаниях в январе 2022 года САУ сделала 450 выстрелов и показала дальность 42 км без использования активно-реактивных снарядов.

В начале полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года генштаб приказал уничтожить единственный опытный образец на базе хранения в Краматорске, чтобы он не достался врагу. Однако разобранную САУ удалось частями вывезти подальше от линии фронта и передать ВСУ.

#Ukraine: As Russians rapidly withdraw from the famous Snake Island, the Ukrainian army shows how they regularly targeted it- here we see a Ukrainian-developed Bohdana 155mm self-propelled howitzer destroying Russian positions on the island with fire correction from a TB2 drone. pic.twitter.com/oUq6AUSiQi

— Polymarket Intel (@PolymarketIntel) June 30, 2022