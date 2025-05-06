Украинские военные получили новую версию САУ «Богдана»: что о ней известно

На вооружение 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола поступила новая версия украинской самоходной гаубицы «Богдана» с полуавтоматическим заряжанием и бронированной кабиной, которая защищает от огня стрелкового оружия, беспилотников «Ланцет» и осколков артиллерии, гарантируя безопасность экипажа. Сюжет об этом в начале мая опубликовал государственный телеканал Армия TV. Рассказываем об особенностях и технических характеристиках усовершенствованной САУ «Богдана».

История создания САУ 2С22 «Богдана»

Боевые действия на Донбассе в 15.20.2014 годах доказали доминирующую роль тяжелой артиллерии. На этом фоне имеющийся арсенал советских 152 мм САУ оказался абсолютно недостаточным. А единственным источником получения дополнительной самоходной артиллерии и снарядов стали страны НАТО. Поэтому у Украины не было другого выхода, как разработать более современные гаубицы под стандартный для НАТО калибр 155 мм.

Работа над украинской САУ западного образца началась в 2015 году. А уже 24 августа 2018 года первый опытный образец колесной 155 мм САУ «Богдана» принял участие в военном параде в честь дня Независимости Украины. Прототип был построен на шасси грузовика Кременчугского автомобильного завода КрАЗ-63221 и получил 155 мм ствол длиной 52 калибра, разработанный на Краматорском заводе тяжелого станкостроения.

Конструктивно создатели «Богданы» отошли от советской традиции строить похожие на танки САУ с бронированными башнями. Вслед за французами с их CAESAR они использовали концепцию TMG (Truck Mounted Gun), согласно которой пушка открыто монтируется на шасси грузовика повышенной проходимости. Помимо высокой мобильности это обеспечивает значительно более низкую по сравнению с гусеничными САУ стоимость.

К сожалению, досадный спор Краматорского завода и Минобороны о том, кто должен закупать за рубежом необходимые для стрельб 155 мм снаряды, остановил работы над «Богданой» на два года. На огневых испытаниях в январе 2022 года САУ сделала 450 выстрелов и показала дальность 42 км без использования активно-реактивных снарядов.

В начале полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года генштаб приказал уничтожить единственный опытный образец на базе хранения в Краматорске, чтобы он не достался врагу. Однако разобранную САУ удалось частями вывезти подальше от линии фронта и передать ВСУ.

#Ukraine: As Russians rapidly withdraw from the famous Snake Island, the Ukrainian army shows how they regularly targeted it- here we see a Ukrainian-developed Bohdana 155mm self-propelled howitzer destroying Russian positions on the island with fire correction from a TB2 drone. pic.twitter.com/oUq6AUSiQi — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) June 30, 2022

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Уже через несколько месяцев «Богдана» наглядно доказала свою ценность, обстреливая российский гарнизон на украинском острове Змеиный. Минимальное расстояние от суши до него составляет 37,5 км и максимальная дальность украинской САУ в 42 км позволила ей нанести сокрушительные потери врагу.

После нескольких дней непрерывных обстрелов захватчики эвакуировали свои войска, что обезопасило мореплавание в западной части Черного моря и открыло путь для подписания «зернового соглашения». А в январе 2023 года министр обороны Украины Алексей Резинков заявил о выделении финансирования для серийного выпуска «Богданы» на КЗТС.

Украина намерена удвоить производство гаубиц «Богдана»

В апреле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на фоне растущей неопределенности относительно поставок оружия партнерами ВПК страны впервые выпустит 10 САУ «Богдана» в течение месяца. А за год месячное производство украинской САУ, по словам производителя, достигло «20 и более» машин.

В то же время исполнительный директор Совета оборонной промышленности Украины Игорь Федирко заявивший, что Украина может дополнительно увеличить производство «Богдан» еще в 2-3 раза. Основным узким местом, по его мнению, остаются шасси. Решить этот вопрос должна организация выпуска артсистем сразу на нескольких шасси европейских производителей, среди которых сейчас упоминается немецкий MAN.

Конструктивные особенности САУ «Богдана»

Шасси

За время своего существования «Богдана» успела сменить четыре автомобильные платформы. По словам директора «Украинской бронетехники» Владислава Бельбаса, концепция САУ предусматривает возможность установки пушки на различные шасси, чтобы максимально упростить ее выпуск.

КрАЗ-63221 («Богдана 1.0») — грузовик Краматорского автозавода с колесной формулой 6×6, четырехдверной бронированной кабиной и дизельным двигателем мощностью 380-420 л.с. использовался на первых образцах «Богданы», но после банкротства предприятия Минобороны вынуждено было искать другие варианты.

МАЗ-6317 («Богдана 2.0») — несколько белорусских шасси с колесной формулой 6×6 находилась на складах предприятия «Украинская бронетехника» еще до начала войны. Поэтому их использование выглядело целесообразным в целях экономии, но было одноразовым решением и не могло обеспечить постоянную поставку запасных частей и двигателей. На машинах этой модификации были установлены бронированные кабины от компании «Украинская бронетехника».

Tatra 815-7 («Богдана 3.0») — до большой войны Минобороны покупало шасси Tatra T815-7 с колесной формулой 8×8, двигателем 400 л. с. и фирменной бронированной кабиной для украинского РСЗО «Буревій» и противокорабельных комплексов «Нептун». Когда изготовление «Буревіїв» остановилось, остатки использовали для «Богданы».

Четырехосное шасси добавило САУ проходимости и позволило увеличить боекомплект. Но по состоянию на март 2025 года выпуск этих шасси чешским производителем сокращается. И хотя отзывы военных о «Татры» с бронированной кабиной очень положительные, вряд ли в дальнейшем они станут для «Богданы» основными.

Tatra 158 Phoenix («Богдана 4.0») — в 2024 году появились первые фото САУ «Богдана» на четырехосном шасси популярного в горнодобывающей промышленности самосвала Tatra 158 Phoenix. Использование двигателя PACCAR MX обеспечивает машине мощность до 503 л. с., а максимальный угол наклона 31 делает ее отличным вариантом для пересеченной местности. Вероятно, также, что именно широкая доступность этого гражданского шасси поспособствовала ускорению выпуска «Богданы».

Подобно варианту 2.0 модификация 4.0 оснащена бронированной кабиной с капотом от компании «Украинская бронетехника». По информации производителя усовершенствованные украинские кабины продемонстрировали устойчивость к поражению беспилотниками-камикадзе «Ланцет».

Ствол

САУ «Богдана» использует стволы Краматорского завода тяжелого станкостроения. Стоит отметить, что специалисты предприятия не только овладели необходимыми для их создания технологиями металлообработки, но использовали самостоятельно спроектированные и разработанные станки.

Дополнительные подробности о надежности и точности стволов украинской САУ были обнародованы в апрельском сюжете немецкого издания BILD с одного из украинских полигонов. Украинские военнослужащие рассказали, что «Богданы» отличаются высокой даже по сравнению с западными образцами точностью.

Отмечается, что пушка САУ имеет медленный износ и может осуществлять 7-8 тысяч выстрелов без значительной потери точности. Производитель объясняет эту точность особой геометрией нарезов ствола и наличием центральной стабилизирующей опоры, которая повышает стабильность пушки.

Система зарядки

Несмотря на то, что в конструкторской документации «Богданы» предусмотрен автомат заряжания на 6 снарядов, на ранних образцах САУ даже не было механического досылателя боеприпасов — он появился лишь в середине 2023 года. . Это было серьезным недостатком, который заставлял бойцов вручную поднимать над головой снаряды весом более 40 кг.

Вопрос получит ли «Богдана» автомат заряжания пока остается открытым. С одной стороны, это должно ускорить стрельбу. С другой — отсутствие сложной автоматики делает гаубицу более пригодной для быстрого ремонта в полевых условиях. А дублирование электрических и гидравлических систем позволяет в случае повреждения гидравлики выполнить необходимые операции вручную.

Система управления огнем

Точность стрельбы «Богданы 4.0» обеспечивает автоматическая система наведения пушки на базе Siemens SIPLUS, компьютеризированная система управления огнем и навигационная система. Кроме этого последние модели САУ оснащены украинским баллистическим радаром 112L4.

Он работает в миллиметровом диапазоне и позволяет измерять фактическую скорость снарядов на выходе из ствола. В случае, когда этот показатель отличается от стандартных табличных данных, наводчик может внести необходимые поправки для повышения точности.

ТТХ САУ 2С22 «Богдана»