Выбор редакции 2020: Фильмы

В финансовом плане 2020 г. оказался худшим для традиционной киноиндустрии за последние 20 лет. Выручка упала, большинство фильмов, добравшихся до экранов, не окупилось, а многие потенциальные блокбастеры переехали на 2021-22 гг. Честно говоря, это несколько затруднило выбор лучших фильмов 2020 г., просто потому, что в некоторых категориях, например, «Фильм по комиксам», редакция ITC.ua так и не смогла найти достойного претендента на награду, а в других выбор был крайне скуден. Тем не менее, мы не будем из-за пандемии отменять традиционное награждение, так что встречайте Лучшие фильмы 2020 г. по мнению ITC.ua. Напомним, в список попали также те фильмы 2019 г., которые вышли в Украине с задержкой уже в 2020 г.

Фильм по игре – Sonic the Hedgehog

Несмотря на дополнительную работу, которую пришлось проделать создателям, чтобы выпустить этот фильм на экраны, киноверсия истории сверхбыстрого инопланетного ежа получилась очень даже милой и доброй. Что ж, похоже, проклятие фильмов по играм в данном конкретном случае на сработало. Sonic the Hedgehog получит сиквел, который уже обзавелся даже датой релиза – 8 апреля 2022 г.



Фильм, основанный на реальных событиях – The Trial of the Chicago 7

Новый фильм Аарона Соркина получился насыщенным, многогранным и глубоким. Здесь и противостояние Америки 50-х с Америкой 60-х, и вечная неприязнь демократов и республиканцев, и антивоенный посыл. The Trial of the Chicago 7 – не просто актуальный фильм, особенно учитывая последние события в США, это еще и очень хороший фильм. Хорошо написанный, хорошо снятый и хорошо сыгранный. А еще здесь собрался, вероятно, лучший актерский ансамбль 2020 г.



Биографическая драма – Mank

Черно-белый, намеренно эстетский Mank Дэвида Финчера – это не просто биографический эпик, посвященный сценаристу легендарного Citizen Kane, лучшего, по мнению критиков, фильма XX столетия. Это еще и признание в любви к Голливуду 30-40-х гг. прошлого века. Красивый фильм с отличными актерами, великолепными диалогами и очень стильной картинкой.



Военная драма – 1917

В США военная драма 1917 вышла в начале декабря 2019 г. и, соответственно, успела получить несколько «Оскаров» по итогу того года. В Украину же картина приехала лишь полтора месяца спустя, в конце января 2020 г. И, хотя в течение года и появилось еще несколько неплохих военных киноисторий, тот же Greyhound или The Outpost, соперничать с фильмом Сэма Мендеса они не смогли. Все-таки они в разных весовых категориях.



Историческая драма – Jojo Rabbit

Еще один фильм 2019 г., который добрался до Украины только в 2020 г. Картина о мальчике Джоджо и его воображаемом друге Гитлере, начинающаяся как озорная комедия, заканчивается как серьезная драма. Формально это не исторический фильм, а сатира на историческую тему, впрочем, не отметить работу Тайки Вайтити мы не могли, очень уж провокационной и все еще актуальной она оказалась.



Лучшая экранизация – Emma.

Лучшая экранизация — это та, что точнее других следует тексту оригинального произведения. Что ж, Emma. практически не отклоняется от легшего в ее основу романа Джейн Остин, разве что некоторые персонажи чуть переосмыслены по сравнению с оригиналом, но это только идет фильму на пользу. Впрочем, посмотреть картину стоит не только любителям классики, к достоинствам Emma. относятся так же потрясающий визуальный ряд и великолепная игра Ани Тейлор-Джой.



Конек Гая Ричи – криминальные драмы на грани черной комедии и фарса, и возвращение режиссера к этому жанру несказанно радует. Что же до самих The Gentlemen, то фильм остается смешным даже на второй и третий просмотр, именно этот фактор отличает гениальные комедии от просто неплохих. Кстати, повторные просмотры позволяют выявить интересные детали, не замеченные в первый раз.



Драма – The Devil All the Time

Фильм The Devil All the Time, события которого охватывают период от окончания Второй мировой войны и до начала Вьетнамской, рассказывает историю нескольких семей, представители которых оказываются связаны друг с другом чередой страшных событий. И хотя в этой картине есть и многочисленные смерти, и безжалостные убийцы, и продажный шериф, это скорее не триллер или мистический хоррор, а бытовая драма, от обыденности которой волосы встают дыбом.



Боевик – Extraction

И хотя сюжет Extraction банален до неприличия, изобилует логическими дырами и не выдерживает никакой критики, как боевик этот фильм очень даже неплох, спасибо постановщикам трюков и работе оператора, в качестве которого несколько раз выступил сам режиссёр Сэм Харгрейв, в прошлом каскадер. Снятая без склеек ручной камерой сцена погони – вообще одна из лучших в истории action-фильмов.



Фантастика – Tenet

Все фильмы Кристофера Нолана по-разному интерпретируют понятие времени, но Tenet, пожалуй, сложней других в восприятии — чтобы уловить все нюансы этой истории, ее придется посмотреть несколько раз. И хотя в картине есть элементы шпионского боевика и триллера, в первую очередь это фантастическая история про перемещение во времени.



Мультфильм года – Soul

Такое впечатление, что анимационные фильмы Pixar все больше ориентируются на взрослую аудиторию, чем на детей. Soul, которой крайне не повезло с прокатом, это серьезная и очень трогательная история, которая, вероятно, заставит вас по-другому взглянуть на собственные жизненные ценности. Хочется также обратить ваше внимание на ирландский мультфильм WolfWalkers, составивший конкуренцию Soul в финале редакционного голосования.



Артхаус / авторское кино – I’m Thinking of Ending Things

Попади вышедший на Netflix фильм I’m Thinking of Ending Things в кинотеатры, на сеансах сидело бы не больше трех-четырех поклонников странного кино. Картина может показаться полностью абсурдной и сюрреалистичной, но для любителей творчества Чарли Кауфмана – это настоящий подарок, полный скрытых смыслов и печальной иронии.



Спецэффекты – Tenet

Большинство блокбастеров прошлого года, традиционно претендующих на приз за лучшие спецэффекты, благополучно переехало на 2021-22 г., так что выбирать победителя в данной категории было на самом деле очень просто. И им стал Tenet, создатели которого не только взорвали ради пущей реалистичности настоящий Boeing 747, но и мастерски объединили прямые и обратные action-сцены в одну весьма изощренную и динамичную головоломку.



Музыка – Tenet

Так как Ханс Циммер, любимый композитор Кристофера Нолана, ответственный за музыку практически ко всем его фильмам, в этот раз был занят (саундтрек к Dune сам себя не напишет), Нолан пригласил в Tenet шведского композитора Людвига Йоранссона, работающего преимущественно с ритм-энд-блюз и хип-хоп исполнителями. И не прогадал. Музыка Йоранссона стала неотъемлемой частью фильма, тревожным метрономом, отсчитывающим мгновения прямого и обратного времени.



Операторская работа – 1917

Роджер Дикинс, человек, отвечавший за картинку в военной драме 1917 – один из самых талантливых кинооператоров современности. Он 17 раз номинировался на «Оскар» и заработал две статуэтки, за Blade Runner 2049 и за 1917. В картине много сильных с визуальной точки зрения сцен, но пробежка главного героя вдоль рядов идущих в атаку солдат наверняка войдет в учебники операторского мастерства.



Украинский фильм года – «Мої думки тихі»

«Мої думки тихі» – это ироничное кино, кардинально отличающееся от типичных украинских комедий, главные роли в которых обычно исполняют шоумены и поп-звезды, а качество шуток уступает даже скетчам из «развлекательных» телепрограмм. Его можно назвать фестивальным, намеренно неловким и уж точно не вписывающимся в рамки массового комедийного продакшена. Этот фильм не стыдно рекомендовать знакомым.



Разочарование года – Закрытие кинотеатров и перенос большинства премьер

2020 г. был и так крайне разочаровывающим как для киноиндустрии, так и для зрителей, поэтому мы решили не выделять в данной категории какую-то отдельную картину. Больше чем те редкие фильмы, которые все-таки добрались до больших экранов, нас разочаровало закрытие кинотеатров и перенос премьер на 2021-22 гг.

Фильм года – Нет

И хотя несмотря на сложности, в 2020 г. все же вышло несколько очень неплохих кинофильмов, мы решили не присваивать звание Фильм года в этот раз. Во-первых, никто из редакции так и не смог выделить какой-то один фильм, который был бы достоин этой награды, во-вторых, нам кажется, так будет правильно. Киноиндустрия списывает 2020 г. в убытки и постарается как можно быстрее забыть о нем. Нам же остается только надеяться, что 2021 г. будет более благосклонен как к кинематографистам, так и к зрителям.