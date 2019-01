Выбор редакции 2018: Сериалы

В предыдущих публикациях редакция ITC.ua уже назвала Лучшие игры и Лучшие фильмы 2018 г., завершает же подборку «Выбор редакции 2018» материал о самых значимых сериалах прошедшего года. Обращаем ваше внимание, что мы рассматривали только новые сериалы 2018 и конца 2017 гг., рецензии на которые были опубликованы на страницах ITC.ua в 2018 календарном году.

Сериал для детей

Илон Маск (SpaceX), Джефф Безос (Blue Origin), Роберт Бигелоу (Bigelow Aerospace), Ричард Брэнсон (Virgin Galactic), тысячи инженеров NASA и ESA – все они воспитывались на классической научной фантастике, как книжной, так и телевизионной. Наверняка, многие из них в детстве смотрели оригинальный сериал Lost in Space (1965-68). Что ж, надеемся, через пару десятков лет Lost in Space 2018 даст нам новую плеяду бизнесменов и инженеров, мечтающих о космосе. Именно для этого и нужны подобные сериалы, ориентированные на детей и подростков.

Молодежный сериал

Британцы умеют снимать черные комедии. Даже не так. Только британцы и умеют снимать черные комедии. Вот только не факт, что между безудержными приступами смеха над тем, над чем смеяться вроде бы и неприлично, вы вдруг не начнете рыдать навзрыд. The End of the F***ing World – как раз из числа таких сериалов/фильмов. Ситуации, в которые герои попадают во время своего путешествия, несомненно, смешные, нелепые и абсурдные, но при этом создатели The End of the F***ing World хотят поговорить со зрителями о серьезных вещах. О стене непонимания между взрослыми и детьми, об отчуждении родителей от детей, об обмане и самообмане, о насилии, взрослении и, конечно же, о любви. The End of the F***ing World – это одна из самых пронзительных любовных историй последних лет.

Сериал по комиксам

Если вам надоели однообразные, поставленные на конвейерное производство и набитые штампованными героями сериалы по комиксам Marvel и DC, обратите внимание на Happy!. Абсурдный, грубый, предельно некорректный, безумный и полный черного юмора. Под маской горячечного бреда здесь прячется очень трогательная история о семейных ценностях, эмоциональном выгорании, сложности восприятия себя как родителя, ответственности, сострадании, о том, что все мы немножко дети. А еще это достаточно злая сатира, в которой высмеиваются общество потребления, культ Рождества и других маркетинговых праздников, современные телешоу, детские программы и игрушки, клубы анонимных алкоголиков, разнообразные гадалки и экстрасенсы и т.д.

Детектив/триллер

Британский минисериал Bodyguard хорош именно как полицейский/политический триллер. На протяжении шести серий вы будете поочередно подозревать в двойной игре не только всех второстепенных персонажей сериала, но даже главного героя шоу, сержанта полиции Дэвида Бадда. Политические интриги; противостояние парламентских фракций; личные амбиции членов правительства; трения между спецслужбами; противостояние вокруг противоречивого закона; террористы и преступные группировки – все это сплелось в настолько плотный клубок интриг, что оторваться от просмотра решительно невозможно.

Боевик

Tom Clancy’s Jack Ryan — уже шестая попытка экранизации серии технотриллеров Тома Клэнси о морпехе, аналитике ЦРУ, а в дальнейшем — главе этого ведомства и даже президенте США Джеке Райане. И, пожалуй, лучшая попытка. Сериальный формат идеально подходит этой истории, а в лице Джона Красински авторы нашли лучшего Джека Райана за последние 28 лет. Первый сезон Tom Clancy’s Jack Ryan получился коротким, и это, наверное, самый большой недостаток сериала.

Исторический/биографический сериал

Формально Babylon Berlin – это детективный сериал, фактически – политический и исторический. Ведь в интригах вокруг сотрудничества СССР и немецкой армии явно чувствуются отголоски того, что очень скоро приведет к началу новой войны в Европе. А в антисемитизме, проповедуемом как красными, так и коричневыми – то, что через несколько лет вынесет на вершину власти Гитлера. Атмосфера надвигающегося апокалипсиса, пира во время чумы ощущается почти во всех сценах шоу. Babylon Berlin – уникальная зарисовка Германии между войнами, короткого периода в начале XX века, когда в этой стране существовала демократическая форма правления.

Комедийный сериал

The Marvelous Mrs. Maisel – просто идеальный комедийный сериал. Он смешной, но совсем не глупый; трогательный, но не сентиментальный; добрый, но не приторный. Здесь великолепные костюмы, потрясающие фехтующие диалоги и просто шикарный саундтрек. И хотя формально основная тема шоу – достаточно далекий для современных зрителей мир стендап-комиков в США 50-х гг. прошлого века, на самом деле это скорее семейная комедия на тему самоидентификации, трансформации семьи, и… еврейства. Посмотрите хотя бы одну серию The Marvelous Mrs. Maisel, и вы оглянуться не успеете, как доберетесь до конца сезона.

Фантастический сериал

Мини-сериал Maniac от Netflix – это черная комедия с элементами антиутопии, в которой реальность настолько плотно сплелась с виртуальностью и горячечным бредом героев, что понять, где заканчивается одно и начинается другое, практически невозможно. Чем-то это похоже на прошлогодний Legion с элементами классического киберпанка и привкусом ностальгии по 80-ым. Хотя основной жанр Maniac это черная комедия, временами сериал превращается в настоящую драму. Смертельно серьезную, затрагивающую тяжелые темы. Это сериал об одиночестве, о том, насколько страшным оно может быть и в кого может нас превратить.

Лучшая экранизация

Сериал Patrick Melrose снят по одноименной серии полу-автобиографических романов английского писателя Эдварда Сент-Обина. Пять романов – пять серий, каждая из которых рассказывает об одном из периодов жизни Патрика Мелроуза. Чтобы привлечь внимание зрителей, достаточно было бы имени исполнителя заглавной роли, Бенедикта Камбербэтча. Тем не менее, он не единственная звезда в этом шоу, которое, кроме прочего, может похвастаться отличной режиссурой, драматургией, операторской работой, монтажом и саундтреком.

Драматический сериал

Формально Sharp Objects — мрачный, меланхоличный и очень неторопливый детектив в духе True Detective от режиссера Dallas Buyers Club и Big Little Lies Жан-Марка Валле. Вот только само расследование продвигается невероятно медленно, буквально черепашьими темпами, и на половине сезона у зрителей и детективов не больше информации, чем в его начале. Зато история главной героини, ее непростых отношений с матерью, ее потерь и трагедий, обрастает деталями, незначительными подробностями и находит отклик в событиях настоящего времени. Sharp Objects подкупает картинкой. Продуманной до мелочей, насыщенной, очень фактурной. Атмосферой безысходности и фатализма. И, конечно же, впечатляющей актерской работой Эми Адамс. Работа над Sharp Objects настолько измотала актрису, что мы вряд ли когда-нибудь увидим второй сезон.

Документальный сериал

Личность формируется в детстве. В этом загадочном и нелинейном процессе участвуют семья, школа, друзья, улица, телевизор, фильмы, книги, комиксы и, конечно же, игрушки. Сериал The Toys That Made Us посвящен культовым игрушкам, под влиянием которых выросло не одно поколение детей в США и других странах мира – Barbie, G.I. Joe, He-Man, Transformers, LEGO, Hello Kitty, игрушкам по Star Trek и Star Wars.

Разочарование года

В прессе Соединенного Королевства исторический сериал Britannia называли чуть ли не английским ответом на Game of Thrones. Увы, этот сериал даже рядом не стоял с эпическим проектом HBO. Game of Thrones, несмотря на полностью выдуманный мир и сюжет, выглядит в сотни раз реалистичнее, натуральнее, эмоциональнее и глубже. Жаль, что авторы Britannia так бездумно обошлись со столь богатой исторической тематикой, как завоевание Британии римлянами в 43 году н. э. — это надолго отобьет у других режиссеров желание возвращаться к данному временному периоду.

Сериал года

2018 г. был очень удачным для сериального формата. Кроме перечисленных выше шоу, мы получили такие качественные новые сериалы как Altered Carbon, A Very English Scandal, Castle Rock, Cobra Kai, Counterpart, Philip K. Dick’s Electric Dreams, The Alienist и др. А в редакционном голосовании за звание Лучшего сериала 2018 г. с небольшим перевесом победил драматический сериал Sharp Objects. Мрачная детективная история с Эми Адамс в главной роли тронула нас острей других.

Что ж, все награды за 2018 г. розданы. В следующих материалах мы познакомим вас с самыми интересными кино-, теле- и игровыми релизами нового, 2019 года. До первых из них осталось буквально несколько недель.