Работа профайлеров и судебных психологов/психиатров – просто новая золотая жила для создателей криминальных триллеров. За неполный год вышло уже четыре хороших сериала на данную тематику от разных каналов. Посвященных как реальным событиям, как это было в случае с Mindhunter и Manhunt: Unabomber, так и частично реальным, как в Alias Grace и новом сериале The Alienist от канала TNT.

The Alienist / «Алиенист» Жанр психологический триллер

Создатель Джэйкоб Вербрюгген

В ролях Даниэль Брюль (доктор Ласло Крайцлер), Люк Эванс (Джон Мур), Дакота Фэннинг (Сара Говард), Брайан Герати (Теодор Рузвельт), Дуглас Смит (Маркус Айзексон), Мэттью Шир (Люциус Айзексон), К’Орианка Килчер (Мэри Палмер) и др.

Канал TNT

Год выпуска 2018

Серий 10

Сайты IMDb

Сериал The Alienist от канала TNT основан на одноименном романе американского военного историка и писателя Калеба Карра. «Алиенист» и его продолжение, «Ангел тьмы», входят в так называемую Крайцлерову серию, посвященную вымышленному доктору-психиатру Ласло Крайцлеру, помогавшему в конце XIX века нью-йоркской полиции в поисках особо опасных преступников. Интересно, что после покупки Paramount Television прав на изданную еще в 1994 г. книгу Калеб Карр взялся за продолжение истории. Действие романа Surrender, New York происходят в современности, а в следующей части, The Alienist at Armageddon (запланирована на 2019 г.), в 1915 г., перед вступлением США в Первую мировую войну. Но вернемся к сериалу The Alienist.

В 1895 г. в Нью-Йорке происходит жестокое, показное убийство мальчика-проститутки, которое вызывает интерес доктора-алиениста (так в XIX веке называли психологов и психиатров) Ласло Крайцлера, который находит в нем некоторое соответствие с другим убийством, связанным с одним из его пациентов. Ласло, лично знакомый с комиссаром нью-йоркской полиции Теодором Рузвельтом (да, тем самым, который буквально через 6 лет станет президентом США), просит привлечь его к расследованию. Рузвельт неохотно соглашается, ведь в те времена полиция не особо жаловала считавшихся чуть ли не шарлатанами алиенистов.

Ласло Крайцлер (Даниэль Брюль) собирает вокруг себя целую команду. Своего старого друга, художника и бонвивана Джона Мура (Люк Эванс). Секретаря Рузвельта, первую женщину в нью-йоркской полиции Сару Говард (Дакота Фэннинг). И двух молодых криминалистов, использующих самые современные по меркам конца XIX века технологии (отпечатки пальцев!), Маркуса и Люциуса Айзексонов. Команда пытается составить психологический портрет преступника, понять его мотивы, тем временем жестокие убийства продолжаются и, похоже, опасность грозит и самим «детективам».

Первое, что впечатляет в The Alienist, так это с каким вниманием и тщательностью авторы воссоздают Нью-Йорк конца XIX века. Его трущобы, в которых ютятся иммигранты, дешевые бары и бордели, в которых «работают» дети. Его великолепные театры, рестораны и музеи, в которых отдыхает богатая публика и аристократы. Полицейский участок, который является еще очень далеким прообразом участков, знакомых нам по современным полицейским драмам. С не меньшим вниманием авторы работают с костюмами героев. Только просматривая скриншоты, я заметил, что во всех сценах фильма главные герои в разных пиджаках и жилетках с очень богатой отделкой. То же можно сказать и о платьях женских персонажей.

Такая тщательность в работе с декорациями и костюмами дает свой эффект, Нью-Йорк в сериале кажется невероятно живым, дышащим, осязаемым, очень фактурным. Подобный эффект с помощью похожих средств мы видели в Taboo и Babylon Berlin. The Alienist ничуть не уступает этим сериалам по эффекту погружения и атмосферности.

В целом же The Alienist можно назвать вариацией на тему шерлокианы. Ласло Крайцлер выступает здесь в роли Холмса, объясняющего мотивы преступника своим коллегам, Джон Мур – в ипостаси доктора Ватсона, играющего, впрочем, чуть более активную роль, чем классический Ватсон. Сара Говард и остальные члены команды – в роли многочисленных помощников Холмса, которых он время от времени привлекает к расследованию. Ничего удивительного, у того же Калеба Карра есть роман «Итальянский секретарь», который является прямой шерлокианой.

Кроме выдуманных персонажей, в The Alienist достаточно и реальных исторических личностей. О Теодоре Рузвельте, действительно много сделавшем для того, чтобы полиция США стала такой, какой мы знаем ее сейчас, мы уже говорили. Кроме того, в фильме замечены глава детективного департамента нью-йоркской полиции Томас Ф. Бирнс, популяризировавший фотогалереи преступников и фотографирование при аресте, а также легендарный американский предприниматель Дж. П. Морган, один из самых богатых людей своего времени.

За что The Alienist стоит поругать, так это за некоторую неторопливость и затянутость, частью мизансцен можно было бы пожертвовать без ущерба повествованию. Расстраивает и предсказуемость некоторых второстепенных сюжетных ходов. А вот к самой детективной интриге никаких претензий нет, прописана она в целом неплохо. Естественно, нашлось в сериале место для копания в мозгу не только серийного убийцы, но и всех членов спецкоманды и даже самого доктора Крайцлера, который, как и все остальные, страдает от травмы, нанесенной ему в детстве.

The Alienist – качественный психологический исторический детектив с хорошими актерами и очень детально проработанным антуражем. Если вам понравились такие фильмы как Taboo, Babylon Berlin и Alias Grace, обратите внимание на этот сериал.