Формат мини-сериалов – это то, что дается BBC лучше всего. А уж если этот сериал касается Великобритании и тем более английской истории, то на выходе вы гарантированно получите маленький шедевр. Как и случилось с сериалом A Very English Scandal / «Чрезвычайно английский скандал», рассказывающем о разразившемся в середине 70-х гг. скандале, связанном с лидером Либеральной партии Джереми Торпом.

Джереми Торп был весьма многообещающим английским политиком 60-70 гг. прошлого века. Он стал членом Парламента в 30 лет, а в 38 уже возглавил Либеральную партию, наследников легендарных вигов, и имел реальные шансы занять высокое место в правительстве. Собственно с его именем связан новый взлет либералов в начале 70-х годов и их окончательное падение в 80-х. Торп выступал за более тесную интеграцию с ЕЭС (Европейское экономическое сообщество, предшественник ЕС), против любых расовых ограничений, за свободный въезд в Великобританию граждан стран Содружества, за отмену смертной казни, против режима апартеида и любых диктаторских правительств.

А еще Джереми Торп был гомосексуалистом (на деле бисексуалом, но это не так важно), причем гомосексуалистом в тот период британской истории, когда это еще считалось преступлением, влекущим за собой достаточно серьезное наказание. Торп не планировал пойти по стопам Оскара Уайлда и Алана Тьюринга, поэтому не афишировал свои пристрастия, но одна из его интрижек в итоге стоила ему карьеры и привела на скамью подсудимых. Джереми Торпа обвинили в заговоре с целью убийства его бывшего любовника Нормана Джозиффа, позже известного как Нормана Скотта.

Сериалы BBC славятся своим актерским составом, и здесь создатели A Very English Scandal решили сразу же зайти с козырей, пригласив на роль Джереми Торпа любимца женщин Хью Гранта (Four Weddings and a Funeral, Notting Hill, Love Actually), несколько постаревшего, но все еще чертовски обаятельного. И у Гранта получится действительно замечательный Джереми Торп – изворотливый политик, манипулятор, соблазнитель, заговорщик, глубоко несчастный человек. И пусть на момент первой встречи Торпа и Скотта первому было чуть больше 30 лет, а не в два раза больше, как Хью Гранту, мы простим BBC такую вольность, очень уж органично смотрится актер в этой роли.

Невероятно хорош в A Very English Scandal и Бен Уишоу (Paddington 1 и 2, Skyfall, Spectre) в роли недалекого, но искренне любящего Нормана Скотта. Кстати, Уишоу – открытый гей, так что ему близка эта роль. Кроме исполнителей двух ведущих ролей, бесспорно, хочется отметить и обладателя трех премий Лоренса Оливье, вечного дядю королев Алекса Дженнингса (The Crown, Victoria), создавшего яркий образ Питера Бесселла, друга и соратника Торпа.

A Very English Scandal – чрезвычайно английский сериал. С хорошими британскими актерами, шикарными диалогами, особенно на языке оригинала, и обязательным английским юмором. Несмотря на всю серьезность, а местами и трагичность показанных в сериале событий, британцы не забывают относиться ко всему с тонкой издевкой и иронией, и не боятся шутить на самые непристойные темы. Временами A Very English Scandal похож на политический памфлет, в котором высмеивается снобизм власть имущих, английская бюрократия и юридическая система, временами — на классическую черную комедию, а порой и на юмористический скетч в духе каких-нибудь Монти Пайтон.

Да, хочется успокоить приверженцев традиционной морали, гомосексуального секса, в отличие от того же Sense8, здесь нет, хотя пара поцелуев и масса вполне прозрачных намеков имеются. Если это вас каким-либо образом оскорбляет, просто пропустите этот сериал, как и раздел комментариев к данной рецензии. Если же подобные намеки вас не смущают, обязательно посмотрите A Very English Scandal – один из самых английских сериалов последних лет. Хотя бы ради отличных актеров, сыгравших в нем.

