Автор Cowboy Bebop снял для Netflix аниме-фильм Altered Carbon: Resleeved по киберпанк-миру «Видоизмененного углерода», премьера — 19 марта [трейлер]

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Киберпанк-мир Altered Carbon / «Видоизмененный углерод» начинает превращаться в полноценную франшизу и после ТВ-сериала нас ждет аниме-фильм Altered Carbon: Resleeved от все того же сервиса Netflix.

Интересно, что спинофф выйдет спустя всего три недели после релиза долгожданного второго сезона Altered Carbon / «Видоизмененный углерод», где роль главного героя Такеши Ковача сыграл Энтони Маки, а не Юэль Киннаман. Шоураннером выступил Даи Сато, известный по проектам Cowboy Bebop, Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Wolf’s Rain и др.

В аниме-версии Altered Carbon действие развернется на планете Латимер, где Такеши Ковач будет расследовать убийство босса якудзы и защищать юную татуировщицу, которая специлизируется на тату для японской мафии. Судя по ролику, нас ждет действительно жестокое зрелище с обилием крови и расчлененки, так что стоит убрать от экранов детей и придвинуть поближе подростков в возрасте 16+.

Премьера полнометражного анимационного фильма Altered Carbon: Resleeved состоится 19 марта 2020 года на платформе Netflix.

Источник: Netflix