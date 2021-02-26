Final Fantasy VII для PS5, Crash Bandicoot 4 для PS5 и перенос Kena: Bridge of Spirits: что Sony показала на первой трансляции State of Play в 2021 году
В полночь 26 февраля Sony, как и обещала, провела первую в этом году прямую трансляцию State of Play с десятком анонсов и трейлеров от студий-партнеров. В этот раз ожидаемо обошлось без сюрпризов и громких анонсов, но несколько интересных обновлений все же есть.
Вся презентация в 1080 60 fps
Final Fantasy VII Remake Intergrade для PS5
Релиз намечен на 10 июня. Игра будет выделяться улучшенной графикой (текстуры и эффекты — все это подверглось глобальной переработке), поддержкой фоторежима и получит DLC — эпизод за Юффи. На PS5 будет два режима графики — либо с приоритетом высокого разрешения (4K), либо кадровой частоты (60 FPS). Само собой, версия для PS5 будет использовать все ключевые особенности консоли, включая 3D-звук, обратную отдачу контроллера и быстрые загрузки благодаря SSD.
Final Fantasy VII Remake Intergrade для PS5 уже доступна для предзаказа в PS Store — базовое издание стоит 2 199 гривен (в него входит обновленная игра и эпизод за Юффи).
Владельцы версии игры для PS4 смогут бесплатно обновить игру, но им DLC придется докупать.
Две новые мобильные игры по мотивам Final Fantasy VII
Final Fantasy VII: The First Soldier — королевская битва по FFVII для iOS и Android. Действие развернется в Мидгаре до событий основной игры. Выйдет уже в 2021 году.
Final Fantasy VII: Ever Crisis — одиночная ролевая игра с классическим геймплеем, охватывающая в нескольких главах все события Final Fantasy VII и ее спин-оффов. Выйдет на iOS и Android в 2022 году.
Обновление Crash Bandicoot 4 для PS5
Crash Bandicoot 4: It’s About Time выйдет на PS5 12 марта 2021 года, и будет использовать все ключевые особенности консоли — мгновенные загрузки, возможность переноса сохранений, поддержка 3D-звука, Adaptive Triggers и другие особенности DualSense. На PS5 игра будет работать в 4K/60 FPS, а владельцы игры на PS4 смогут бесплатно обновить ее.
Новый геймплейный трейлер Kena: Bridge of Spirits — релиз перенесли на 24 августа
Проект анонсировали на июньской презентации PS5, изначально планируя выпустить игру на PS4, PS5 и ПК в конце 2020-го. В первый раз релиз перенесли на весну 2021-го, а теперь разработчики сообщили об очередном переносе. Одновременно был опубликован новый геймплейный трейлер.
Геймплей Returnal с сюжетным фрагментом
Релиз Returnal по-прежнему запланирован на конец апреля.
Геймплей Knockout City
Многопользовательский аркадный экшен Knockout City выйдет 21 мая одновременно на всех основных платформах, включая Switch и ПК, и сразу с полным кроссплеем.
Анонс Sifu
Боевик от третьего лица от создателей Absolver выйдет в 2021 году на PS4 и PS5.
Трейлер Five Nights at Freddy: Security Breach для PS5
Релиз очередного survival-хоррора состоится на PS4, PS5 и ПК уже в 2021 году. Игра перенесет игроков в Mega Pizza Plex и, как обещают разработчики, станет «самой амбициозной игрой Five Nights at Freddy».
Геймплей Oddworld: Soulstorm
Игра выйдет на PS5 уже 6 апреля и с первого дня будет доступна в PS Plus.
Геймплей Solar Ash
Приключенческий 3D-платформер выйдет на PS4 и PS5 в 2021 году.
Музыкальный трейлер Deathloop
Новый проект Arkane Studios выйдет на PS5 и ПК уже 21 мая 2021 года.