Final Fantasy VII для PS5, Crash Bandicoot 4 для PS5 и перенос Kena: Bridge of Spirits: что Sony показала на первой трансляции State of Play в 2021 году

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В полночь 26 февраля Sony, как и обещала, провела первую в этом году прямую трансляцию State of Play с десятком анонсов и трейлеров от студий-партнеров. В этот раз ожидаемо обошлось без сюрпризов и громких анонсов, но несколько интересных обновлений все же есть.

Вся презентация в 1080 60 fps

Final Fantasy VII Remake Intergrade для PS5

Релиз намечен на 10 июня. Игра будет выделяться улучшенной графикой (текстуры и эффекты — все это подверглось глобальной переработке), поддержкой фоторежима и получит DLC — эпизод за Юффи. На PS5 будет два режима графики — либо с приоритетом высокого разрешения (4K), либо кадровой частоты (60 FPS). Само собой, версия для PS5 будет использовать все ключевые особенности консоли, включая 3D-звук, обратную отдачу контроллера и быстрые загрузки благодаря SSD.

Final Fantasy VII Remake Intergrade для PS5 уже доступна для предзаказа в PS Store — базовое издание стоит 2 199 гривен (в него входит обновленная игра и эпизод за Юффи).

Владельцы версии игры для PS4 смогут бесплатно обновить игру, но им DLC придется докупать.

Две новые мобильные игры по мотивам Final Fantasy VII

Final Fantasy VII: The First Soldier — королевская битва по FFVII для iOS и Android. Действие развернется в Мидгаре до событий основной игры. Выйдет уже в 2021 году.

Final Fantasy VII: Ever Crisis — одиночная ролевая игра с классическим геймплеем, охватывающая в нескольких главах все события Final Fantasy VII и ее спин-оффов. Выйдет на iOS и Android в 2022 году.

Обновление Crash Bandicoot 4 для PS5

Crash Bandicoot 4: It’s About Time выйдет на PS5 12 марта 2021 года, и будет использовать все ключевые особенности консоли — мгновенные загрузки, возможность переноса сохранений, поддержка 3D-звука, Adaptive Triggers и другие особенности DualSense. На PS5 игра будет работать в 4K/60 FPS, а владельцы игры на PS4 смогут бесплатно обновить ее.

Новый геймплейный трейлер Kena: Bridge of Spirits — релиз перенесли на 24 августа

Проект анонсировали на июньской презентации PS5, изначально планируя выпустить игру на PS4, PS5 и ПК в конце 2020-го. В первый раз релиз перенесли на весну 2021-го, а теперь разработчики сообщили об очередном переносе. Одновременно был опубликован новый геймплейный трейлер.

Геймплей Returnal с сюжетным фрагментом

Релиз Returnal по-прежнему запланирован на конец апреля.

Геймплей Knockout City

Многопользовательский аркадный экшен Knockout City выйдет 21 мая одновременно на всех основных платформах, включая Switch и ПК, и сразу с полным кроссплеем.

Анонс Sifu

Боевик от третьего лица от создателей Absolver выйдет в 2021 году на PS4 и PS5.

Трейлер Five Nights at Freddy: Security Breach для PS5

Релиз очередного survival-хоррора состоится на PS4, PS5 и ПК уже в 2021 году. Игра перенесет игроков в Mega Pizza Plex и, как обещают разработчики, станет «самой амбициозной игрой Five Nights at Freddy».

Геймплей Oddworld: Soulstorm

Игра выйдет на PS5 уже 6 апреля и с первого дня будет доступна в PS Plus.

Геймплей Solar Ash

Приключенческий 3D-платформер выйдет на PS4 и PS5 в 2021 году.

Музыкальный трейлер Deathloop

Новый проект Arkane Studios выйдет на PS5 и ПК уже 21 мая 2021 года.