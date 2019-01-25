Команда McLaren представила, как будет выглядеть чемпионат Formula 1 в 2050 году: электромобили с индуктивной зарядкой, скорости до 500 км/ч, безумные трассы и ИИ-помощники (MCLExtreme)

Компания McLaren попыталась представить, как будут выглядеть гонки чемпионата Formula 1 через тридцать лет, в пока еще далеком 2050 году. В этом году чемпионат «Формула 1» отпразднует свое 100-летие, так что его организаторы наверняка подготовят для зрителей что-то очень интересное. Проект MCLExtreme был создан подразделением McLaren Applied Technologies, которое основывалось на собственных прогнозах и исследованиях, а также пожеланиях настоящих фанатов автоспорта.

Перечислим только ключевые положения проекта будущего чемпионата. На трассу выйдут электромобили, способные развивать скорость порядка 500 км/ч. Справиться с болидом на такой скорости весьма непросто, поэтому пилоту будет помогать умный напарник на основе искусственного интеллекта, а также подключенный к системе умный костюм со шлемом-визором, который умеет считывать эмоции.

Многоуровневые трассы с крутыми подъемами будут напоминать уровни из автосимуляторов вроде Trackmania, так что болидам явно пригодится активная аэродинамика. Проблема заряда будет решена за счет индуктивной системы зарядки, при которой болиды будут подзаряжать свои аккумуляторы прямо во время гонки, удерживаясь колесами с приемниками энергии на оптимальной траектории над линиями питания под треком.

Formula 1 2050 года будет изначально тесно связана с киберспортом, поэтому пилотов будут сопровождать съемочный дроны, а во время уикэнда и между гонками будут проходить гонки поддержки в онлайне для киберспортсменов. Полное описание проекта можно найти на официальном сайте McLaren Applied Technologies, обязательно посетите его, если интересуетесь автоспортом в целом и чемпионатом Formula 1 в частности.

Источники: Autoblog, McLaren