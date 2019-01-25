Kylotonn анонсировала выход раллийного симулятора WRC 8 на сентябрь и выложила первый трейлер игры

Разработчики анонсировали выход гоночного симулятора WRC 8, который является официально лицензированной игрой раллийного чемпионата World Rally Championship. Релиз игры состоится в сентябре текущего года на платформах PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и Windows PC, а пока создатели опубликовали первый скриншоты и трейлер.

Напомним, что предыдущая часть франшизы WRC 7 от издателя Bigben Interactive и геймстудии Kylotonn была выпущена два года назад, в сентябре 2017 года. Пропустив год, в WRC 8 разработчики обещают значительно улучшить физику, графику, сделать трассы более интересным и сложными, а также существенно переработать геймплей. В игру также добавят динамически изменяющиеся погодные условия, так что перед каждым этапом игроку придется посвятить время на тонкую настройку своего гоночного автомобиля под конкретную погоду.

Игра будет содержать 100 различных этапов в 14 странах мира, при этом в данный список войдут не только реальные трассы FIA World Rally Championship, но и более простые трассы из младших серий WRC 2 и Junior WRC. Игроку обещают предоставить набор из 50 команд и солидного количества актуальных раллийных автомобилей, а также бонусы в виде легендарных «исторических» моделей, вписавших свое имя в список раллийного автоспорта.

Напомним, что геймстудия Kylotonn работает над серией гоночных симуляторов WRC: World Rally Championship с 2015 года, когда вышла первая игра ее авторства WRC 5. Предыдущая серия франшизы WRC 7, которая вышла на PS4, Xbox One и PC, стала одним из самых высоко оцененных продуктов издателя, получив рейтинг в 70% на Metacritic. Основным конкурентом серии является серия Dirt от Codemasters (кстати, уже в конце февраля выходит свежий Dirt Rally 2.0).

Источник: Polygon