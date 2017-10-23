Немецкое подразделение DHL тестирует роботов-почтальонов

Когда мы думаем о будущем службы доставки, первыми на ум приходят летающие дроны. Но одна из крупнейших почтовых компаний мира DHL считает, что наземные роботы здесь также не помешают. Уже сейчас немецкая почтовая служба приступила к испытаниям робота-почтальона, который избавит почтовых служащих от необходимости таскать тяжелые сумки и позволит им быстрее доставлять письма и посылки.

В рамках пилотного проекта электрические почтовые боты ближайшие шесть недель будут работать на улицах немецкого города Бад-Херсфельд.

Отметим, что робот-почтальон представляет собой самодвижущийся контейнер на колесах высотой 150 см. Он может развивать скорость до 6 км/ч, что соответствует быстрому шагу человека, и везти на себе до 150 кг почты — писем, газет и посылок. Набор датчиков помогает боту огибать препятствия на городских тротуарах и не наезжать на людей. Основная функция устройства — следовать по пятам за живым почтальоном по его привычному маршруту, освобождая его руки и значительно облегчая его работу.