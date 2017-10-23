Немецкое подразделение DHL тестирует роботов-почтальонов
Когда мы думаем о будущем службы доставки, первыми на ум приходят летающие дроны. Но одна из крупнейших почтовых компаний мира DHL считает, что наземные роботы здесь также не помешают. Уже сейчас немецкая почтовая служба приступила к испытаниям робота-почтальона, который избавит почтовых служащих от необходимости таскать тяжелые сумки и позволит им быстрее доставлять письма и посылки.
В рамках пилотного проекта электрические почтовые боты ближайшие шесть недель будут работать на улицах немецкого города Бад-Херсфельд.
Отметим, что робот-почтальон представляет собой самодвижущийся контейнер на колесах высотой 150 см. Он может развивать скорость до 6 км/ч, что соответствует быстрому шагу человека, и везти на себе до 150 кг почты — писем, газет и посылок. Набор датчиков помогает боту огибать препятствия на городских тротуарах и не наезжать на людей. Основная функция устройства — следовать по пятам за живым почтальоном по его привычному маршруту, освобождая его руки и значительно облегчая его работу.
Интересно, что немецкое подразделение DHL явно не боится экспериментов и активно присматривается к методам доставки будущего.
«Мы хотим, чтобы наши сотрудники могли справляться с этой тяжелой, физически сложной работой, даже когда станут пожилыми, — объяснил представитель Deutsche Post DHL Group Юрген Гердес. — Чтобы облегчить их труд, мы уже используем электробайки для доставки почты, а сейчас придумываем, какие инновации из области робототехники могли бы им помочь. Эксперимент с почтовыми ботами даст нам понимание, в каком направлении двигаться дальше».
Напоследок отметим, что немногим ранее компания провела полевые испытания почтового дрона Parcelcopter.
Источники: hightech.fm, New Atlas