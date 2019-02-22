Netflix объявил актерский состав второго сезона сериала Altered Carbon / «Видоизмененный углерод» [видео]

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Стриминговый сервис Netflix официально объявил актерский состав второго сезона фантастического сериала Altered Carbon / «Видоизмененный углерод», в котором роль главного героя Такеши Ковача сыграет Энтони Маки (Сокол из Marvel), а не Юэль Киннаман.

В конце первого сезона главному герою пришлось вернуть обратно «чужое» тело полицейского, так что в любом случае в следующих сериях ему пришлось бы использовать новый «sleeve» для переноса личности вместе с воспоминаниями.

Помимо уже подтвержденного сервисом Энтони Маки во втором сезоне останутся Рене Элиз Голдсберри (Куэллкрист Фалконер) и Крис Коннер (По). Из новичков стоит отметить Симон Миссик (Мисти Найт из «Люка Кейджа», «Железного кулака» и «Защитников»), Дину Шихаби («Джек Райан»), а также Торбена Либрехта (Операция «Финал») и Джеймса Саито («Черепашки-Ниндзя»).

Напомним, что сериал снят по одноименной книге британского писателя Ричарда Моргана, вышедшей в 2002 году. «Видоизменённый углерод» / Altered Carbon — это первая часть книжной трилогии, в 2003 году была выпущена вторая книга «Сломанные ангелы» / Broken Angels, а в 2005 году — завершающая часть «Пробужденные Фурии» / Woken Furies.

Премьера второго сезона сериала Altered Carbon / «Видоизмененный углерод» в составе 8 серий должна состояться в 2019 году, однако точная дата пока не озвучивается.

Источник: EW