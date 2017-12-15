При оценке надёжности заёмщика банки начинают использовать данные операторов сотовой связи

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Когда потенциальный заёмщик обращается в банк или микрофинансовую организацию за получением кредита, сотрудники финансового учреждения оценивают его платёжеспособность и возможные риски. Для этого используются данные собственной статистики о взаимодействии с конкретным клиентом, сведения из бюро кредитных историй, реестры правонарушений. В некоторых случаях сотрудники могут обратиться на место работы и даже проверить страницы заёмщика в социальных сетях. Но недавно в распоряжении финансовых организаций появился новый источник информации – рейтинг клиента оператора сотовой связи.

Так, оператор «Киевстар» предложил финансовым учреждениям такой инструмент оценки абонентов на основании собственных параметров. Эти сведения помогают кредитным организациям определить, кому из потенциальных заёмщиков можно доверять, а кому лучше отказать.

По словам Виталия Петренко, дата-аналитика компании «Киевстар», собственные экспертные системы финучреждений успешно работают годами. Однако к оператору они обращаются за уникальными данными – точнее, за их сводным итогом, так как передача личной информации строго запрещена законом.

«Киевстар» может помочь проверить заёмщика по двум основным видам рисков: рисковом скоринге (насколько плательщик благонадежен) и проверке на фрод (когда нужно проверить, не мошенник ли хочет взять кредит).

«Мобильный телефон – своего рода ID-ключ. Оператор использует его активность, взаимодействие с интернет-сервисами и другие данные в моделировании и выдает итоговую оценку – абстрактное число. В банк идет только оно, ничего больше», – объясняет Петренко.

При разработке модели анализа на вход подаётся несколько сотен параметров. Это могут быть частота, время и длительность звонков, потребление трафика и средний счет. В итоге алгоритм определяет набор параметров и вес влияния каждого параметра на конечный балл.

Решение, использовать ли помощь от оператора, в каждом конкретном случае, остается за финучреждением. Как правило, внешняя информация от оператора связи может потребоваться в том случае, когда за кредитом обращается человек, ранее не пользовавшийся таким финансовым инструментом. В таком случае для банка он представляет собой чистый лист.

«Например, благодаря нашему инструменту на 20% выросло количество положительных решений по заемщикам, которые не имеют кредитной истории. Раньше бы они просто получили отказ», – заявил Digital директор «Киевстара» Виталий Султан.

При этом сам клиент, подавая заявку, дает согласие на такие проверки. Чтобы получить кредит, люди готовы делиться информацией, в том числе позволить оператору предоставить некий абстрактный балл без передачи персональных данных.

Фактически такой абстрактный балл является неким рейтингом благонадежности. Например, если заёмщик заявляет, что работает на момент взятия кредита, мобильный оператор по косвенным признакам помогает подтвердить или опровергнуть это. Тем самым кредитные организации защищают себя от недобросовестных клиентов.

Практика использования оценок мобильных операторов только начинает внедряться в украинских банках. Например, «ПриватБанк» и некоторые другие финансовые учреждения не используют их в анализе. В то же время «Ощадбанк» «активно изучает опыт других организаций», и для внедрения такого инструмента «необходимо прохождение тестовой апробации». Кстати, тестовую апробацию уже провёл «Альфа-банк». Там совместили предложенную модель с уже работающими моделями для анализа клиента и получили улучшение результатов.

Источник: «Лига.Бизнес»