Slightly Mad Studios: Автосимулятор Project CARS 3 выйдет до конца текущего лета на платформах ПК, PS4 и Xbox One [трейлер]

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Геймстудия Slightly Mad Studios анонсировала выход автосимулятора Project CARS 3 для платформ ПК, PS4 и Xbox One до конца лета текущего года и опубликовала первый трейлер игры. Как понятно из названия, игра станет третьим представителем реалистичной гоночной франшизы (первая часть Project CARS вышла в 2015 году, вторая Project CARS 2 — в 2017 году).

В дополнение к классической «песочнице» в Project CARS 3 появится новый полноценный режим карьеры Career Mode, в котором новички серии смогут последовательно изучать разнообразные автомобили, трассы и режимы игры. Более опытные игроки смогут соревноваться друг с другом в рамках режима Rivals, пытаясь превзойти результаты онлайн-оппонентов.

Также будут доступны дневные, недельные и месячные задания за выполнение которых игроки будут получать отдельные призы. Естественно, была доработана и улучшена подробная система тюнинга и кастомизации и расширен список доступных игроку моделей автомобилей (более 200) и трасс (свыше 140).

Точная дата релиза Project CARS 3 не называется, однако Slightly Mad Studios уверяет, что это точно произойдет до конца текущего лета. Напомним, что данная студия также работает над гоночной игрой Fast & Furious Crossroads по киновселенной «Форсаж», она также выйдет в конце лета — 7 августа 2020 года.

Источник: IGN