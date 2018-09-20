В Германии прошли первые испытания беспилотного трамвая

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Как и планировалось, производитель электроники Siemens совместно с немецким оператором пассажирского транспорта ViP Verkehrsbetrieb Potsdam провели первый этап испытаний беспилотного трамвая.

Как сообщается, трамвай успешно проехал по участку одного из действительных трамвайных маршрутов длиной в 6 км на окраине Потсдама в условиях реального дорожного движения. Во время испытаний в кабине находился водитель, который в случае непредвиденных обстоятельств мог перехватить управление.

Беспилотный трамвай создан на основе состава Combino и оснащен комплексом радаров, лидаров и камер, применяющимися также в беспилотных автомобилях. Предположительно, транспортное средство сможет распознавать сигналы светофоров, останавливаться на нужных остановках и дожидаться, пока все пассажиры войдут в салон.

Испытания автономного транспортного средства завершатся в начале октября. В случае успеха беспилотный трамвай выйдет на маршруты в Потсдаме в 2019 году.

Источники: hightech.fm, ViP Verkehrsbetrieb