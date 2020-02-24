В сеть попали первые фотографии и видео Бэтмена на бэтбайке вместе с Кэтвумен со съемок фильма
Не прошло и двух недель с тех пор, как режиссер нового «Бэтмена» официально продемонстрировал, как выглядит Роберт Паттинсон в костюме Темного Рыцаря, а в сети уже появились куда более интересные утечки. В частности, сразу несколько человек смогли сфотографировать дублера главного героя в костюме в полный рост и даже снять видео с бэтбайком.
Итак, фотографии позволют рассмотреть костюм более подробно, включая знак летучей мыши из пистолета и заканчивая дротиками на рукавах героя.
— CJY Darling (@OneOneTim) February 21, 2020
Видео получилось еще более интересным — во-первых, Бэтмен там вместе с Кэтвумен (ее сыграет Зои Кравиц), во-вторых, оба героя передвигаются на мотоциклах и в-третьих, главный герой (или скорее его дублер) пока не научился управляться с бэтбайком на мокрой дороге.
Catwoman: Can you come over?
Batman: Naw, fighting the Joker
Catwoman: I stole a diamond
Batman: pic.twitter.com/KSONkRHWBw
— Dbsage (@Dbsage_) February 21, 2020
Напомним, что помимо Роберта Паттинсона в перезапуске франшизы Batman от сценариста и режиссера Мэтта Ривза снимутся Джеффри Райт (Джеймс Гордон), Зои Кравиц (Женщина-кошка), Пол Дано (Загадочник), Колин Фаррелл (Пингвин), Энди Серкис (Альфред Пенниуорт) и Джон Туртурро (Кармайн Фальконе).
Премьера фильма Batman / «Бэтмен» запланирована на 25 июня 2021 года.
Источник: Polygon