В сеть попали первые фотографии и видео Бэтмена на бэтбайке вместе с Кэтвумен со съемок фильма

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Не прошло и двух недель с тех пор, как режиссер нового «Бэтмена» официально продемонстрировал, как выглядит Роберт Паттинсон в костюме Темного Рыцаря, а в сети уже появились куда более интересные утечки. В частности, сразу несколько человек смогли сфотографировать дублера главного героя в костюме в полный рост и даже снять видео с бэтбайком.

Итак, фотографии позволют рассмотреть костюм более подробно, включая знак летучей мыши из пистолета и заканчивая дротиками на рукавах героя.

Видео получилось еще более интересным — во-первых, Бэтмен там вместе с Кэтвумен (ее сыграет Зои Кравиц), во-вторых, оба героя передвигаются на мотоциклах и в-третьих, главный герой (или скорее его дублер) пока не научился управляться с бэтбайком на мокрой дороге.

Catwoman: Can you come over? Batman: Naw, fighting the Joker Catwoman: I stole a diamond Batman: pic.twitter.com/KSONkRHWBw — Dbsage (@Dbsage_) February 21, 2020

Напомним, что помимо Роберта Паттинсона в перезапуске франшизы Batman от сценариста и режиссера Мэтта Ривза снимутся Джеффри Райт (Джеймс Гордон), Зои Кравиц (Женщина-кошка), Пол Дано (Загадочник), Колин Фаррелл (Пингвин), Энди Серкис (Альфред Пенниуорт) и Джон Туртурро (Кармайн Фальконе).

Премьера фильма Batman / «Бэтмен» запланирована на 25 июня 2021 года.

Источник: Polygon