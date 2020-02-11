Вышел полноценный трейлер второго сезона киберпанк-сериала Altered Carbon / «Видоизмененный углерод» от Netflix [премьера 27 февраля]

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За две недели до премьеры второго сезона сериала Altered Carbon / «Видоизмененный углерод» сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер проекта.

Как вы уже знаете, в новом сезоне главный герой Такеши Ковач получит третье по счету тело (его сыграет Энтони Маки — Сокол из киновселенной Marvel), так как второе (в исполнении Юэля Киннамана) забрали в конце предыдущего сезона.

Судя по трейлеру, контроль за самым первым телом героя (в исполнении Уилла Юн Ли) получил кто-то другой, так как актуальное воплощение Такеши столкнется со своей оригинальной оболочкой.

В ролях снялись Крис Коннер (По), Рене Элиз Голдсберри (Куэллкрист Фалконер), а также Симон Миссик («Люк Кейдж»), Дину Шихаби («Джек Райан»), Торбен Либрехт (Операция «Финал»), Джеймс Саито («Черепашки-Ниндзя») и другие.

Напомним, что сериал Altered Carbon / «Видоизмененный углерод» снят по одноименной книге британского писателя Ричарда Моргана, вышедшей в 2002 году. «Видоизменённый углерод» / Altered Carbon — это первая часть книжной трилогии, в 2003 году была выпущена вторая книга «Сломанные ангелы» / Broken Angels (кстати, именно так называется последняя серия второго сезона), а в 2005 году — завершающая часть «Пробужденные Фурии» / Woken Furies.

Источник: Netflix