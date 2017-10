37 тыс. пользователей Chrome установили поддельное расширение Adblock Plus через официальный магазин Chrome Web Store

Пользователям браузера Chrome, которые недавно установили расширение Adblock Plus, следует проверить, что именно установлено на их компьютерах. Дело в том, что в магазине расширений Chrome Web Store появилось поддельное расширение Adblock Plus, которое существовало вместе с официальной версией.

Проблема была выявлена недавно. После сообщения SwiftOnSecurity в сервисе микроблогов Twitter компания Google удалила поддельное расширение. Но к тому времени его успели загрузить около 37 тыс. пользователей. Как отмечает SwiftOnSecurity, фейковая версия Adblock Plus была создана разработчиком-мошенником, который скопировал популярное название и ключевые слова.

Google allows 37,000 Chrome users to be tricked with a fake extension by fraudulent developer who clones popular name and spams keywords. pic.twitter.com/ZtY5WpSgLt

— SwiftOnSecurity (@SwiftOnSecurity) 9 октября 2017 г.