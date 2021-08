3dfx Interactive может возобновить свою деятельность после 20 лет забвения

В скором времени из пепла может восстать компания 3dfx Interactive, которая занималась созданием дискретных видеокарт, но прекратила своё существование около 20 лет назад. К такому выводу можно прийти на основании публикации в сервисе микроблогов Twitter. На 5 августа нам обещают «крупный анонс».

3dfx Interactive is coming back, 20 years later. Prepare for an major announcement regarding our return this Thursday! pic.twitter.com/KXPeY20lQ7

