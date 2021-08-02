3dfx Interactive может возобновить свою деятельность после 20 лет забвения





В скором времени из пепла может восстать компания 3dfx Interactive, которая занималась созданием дискретных видеокарт, но прекратила своё существование около 20 лет назад. К такому выводу можно прийти на основании публикации в сервисе микроблогов Twitter. На 5 августа нам обещают «крупный анонс».

3dfx Interactive is coming back, 20 years later. Prepare for an major announcement regarding our return this Thursday! pic.twitter.com/KXPeY20lQ7 — 3dfx Interactive (@3dfxofficial) July 30, 2021

В описании учётной записи утверждается, что она является официальным аккаунтом 3dfx. Но впечатление портит грамматическая ошибка в тексте публикации. Кроме того, изображение, используемое в твите, создано фанатами (пользователем DeviantArt).

Напомним, компания 3dfx Interactive прекратила свою деятельность в декабре 2000 года, а формальная процедура банкротства завершилась в 2002 году. Большая часть интеллектуальной собственности, включая технологию SLI, а также большинство сотрудников, участвовавших в создании этой интеллектуальной собственности, перешли в компанию NVIDIA.

Таким образом, если публикация является подлинной, и 3dfx Interactive возобновит свою деятельность, вероятно, компания вернётся к исходной точке и ей придётся начинать всё с самого начала, что кажется маловероятным. В любом случае, было бы довольно здорово иметь ещё одного игрока на рынке графических карт для ПК. Тем не менее, пока что было бы целесообразно отнестись к этому слуху со скепсисом.

Источник: neowin