Акции Tesla преодолели рубеж в $1500, а Илон Маск поднялся на седьмую строчку богатейших людей мира

10 июля акции Tesla подорожали на 11% — и, как и ожидалось, преодолели следующий знаменательный рубеж в $1500 (говоря точнее, по итогам торгов на бирже NASDAQ курс ценных бумаг автопроизводителя составил $1544,65). Одновременно состояние основателя и главы Tesla Илона Маска увеличилось на $6,1 млрд, до $70,5 млрд, и он поднялся на седьмое место в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg.

49-летний американский IT-предприниматель и одна из самых ярких личностей в современной истории подвинул в рейтинге богатейших людей мира председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, состояние которого оценивается в $69,2 млрд. Ниже Маска в рейтинге, в числе других, также находятся сооснователь Oracle Ларри Эллисон и сооснователь Google Сергей Брин.

Как отмечает Bloomberg, Маску принадлежит примерно пятая часть всех акций компании Tesla, которая и составляет основную часть его состояния.

За год Tesla подорожала почти в семь раз и сейчас оценивается в $286,33 млрд, будучи самой дорогой публичной компанией на автомобильном рынке.

Еще одна горячо обсуждаемая новость последних суток, связанная с Илоном Маском, касается его космического предприятия SpaceX. Ночью 11 июля он сообщил в твиттере, что созвонился с семьей советского инженера-конструктора и академика Сергея Королёва, назвав его «одним из лучших». Внук Сергея Королёва Андрей рассказал, что предприниматель пригласил его семью посмотреть заводы SpaceX и посетить один из следующих запусков, как только возобновиться авиасообщение.

I spoke with Korolev’s family today.

He was one of the very best.

Корольов / Королёв.

— Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020