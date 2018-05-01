Amazon по примеру Google отключила возможность использовать свой домен для обхода блокировок

В прошлом месяце Google прекратила поддерживать технику доменного фронтирования (domain-fronting), лишив тем самым сторонних разработчиков эффективного способа обхода блокировок, в том числе на государственном уровне. Напомним, до внесения изменений в сетевую архитектуру некоторые сервисы пользовались этой «лазейкой», чтобы перенаправлять трафик через Google, используя сеть компании как прокси. И вот сейчас стало известно, что Amazon поступила точно так же. Соответствующее изменение политики защиты доменов, о котором Amazon Web Services объявила 27 апреля, заметил ресурс The Verge.

В Amazon этот шаг объяснили борьбой с недобросовестными разработчиками и распространением вредоносного ПО.

«Инструменты, в том числе вредоносное ПО, могут использовать эту технику [передачи данных] между двумя ничем не связанными доменами для предотвращения ограничений и блокировок, примененных на уровне TLS/SSL», – говорится в сообщении компании. – «Никому из наших клиентов не нужно, чтобы кто-то другой выдавал себя за них, пользуясь обычным, ни в чем не повинным доменным именем».

Ранее, используя технику доменного фронтирования, сторонние разработчикам могли делать вид, что они обращаются к сайтам с доменов Google или Amazon, используя последние в качестве промежуточного узла и тем самым избегать блокировок. Но больше ни Google, ни Amazon не позволяют прятаться за их спиной.

Amazon сделает исключение только для разработчиков, использующих связанные адреса (принадлежащие к одному и тому же сертификату безопасности), разрешив им и дальше пользоваться доменным фронтированием, но не для маскировки.

Источник: The Verge