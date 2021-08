Apple борется с Netflix за новый фильм Дженнифер Лоуренс и Паоло Соррентино

Apple и Netflix столкнулись лицом к лицу в погоне за очередной номинацией на Оскар. Компании хотят заполучить новый фильм Дженнифер Лоуренс и Паоло Соррентино за который они, похоже, готовы заплатить немалую сумму.

Согласно данным Variety, новая картина будет посвящена легендарному агенту Сью Менгерс, которая была представителем многих кинозвезд середины 1960х — начала 1980х годов. Ее клиентами были Барбра Стрейзанд, Джон Питерс, Райан О’Нил, Курт Рассел, Эли Макгроу, Кэндис Берген, Питер Богданович, Майкл Кейн, Гор Видал и другие именитые персоны.

Сообщается, что торги между компаниями превысили $80 миллионов, а значит Соррентино и Лоуренс, которая сыграет роль Сью Менгерс, смогут претендовать на гораздо более высокие гонорары.

К слову, на текущий момент у Дженнифер Лоуренс есть контракт на главную роль в фильме Don’t Look Up («Не смотри вверх»), релиз которого состоится на стриминговой платформе Netflix в этом году. Следующий проект Паоло Соррентино The Hand of God («Рука Бога») также выйдет на Netflix.

Компании пока не комментируют данную информацию. Для Apple, чья библиотека фильмов еще не очень большая, важно пополнять ее лучшим доступным контентом. Фильмы и сериалы производства Apple уже успели выиграть 125 наград и получить 503 номинации.

Источник: 9to5mac