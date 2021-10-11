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На днях Apple подала апелляцию на недавнее решение суда по делу против Epic Games, которе обязывает Apple внести изменения в правила App Store, разрешив разработчикам оставлять в своих приложениях ссылки на альтернативные платежные системы и уведомлять о них пользователей.

10 сентября окружной судья США Ивонн Гонсалес Роджерс вынесла решение по делу Epic Games против Apple, которое длилось больше года. Суд встал на сторону Apple по всем пунктам, кроме одного. Судья постановил, что купертиновский гигант не имеет права запрещать разработчикам уведомлять пользователей об альтернативных способах оплаты. Решение, которое Apple ранее назвала «оглушительной победой», должно было вступить в силу 9 декабря 2021 года.

8 октября Apple подала апелляцию на решение по делу против Epic Games и запросила отсрочку по внесению изменений в App Store, чтобы «защитить потребителей и платформу, пока компания работает над решением сложных и стремительно меняющихся правовых, технологических и экономических условий».

В Apple настаивают, что внесение подобных изменений в правила App Store может нарушить установленный баланс между разработчиками и потребителями, и приведет к непоправимому ущербу как для самой компании, так и для ее клиентов, поставив под угрозу их безопасность и конфиденциальность.

«Ссылки и кнопки для альтернативных способов оплаты чреваты риском. Пользователи, переходя по ссылке для оплаты, встроенной в приложение, особенно той, что распространяется через проверенный магазин App Store, будут ожидать перехода на веб-страницу, где они смогут безопасно предоставить свою платежную информацию, адрес электронной почты или другую личную информацию». из апелляции Apple

Apple продолжает утверждать, что, если разрешит разработчикам внедрять ссылки на альтернативные (внешние) платежные системы, то не сможет больше защищать пользователей от мошенничества. Что показательно, на прошлой неделе компания добавила в App Store кнопку для жалоб на мошеннические приложения.

Суд начнет рассмотрение апелляции в лучшем случае в следующем месяце, но, как утверждают эксперты, процесс рассмотрения этой и будущих апелляций со стороны Apple и Epic может затянуться на несколько лет. К слову, Epic Games подала апелляцию еще 13 сентября и одновременно выплатила Apple 6 миллионов долларов комиссионных с продаж Fortnite в обход App Store. Позже глава Epic Games Тим Суини пожаловался, что Apple отказывается возвращать Fortnite в App Store до вынесения окончательного вердикта по делу.

Апелляцию со стороны Apple глава Epic Games прокомментировал в своей обычной манере — насмешкой в твиттере с изображением банана (игра слов от Peel и Appeal) из Fortnite.

Накануне Reuters сообщало, что антимонопольный регулятор Нидерландов признал неконкурентной систему оплаты App Store и потребовал от Apple внести изменения.