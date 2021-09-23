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Тим Суини пожаловался на Apple — она отказывается возвращать Fortnite в App Store до вынесения окончательного вердикта по делу с Epic

Тим Суини пожаловался на Apple — она отказывается возвращать Fortnite в App Store до вынесения окончательного вердикта по делу с Epic

Тим Суини пожаловался на Apple — она отказывается возвращать Fortnite в App Store до вынесения окончательного вердикта по делу с Epic


О перспективах возвращения Fortnite в App Store рассказал генеральный директор Epic Тим Суини у себя в твиттере — Apple не станет восстановить Epic доступ к инструментам разработки до вынесения окончательного решения в рамках продолжающегося судебного разбирательства.

Конфликт между Epic Games и Apple/Google разгорелся ровно год назад — Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки через свою систему Epic Direct в обход механизмов App Store и Google Play, чтобы не платить обязательную комиссию в 30% с каждой микротранзакции. В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов и заблокировала аккаунты разработчиков Fortnite. В начале месяца Epic Games попросила вернуть Fortnite в южнокорейский App Store в связи с изменениями местного законодательства, но Apple ответила отказом.

После недавнего решения по делу Apple и Epic Games перспективы возвращения Fortnite в App Store на новых условиях оставались под вопросом. Теперь все прояснилось — глава Epic опубликовал текст письма от 21 сентября, в котором представители Apple уведомляют о своем решении не восстанавливать аккаунт разработчика Epic и игнорировать дальнейшие запросы компании до вынесения судом окончательного вердикта. Тим Суини прокомментировал это решение, обвинив Apple во лжи.

«Apple солгала. Целый год она рассказывала суду, прессе и всему миру, что «будет рада возвращению Epic в App Store, если они согласятся играть по тем же правилам, что и все остальные». Мы согласились на это, а теперь Apple отказывается от своих слов, в очередной раз злоупотребив своей монопольной властью над миллиардом пользователей.

Если Apple теперь вносит компании в черный список из-за их заявлений, к чему это приведет? К запрету Spotify? Match? The New York Times?».

Тим Суини

CEO Epic Games

Apple отказалась комментировать заявления Тима Суини.

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10 сентября окружной судья США Ивонн Гонсалес Роджерс вынесла решение по делу Epic Games против Apple, которое длилось больше года. Вопреки обвинениям Epic Games, суд не признал Apple монополистом и встал на ее сторону по 9 из 10 пунктов. Apple проиграла только по одному пункту — купертиновский гигант не имеет права запрещать разработчикам уведомлять пользователей об альтернативных способах оплаты. При этом суд согласился, что Epic Games осознанно нарушила условия соглашения и обязал разработчика онлайн-шутера Fortnite возместить Apple положенные ей 30% комиссионных от всех продаж в обход внутренней системы покупок Apple. 13 сентября Epic Games подала апелляцию и одновременно выплатила Apple 6 миллионов долларов комиссионных с продаж Fortnite в обход App Store.

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