



О перспективах возвращения Fortnite в App Store рассказал генеральный директор Epic Тим Суини у себя в твиттере — Apple не станет восстановить Epic доступ к инструментам разработки до вынесения окончательного решения в рамках продолжающегося судебного разбирательства.

Конфликт между Epic Games и Apple/Google разгорелся ровно год назад — Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки через свою систему Epic Direct в обход механизмов App Store и Google Play, чтобы не платить обязательную комиссию в 30% с каждой микротранзакции. В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов и заблокировала аккаунты разработчиков Fortnite. В начале месяца Epic Games попросила вернуть Fortnite в южнокорейский App Store в связи с изменениями местного законодательства, но Apple ответила отказом.

Late last night, Apple informed Epic that Fortnite will be blacklisted from the Apple ecosystem until the exhaustion of all court appeals, which could be as long as a 5-year process. pic.twitter.com/QCD7wogJef — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 22, 2021

После недавнего решения по делу Apple и Epic Games перспективы возвращения Fortnite в App Store на новых условиях оставались под вопросом. Теперь все прояснилось — глава Epic опубликовал текст письма от 21 сентября, в котором представители Apple уведомляют о своем решении не восстанавливать аккаунт разработчика Epic и игнорировать дальнейшие запросы компании до вынесения судом окончательного вердикта. Тим Суини прокомментировал это решение, обвинив Apple во лжи.

«Apple солгала. Целый год она рассказывала суду, прессе и всему миру, что «будет рада возвращению Epic в App Store, если они согласятся играть по тем же правилам, что и все остальные». Мы согласились на это, а теперь Apple отказывается от своих слов, в очередной раз злоупотребив своей монопольной властью над миллиардом пользователей. Если Apple теперь вносит компании в черный список из-за их заявлений, к чему это приведет? К запрету Spotify? Match? The New York Times?». Тим Суини CEO Epic Games

Apple отказалась комментировать заявления Тима Суини.

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10 сентября окружной судья США Ивонн Гонсалес Роджерс вынесла решение по делу Epic Games против Apple, которое длилось больше года. Вопреки обвинениям Epic Games, суд не признал Apple монополистом и встал на ее сторону по 9 из 10 пунктов. Apple проиграла только по одному пункту — купертиновский гигант не имеет права запрещать разработчикам уведомлять пользователей об альтернативных способах оплаты. При этом суд согласился, что Epic Games осознанно нарушила условия соглашения и обязал разработчика онлайн-шутера Fortnite возместить Apple положенные ей 30% комиссионных от всех продаж в обход внутренней системы покупок Apple. 13 сентября Epic Games подала апелляцию и одновременно выплатила Apple 6 миллионов долларов комиссионных с продаж Fortnite в обход App Store.