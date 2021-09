О перспективах возвращения Fortnite в App Store рассказал генеральный директор Epic Тим Суини у себя в твиттере — Apple не станет восстановить Epic доступ к инструментам разработки до вынесения окончательного решения в рамках продолжающегося судебного разбирательства.

Конфликт между Epic Games и Apple/Google разгорелся ровно год назад — Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки через свою систему Epic Direct в обход механизмов App Store и Google Play, чтобы не платить обязательную комиссию в 30% с каждой микротранзакции. В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов и заблокировала аккаунты разработчиков Fortnite. В начале месяца Epic Games попросила вернуть Fortnite в южнокорейский App Store в связи с изменениями местного законодательства, но Apple ответила отказом.

Late last night, Apple informed Epic that Fortnite will be blacklisted from the Apple ecosystem until the exhaustion of all court appeals, which could be as long as a 5-year process. pic.twitter.com/QCD7wogJef

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 22, 2021