Новости Устройства 22.01.2024 в 15:31 comment views icon

Apple вероятно продала до 180 тыс. гарнитур Vision Pro в первые выходные предварительного заказа

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Гарнитура виртуальной реальности Apple Vision Pro при ее стоимости $3499 явно является устройством не для всех. Это высказывание подтверждают оценки предварительных заказов и производства.

Согласно расчетам аналитика Мин-Чи Куо, основанным на запасах предварительно заказанных устройств и времени доставки, за минувшие выходные компания продала примерно от 160 тыс. до 180 тыс. гарнитур Vision Pro. Это уже намного превышает предыдущие производственные показатели в 60–80 тыс. единиц, которые, по словам Куо, были запланированы на первую партию ко 2 февраля. Поэтому неудивительно, что Apple Vision Pro была распродана сразу после открытия предварительных заказов.

Хотя это звучит как позитивная новость, Куо обращает внимание на некоторые аспекты, которые говорят о невысоком интересе общественности к новинке. Поскольку время доставки остается неизменным в течение первых 48 часов продаж, это может указывать на быстрое падение спроса после того, как активные пользователи и заядлые фанаты оформили предварительный заказ. Напротив, при заказе iPhone обычно «время доставки постоянно увеличивается в течение 24–48 часов после открытия предварительных заказов».

В нынешнем состоянии гарнитуру Apple Vision Pro нельзя назвать массовым устройством, предназначенным для обычного потребителя. Это поясняется как высокой ценой в $3499, так и отсутствием некоторых популярных приложений, таких как YouTube, Spotify или Netflix. Однако по данным Марка Гурмана, Apple работает над созданием более доступной версии гарнитуры с ориентировочной ценой от $1500 до $2500.

Куо добавил, что даже несмотря на то, что устройство было распродано, исходя из верхнего первоначального показателя производства в 80 тыс. единиц, на него приходится лишь около 0,007% от 1,2 млрд активных пользователей Apple, что делает Vision Pro «очень нишевым продуктом» в глазах компании.

Источник: Engadget

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