Apple випустила macOS Monterey та iOS 15.1

Ввечері 25 жовтня Apple, як і планувала, випустила оновлення macOS Monterey для комп’ютерів Mac.

macOS Monterey — новітня версія ОС Apple для комп’ютерів Mac. Її анонсували разом з iOS 15, iPadOS 15 і watchOS 8 на червневій конференції розробників WWDC21. З липня macOS Monterey перебувала на етапі бета-тесту, а 25 жовтня відбувся реліз фінальної версії оновлення і воно стало доступне для широкого загалу.

Які моделі ПК Mac підтримують macOS Monterey

Одне з найбільших нововведень macOS Monterey — функція Universal Control, яка дозволить працювати одночасно з iPad і Mac з одним набором клавіатури та миші — якщо розташувати пристрої поруч один з одним, то курсор буде автоматично перескакувати на планшет (і навпаки, на ПК). Таким же чином можна перетягувати файли без необхідності додаткового налаштування (пристрої самі розуміють, коли потрібно працювати в парі). Та на жаль вона, як і підтримка SharePlay, затримається — на релізі обох функцій не буде, їх обіцяють додати в одному з майбутніх оновлень цієї осені.

В macOS Monterey з’явилась можливість керувати трьома пристроями одночасно з тачпада одного макбука. Серед інших нововведень macOS Monterey — нова система оповіщень з рекомендаціями про відключення нецікавих повідомлень, застосунок Shortcuts (швидкі сценарії з послідовності дій для щоденних завдань), редизайн Safari (оновлена стартова сторінка і підтримка розширень), підтримка AirPlay та просторового аудіо, а також оновлені iMessage, Focus і Нотатки.

Разом з macOS Monterey вийшла фінальна версія оновлення iOS 15.1, яка включає згадану функцію SharePlay (вона призначена для спільного перегляду фільмів, прослуховування музики та обміну зображеннями робочих столів), режим ProRes-відео на iPhone 13 Pro і Pro Max, окремий перемикач режиму макро на iPhone 13 та підтримку QR-кодів вакцинації у додатку Wallet.