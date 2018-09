Apple впервые будет транслировать свою презентацию в Twitter

На протяжении многих лет компания Apple проводит живые трансляции своих презентаций новых продуктов. Но эти презентации всегда ограничивались собственной платформой компании. Но в этом году ситуация изменится.

Запланированная на сегодняшний вечер презентация новых iPhone впервые в истории компании будет также транслироваться и в Twitter. Благодаря этому компания сможет существенно расширить аудиторию, ведь далеко не все пользователи могут знать, что для просмотра презентации нужно заходить на сайт Apple.

Join us September 12 at 10 a.m. PDT to watch the #AppleEvent live on Twitter. Tap ❤️ below and we’ll send you updates on event day. pic.twitter.com/i9mGHTKhvu

— Apple (@Apple) 10 сентября 2018 г.