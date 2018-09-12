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Apple впервые будет транслировать свою презентацию в Twitter
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Apple впервые будет транслировать свою презентацию в Twitter

Apple впервые будет транслировать свою презентацию в Twitter

На протяжении многих лет компания Apple проводит живые трансляции своих презентаций новых продуктов. Но эти презентации всегда ограничивались собственной платформой компании. Но в этом году ситуация изменится.

Запланированная на сегодняшний вечер презентация новых iPhone впервые в истории компании будет также транслироваться и в Twitter. Благодаря этому компания сможет существенно расширить аудиторию, ведь далеко не все пользователи могут знать, что для просмотра презентации нужно заходить на сайт Apple.

Добавим, это уже второе существенное расширение доступа к презентации Apple на протяжении нынешнего года. Во время проведения мероприятия WWDC смотреть трансляцию могли пользователи браузеров Chrome и Firefox, хотя ранее такой доступ был ограничен лишь для настольных браузеров Safari и Edge.

Презентация новых продуктов Apple начнётся 12 сентября в 20:00 по киевскому времени. Чтобы смотреть трансляцию в Twitter, нужно нажать на значок сердечка в анонсирующем сообщении Apple. В момент начала презентации пользователю будет отправлено соответствующее уведомление.

Источник: The Verge

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