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Астрономы обнаружили планету, на которой идут железные дожди

Астрономы обнаружили планету, на которой идут железные дожди

Астрономы обнаружили планету, на которой идут железные дожди


Земля богата железом, но не настолько, чтобы на нашей планете шёл дождь из жидкого металла. А на экзопланете WASP-76b такое явление действительно происходит. По крайней мере так утверждают астрономы из Университета Женевы, которые в течение 60 дней наблюдали за планетой с помощью Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории, расположенного в Чили.

WASP-76b находится на расстоянии около 640 световых лет от Земли. Она постоянно обращена к своей звезде одной стороной, подобно Луне. На дневной стороне планеты температура достигает 2100 градусов по Цельсию, что приводит к испарению металлов. Часть этих паров благодаря вращению планеты и атмосферным ветрам переносится на более холодную (1500 градусов по Цельсию) ночную сторону, где они конденсируются и выпадают в виде железного дождя.

В ходе наблюдений учёные выяснили, что на дневной и ночной сторонах WASP-76b не только разная температура, но и разные химические процессы, что подтверждают линии железных паров на границе двух сторон планеты. Это позволил «увидеть» спектрограф ESPRESSO, находящийся на телескопе VLT.

Источник: Ludwire

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