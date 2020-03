Астрономы обнаружили планету, на которой идут железные дожди

Земля богата железом, но не настолько, чтобы на нашей планете шёл дождь из жидкого металла. А на экзопланете WASP-76b такое явление действительно происходит. По крайней мере так утверждают астрономы из Университета Женевы, которые в течение 60 дней наблюдали за планетой с помощью Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории, расположенного в Чили.

WASP-76b находится на расстоянии около 640 световых лет от Земли. Она постоянно обращена к своей звезде одной стороной, подобно Луне. На дневной стороне планеты температура достигает 2100 градусов по Цельсию, что приводит к испарению металлов. Часть этих паров благодаря вращению планеты и атмосферным ветрам переносится на более холодную (1500 градусов по Цельсию) ночную сторону, где они конденсируются и выпадают в виде железного дождя.

Researchers use ESO’s #VLT to observe an extreme planet where they suspect it rains iron.

The illustration by Swiss graphic novelist Frederik Peeters shows a close-up view of the evening border of this exoplanet #WASP76b. https://t.co/fsuIIcKkRb

