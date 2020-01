Автомобили Tesla скоро смогут «разговаривать» с окружающими

Пока Ford только рассматривает идею наделить самоуправляемые автомобили способностью общаться с окружающими на «языке света», разрабатывая для этого соответствующую технологию, Tesla решила взять и просто наделить свои автомобили человеческим голосом, с той же целью. Да — вы все правильно поняли: в обозримом будущем автомобили Tesla смогут разговаривать с пешеходами и другими участниками дорожного движения. Коротким роликом с демонстрацией соответствующей возможности поделился на своей страничке в Twitter основатель и глава Tesla Илон Маск.

And, of course, your car will be able to 💨 in their general direction

— Buff Mage (@elonmusk) January 12, 2020