Автомобили Tesla скоро смогут «разговаривать» с окружающими





Пока Ford только рассматривает идею наделить самоуправляемые автомобили способностью общаться с окружающими на «языке света», разрабатывая для этого соответствующую технологию, Tesla решила взять и просто наделить свои автомобили человеческим голосом, с той же целью. Да — вы все правильно поняли: в обозримом будущем автомобили Tesla смогут разговаривать с пешеходами и другими участниками дорожного движения. Коротким роликом с демонстрацией соответствующей возможности поделился на своей страничке в Twitter основатель и глава Tesla Илон Маск.

And, of course, your car will be able to 💨 in their general direction — Buff Mage (@elonmusk) January 12, 2020

«Автомобили Tesla вскоре смогут разговаривать с людьми, если это потребуется. Это реальность. И, естественно, ваша машина сможет 💨 в том же направлении».

В прошлом году Tesla несколько видоизменила днище передней части Model 3 — там появилась решетка динамиков. Напомним, в США и Европе действуют нормы, согласно которым электромобили обязаны издавать различимый пешеходами звук при движении с небольшой скоростью. Чтобы соответствовать этим нормам, Tesla, как и другие производители, оснастили свои электрические авто внешними динамиками.

Собственно, именно эти динамики и будут использоваться для общения (если так можно выразиться) с людьми на улице. В ролике можно услышать, как Tesla Model 3 произносит следующие слова: «But don’t just stand there staring, hop in» (можно перевести как «не стой истуканом, садись в машину»). Затем следует еще что-то, но различить слова невозможно из-за не самого лучшего качества.

Очевидно, что Tesla пытается извлечь максимум пользы от внешних динамиков, придумывая все новые сценарии их использования. Напомним, в прошлом году Илон Маск анонсировал своего рода «рингтоны» — настраиваемые звуки гудка и движения автомобиля, включая шуточные, вроде блеяние козы и «кокосового» звука копыт из Монти Пайтон.

Увы, Маск не уточнил, когда будет запущена новая функция, но подтвердил, что она будет совместима с функцией «пуков по запросу» и режимом Sentry Mode.

Источник: Илон Маск Twitter