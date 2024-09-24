Новости Крипто 24.09.2024 в 14:50 comment views icon

Binance опровергла слухи об утечке данных 12.8 млн пользователей

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Binance опровергла слухи об утечке данных 12.8 млн пользователей

Раздел Крипто выходит при поддержке?

Крупнейшая централизованная криптобиржа (CEX) Binance официально опровергла информацию о возможной утечке данных 12.8 млн пользователей. Анонимный продавец в даркнете утверждал, что располагает личной информацией клиентов биржи (имена, даты рождения, страны, почтовые индексы и номера телефонов).

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Команда безопасности Binance провела расследование и опровергла правдивость выставленных на продажу в даркнете данных.

«Данные получены не от Binance», — говорится в сообщении техподдержки компании.

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В августе 2019 году криптобиржа уже сталкивалась с подобной ситуацией, когда появились слухи о утечке верификационных данных пользователей. После тщательного расследования Binance пришла к выводу, что заявления были безосновательными, поскольку не хватало цифровых водяных знаков системы. Хакер угрожал обнародованием 10 тыс. фото пользователей Binance, если не получит выкуп в размере 300 биткоинов.

По слухам, эта утечка напрямую связана с предыдущим событием.

В мае того же года злоумышленникам удалось украсть у клиентов Binance 7 тыс. биткоинов на сумму более $40 млн (цена BTC составляла на тот момент около $6 тыс.).

Раздел Крипто выходит при поддержке?

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