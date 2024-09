Binance опровергла слухи об утечке данных 12.8 млн пользователей

Крупнейшая централизованная криптобиржа (CEX) Binance официально опровергла информацию о возможной утечке данных 12.8 млн пользователей. Анонимный продавец в даркнете утверждал, что располагает личной информацией клиентов биржи (имена, даты рождения, страны, почтовые индексы и номера телефонов).

🚨 12.8M Binance User Data Allegedly Leaked on a Dark Web Forum

According to the post, the leaked data includes personally identifiable information (PII) such as last names, first names, email addresses, phone numbers, birthdays, residential addresses, zip codes, and secondary… pic.twitter.com/kRBviaOOca

— Dark Web Intelligence (@DailyDarkWeb) September 23, 2024