Binance опровергла слухи об утечке данных 12.8 млн пользователей

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

Крупнейшая централизованная криптобиржа (CEX) Binance официально опровергла информацию о возможной утечке данных 12.8 млн пользователей. Анонимный продавец в даркнете утверждал, что располагает личной информацией клиентов биржи (имена, даты рождения, страны, почтовые индексы и номера телефонов).

🚨 12.8M Binance User Data Allegedly Leaked on a Dark Web Forum According to the post, the leaked data includes personally identifiable information (PII) such as last names, first names, email addresses, phone numbers, birthdays, residential addresses, zip codes, and secondary… pic.twitter.com/kRBviaOOca — Dark Web Intelligence (@DailyDarkWeb) September 23, 2024

Команда безопасности Binance провела расследование и опровергла правдивость выставленных на продажу в даркнете данных.

«Данные получены не от Binance», — говорится в сообщении техподдержки компании.

Binance Security team has confirmed that the data is not sourced from Binance. pic.twitter.com/MmfKmCboI6 — pablito.eth 🦇🔊 ♢ (@PabloSabbatella) September 23, 2024

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В августе 2019 году криптобиржа уже сталкивалась с подобной ситуацией, когда появились слухи о утечке верификационных данных пользователей. После тщательного расследования Binance пришла к выводу, что заявления были безосновательными, поскольку не хватало цифровых водяных знаков системы. Хакер угрожал обнародованием 10 тыс. фото пользователей Binance, если не получит выкуп в размере 300 биткоинов.

По слухам, эта утечка напрямую связана с предыдущим событием.

В мае того же года злоумышленникам удалось украсть у клиентов Binance 7 тыс. биткоинов на сумму более $40 млн (цена BTC составляла на тот момент около $6 тыс.).

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

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