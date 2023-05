Blizzard опубликовала релизный геймплейный трейлер Diablo IV — в нем показали бой с Лилит под песню Билли Айлиш

Blizzard выпустила геймплейный трейлер Diablo IV, приуроченный к скорому релизу игры. Под звуки песни Билли Айлиш You should See Me In A Crown в трейлере демонстрируют различных монстров, с которыми предстоит столкнуться игрокам.

Напомним, официальный выход Diablo IV на платформах ПК, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 и PS4 запланирован на 6 июня. Однако покупатели версий Deluxe и Ultimate смогут окунуться в мрачный игровой мир на несколько дней раньше – с 1 июня (2:00 2 июня по Киевскому времени). Разработчики реализовали кросс-платформенной игры и переноса прогресса между всеми платформами.

Вместе с тем Blizzard заявляет, что «действительно уверена» в том, что предстоящий запуск Diablo IV не будет подвержен печально известным проблемам с серверами, которые преследовали запуск Diablo III более десяти лет назад. Арт-директор Diablo IV Джон Мюллер сообщил, что мартовские бета-тесты и недавние тестовые выходные Server Slam дали команде ценную информацию о том, как инфраструктура игры будет функционировать, когда миллионы первых пользователей попытаются войти сразу после релиза.

Заместитель игрового директора Джо Пьепиора добавил, что до бета-тестирования команда потратила более года на тестирование серверов с помощью автоматических ботов, выполняющих простые внутриигровые задачи. Но тестирование с участием реальных игроков, вошедших в систему, предоставило более ценные и полезные данные для целей тестирования.

Отметим, как и предыдущая часть, Diablo IV требует постоянного подключения к игровому серверу даже для одиночной игры. Во время мартовского бета-теста игроки столкнулись с проблемой, когда им приходилось по несколько часов проводить в очередях на подключение к игровым серверам.

Источник: videogameschronicle, arstechnica