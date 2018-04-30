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Blue Origin успешно провела тест ракеты New Shepard, запустив её на рекордную высоту
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Blue Origin успешно провела тест ракеты New Shepard, запустив её на рекордную высоту

Blue Origin успешно провела тест ракеты New Shepard, запустив её на рекордную высоту

Компания Blue Origin провела очередной тестовый полёт ракеты New Shepard. Запуск и последующая посадка прошли успешно. Это был уже восьмой тестовый полёт для New Shepard.

В рамках данного тестового запуска также осуществлялась проверка капсулы для экипажа Crew Capsule 2.0. Но вместо людей в рамках испытаний в капсуле находились манекены. Её приземление также прошло успешно.

В рамках данного тестового запуска удалось поднять ракету на высоту в 351 тыс. футов (около 107 км), что является рекордом для New Shepard. Также это целевая высота для полноценного функционирования ракеты в рамках грядущих миссий.

Компания Blue Origin планирует осуществить первый пилотируемый запуск ракеты New Shepard до конца 2018 года. А в 2020-х годах ожидается запуск более мощной версии ракеты New Glenn.

Источник: Engadget

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