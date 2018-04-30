Blue Origin успешно провела тест ракеты New Shepard, запустив её на рекордную высоту

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Компания Blue Origin провела очередной тестовый полёт ракеты New Shepard. Запуск и последующая посадка прошли успешно. Это был уже восьмой тестовый полёт для New Shepard.

В рамках данного тестового запуска также осуществлялась проверка капсулы для экипажа Crew Capsule 2.0. Но вместо людей в рамках испытаний в капсуле находились манекены. Её приземление также прошло успешно.

В рамках данного тестового запуска удалось поднять ракету на высоту в 351 тыс. футов (около 107 км), что является рекордом для New Shepard. Также это целевая высота для полноценного функционирования ракеты в рамках грядущих миссий.

Apogee of 351,000 feet (66 miles, 107 kilometers), and that’s the altitude we’ve been targeting for operations. One step closer. #GradatimFerociter @BlueOrigin — Jeff Bezos (@JeffBezos) 29 апреля 2018 г.

Компания Blue Origin планирует осуществить первый пилотируемый запуск ракеты New Shepard до конца 2018 года. А в 2020-х годах ожидается запуск более мощной версии ракеты New Glenn.

Источник: Engadget